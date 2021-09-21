Отец пермского стрелка признался, что дал ему денег на покупку ружья

Отец студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, добавил ему денег для покупки дробовика. Об этом он рассказал во время допроса в Следственном комитете, выдержки из которого опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, когда сыну исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет и прошёл медицинскую комиссию для получения разрешения на владение оружием.

"Он самостоятельно копил деньги на данное ружьё, также я ему добавил 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья", – рассказал отец.

Оружие стрелок приобрёл в апреле-мае этого года. Мужчина отметил, что сам никогда не владел оружием и не водил сына в тир. При этом студент интересовался его службой в армии и полиции, часто спрашивал об этом.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Бекмансурова перевели в обычную палату. По мнению врачей, сейчас его жизни не угрожает ничего, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния вследствие отказа почек из-за множества тяжелейших травм.

При этом Тимура до сих пор не приводили в сознание, и он по-прежнему подключён к аппарату ИВЛ. В процессе борьбы за его жизнь студенту ампутировали левую ногу.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 29 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

Ранее мать Тимура рассказала, что он был тихим и спокойным мальчиком. Перед уходом на работу утром 20 сентября женщина в последний раз говорила с сыном. Студент не проявлял признаков агрессии и спокойно пожелал доброго утра. По её словам, он был спокойным человеком и не конфликтовал с матерью.

Отец же ранее признался, что мало знал об увлечениях сына. По его словам, Тимур интересовался только компьютером. Когда отец предлагал сыну погулять, Тимур отвечал: "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером".