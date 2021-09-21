Мать напавшего на вуз в Перми назвала сына тихим и неконфликтным мальчиком

Мать Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете, рассказала о своём сыне. Женщина назвала его тихим и спокойным мальчиком, сообщает Life.
Перед уходом на работу утром 20 сентября женщина в последний раз говорила с сыном. Тимур не проявлял признаков агрессии и спокойно пожелал доброго утра. По её словам, он был спокойным человеком и не конфликтовал с матерью.
"Он домашний был человек. Никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтный", – говорит мать.
Отец Бекмансурова, который не жил с семьёй, рассказал РБК, что мало знал об увлечениях сына. По его словам, Тимур интересовался только компьютером. Когда отец предлагал сыну погулять, Тимур отвечал "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером".
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От руки 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 29 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.
Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.
Комментарии
Нужно наказывать родителей, которые рожают и воспитывают убийц.
Может быть тогда хоть кто-то из родителей начнёт, наконец, думать КОГО он растит.
мдя
гость
Вас видимо много раз роняли башкой об асфальт
наказать ваших родителей!
Так тихони — самые коварные. Чикатило, например. Или вот когда я учился в 5-8 классах, у нас была классуха, которая считала, что мы, трое друзей — будущие преступники. Потому что спорили с ней и отстаивали свою позицию и личные границы. А среди одноклассников был тихий и незаметный Ваня. Про него даже сложно было сказать, какой он. Никакой! Его нам ставили в пример "Вот видите, а Ваня — не как вы. Тихий, спокойный, не спорит". А много лет спустя я от одноклассника узнал, что этот Ваня убил человека. Тихонько.
Классика жанра. Безотцовщина. Много баб которые "воспитывают настоящих мужчин". Разве может женщина воспитать мужчину?
21.09.2021 15:57
- гость -
мдя
гость
Вас видимо много раз роняли башкой об асфальт
наказать ваших родителей!
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Я так понимаю, это вы накалякали отзыв на первый комментарий?
Так вас самих башкой роняли часто в детстве.
Нарожают идиотов. Воспитают идиотов! А потом в кусты "ой, он был тихим хорошим мальчиком!". Родителей НЕОБХОДИМО наказывать. Иначе так и будут закрывать глаза на сыновей-маньяков и убийц. лишь бы их не трогали.
21.09.2021 16:07
- гость -
Классика жанра. Безотцовщина. Много баб которые "воспитывают настоящих мужчин". Разве может женщина воспитать мужчину?
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А от мужиков в воспитании потомства вообще толка ноль.
21.09.2021 16:11
- гость -
Брошенка? Ничего, алименты выбьешь, папке не дашь диточку -не заслужил. Вас таких пруд пруди, а потом удивляетесь тихоням, не себе и не отцу. Воспитанием заниматься надо.
21.09.2021 16:11
- гость -
Типичный бабский визг. Пацана вам точно не воспитать, не способны в принципе. Выносить - да, воспитать - нет. Результат наглядный в Перми, такая же курица воспитывала.
На охоту с 6 лет брать?
Недаром в народе говорят : " В тихом омуте черти водятся " .
Одиночка - социопат , бурлило в нём , бурлило ,и выплеснулось . А мать действительно могла не замечать , очень многие дети ведут себя по разному с родителями и окружающими , не знать этого могут только недалёкие самоуверенные .
Поколение нонешнее жесть. Мы в свое детство и настрелялись и навзрывались и напрыгались и надрались. А они сидят дома. Ужас - хоть в квадрат бы на улице поиграли. Лет 20 уже не видел чтобы кто-нибудь играл.
Помню в моем детстве кореш решил бросить питарду в унитаз и смыть - узнать как она взорвется в унитазе. Поджег - кинул а воды в бачке нет (до этого кто-то смыл а воду отключили). Короче бахнула питарда и чешский унитаз напополам треснул, потом ему батя голову проломил. Ну как это можно придумать? круто же
Такие силы брошены на дибилизацию молодёжи да и всего населения.
21.09.2021 16:35
- гость -
Я несколько дней назад увидел детей, прыгающих с гаража на гараж, и понял, что сейчас это бывает очень редко.
Сейчас даже мимо школы во время перемены проходишь — никто на улице в сифу не играет
16:25- гость - На охоту с 6 лет брать?
Да, и когда на рыбалку со знакомыми мужиками отец бухать едет, пусть берет пацана с собой, пусть учится быть мужиком, а не какой-то мямлей. Там и браконьерствовать будет можно, взрывчаткой рыбу поглушить, вот воспитание настоящего мужика среди мужиков. Да и по бабам надо натаскивать, ну не мать же этим будет заниматься!
Дело не в семье, а в приоритетах современного российского общества.
У казанского стрелка были два родителя, полная семья, вроде ещё младший брат имелся. И что?
Оба, казанский и пермский стреляли по идеологическим соображениям.
Отрицать это и уводить в проблемы семьи и психического здоровья глубоко ошибочно.
Мы, старшее поколение со своими мерками. Неподходящими для молодежи. По сути, парней не устраивал мир, в котором мы живем. И они таким страшным образом пытались его изменить.
Он забыл упомянуть, что в его поведении не виноваты компьютерные игры и аниме.
Никуда не ходил, ничего плохого не делал
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все видели, как он не делал
просто она что-то не договаривает. в принципе, не удивительно. сложный человек, и сына воспитала соответственно
Много баб которые "воспитывают настоящих мужчин". Разве может женщина воспитать мужчину?
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может, конечно. например, мама братьев Буре
но это не тот случай