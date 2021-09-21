Мать напавшего на вуз в Перми назвала сына тихим и неконфликтным мальчиком

Мать Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете, рассказала о своём сыне. Женщина назвала его тихим и спокойным мальчиком, сообщает Life.

Перед уходом на работу утром 20 сентября женщина в последний раз говорила с сыном. Тимур не проявлял признаков агрессии и спокойно пожелал доброго утра. По её словам, он был спокойным человеком и не конфликтовал с матерью.

"Он домашний был человек. Никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтный", – говорит мать.

Отец Бекмансурова, который не жил с семьёй, рассказал РБК, что мало знал об увлечениях сына. По его словам, Тимур интересовался только компьютером. Когда отец предлагал сыну погулять, Тимур отвечал "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером".

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От руки 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 29 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.