"Макароны дорожают. С какой стати?" 16 ярких цитат Путина с Большой пресс-конференции-2020

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые глава государства общался с журналистами удаленно – сам находился в резиденции в Ново-Огареве. Вместе с ним был только кремлевский пул журналистов. Причем этим ребятам перед пресс-конференцией пришлось две недели провести на карантине. Региональные же представители СМИ общались с президентом по видеосвязи из крупных областных центров. Еще одно новшество прошедшего мероприятия – частичное использование формата прямой линии с населением, так как из-за вируса в этом году ее не проводили. Поэтому в декабре 2020 года вопросы, кроме журналистов, могли задавать простые россияне. Пресс-конференция в этом году длилась 4 часа 29 минут. Владимир Путин успел ответить на 60 вопросов и, как всегда, за словом в карман не лез. Самые яркие цитаты президента – в подборке amic.ru.