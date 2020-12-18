"Макароны дорожают. С какой стати?" 16 ярких цитат Путина с Большой пресс-конференции-2020

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые глава государства общался с журналистами удаленно – сам находился в резиденции в Ново-Огареве. Вместе с ним был только кремлевский пул журналистов. Причем этим ребятам перед пресс-конференцией пришлось две недели провести на карантине. Региональные же представители СМИ общались с президентом по видеосвязи из крупных областных центров. Еще одно новшество прошедшего мероприятия – частичное использование формата прямой линии с населением, так как из-за вируса в этом году ее не проводили. Поэтому в декабре 2020 года вопросы, кроме журналистов, могли задавать простые россияне. Пресс-конференция в этом году длилась 4 часа 29 минут. Владимир Путин успел ответить на 60 вопросов и, как всегда, за словом в карман не лез. Самые яркие цитаты президента – в подборке amic.ru.
Комментарии
Не принял он решение пойдёт ли на выборы 2024? Сколько раз мы такое уже слышали? Ну Санта-Барбара же!
18.12.2020 08:27
- гость -
Старуха терешкова себе зря концовку что-ли смазала ?
Заметил такую мелочь.
Вчера и немного сегодня Амик постил практически онлайн и каждое слово великого ПУ.
Так вот, коментов к этим постам 1-2, редко больше.
Вывод очевиден: надоел.
Нам про него уже даже сплетничать не интересно
Почитал "16 ярких цитат".
Улыбнуло
Редиску - возьму на вооружение (как никак дети в семье).
Это самое полезное и интересное из прочитанного.
"Макароны дорожают. С какой стати?"
Потому что платон, бенз дорожает, электроэнергия, налогов больше и т.д!. А вот почему бенз дорожает, электроэнергия ??????
Заметил такую мелочь.
Вчера и немного сегодня Амик постил практически онлайн и каждое слово великого ПУ.
Так вот, коментов к этим постам 1-2, редко больше.
Вывод очевиден: надоел.
Конспектировали сидели. Сторонники - перечитывать. Противники - стул нормализовать.
Ярких тут явно не подходит. Бестолковых или что-то вроде.
18.12.2020 08:57
Z, ну не знаю, мой коммент вчера так и не выпустили, хотя на мой взгляд он был безобиден.Нацарапали, что отправили на модерацию, но видимо понесли на руках и пешком.(
Он сам бы попробовал бы питаться пресловутыми макарошками.
Давно доказано, что это - сплошной канцероген и наряду с токсичной мясомолочкой является источником рака кишечника.
Впрочем, в феврале его как раз таки израильские врачи резали по поводу этого самого вида рака.
Ярких нет, есть тупые, банальные и натужные. Фигурант явно устал, надорвался, пора отдыхать на нарах.
Дорожает ВСЁ! Ему что не доложили? Только о макарошках? Других продуктов россияне не достойны? Мяса, рыбы, качественных сыров, фруктов не должно быть в их рационе, и они НЕ дорожают что-ли??
Когда фрс печатает без остановки, а у гегемона инфляция при этом остается 2%,
то расплачиваются развивающиеся страны падением своей валюты. А так как владельцами ресурсов в нашей стране являются иностранцы и олигархи, то для населения автоматически цены растут на все, какую бы инфляцию не нарисовал цб. Ритейлеры сплошь и рядом иностранные, продукты конечно местные, но для производителей на закупе цены демпингуются, а у магазинов растут.
В австрии , германии у развитых капиталистов есть гос-регулирование цен на продукты, а не указка президента, которую никто не обязан выполнять. В сша, китае если крупный бизнез на грани краха, то государство не судсидирует его из бюджета, а выкупает бизнес на свой баланс.