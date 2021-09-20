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Список из 32: в "Единой России" назвали предварительный состав депутатов в АКЗС

, ИА "Амител"
Несколько известных политиков не прошли в парламент из-за плохого результата партии

Согласно предварительным данным, всего из 68 мест в краевом парламенте "Единая Россия" получит 32, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4. Причём только 13 кандидатов от партии власти попадут в АКЗС благодаря хорошему результату на территориальных группах, сообщил во время пресс-конференции журналистам руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько

Кто пройдёт по территориальным группам?

В парламент 34,29% на выборах в АКЗС позволят "Единой России" иметь несколько мандатов по территориальным группам, где кандидаты набрали наибольшее количество голосов избирателей. По предварительным данным, в парламент точно войдут Алексей Кривенко, Максим Банных, Артём Сафонов, Александр Траутвейн, Юлия Фролова, Николай Данилин, Александр Лазарев, Антон Васильев и Владимир Пелеганчук. Впрочем, список не окончательный, подчеркнул Денис Голобородько.

Кто из единороссов выиграл выборы по округам?

Тут у "Единой России" 19 мандатов. Стопроцентно в новый состав АКЗС войдут Ксения Белоусова, Денис Голобородько, Сергей Серов, Игорь Панарин, Ирина Солнцева, Юрий Матвейко, Анатолий Вытоптов, Максим Кочев, Владимир Лещенко, Александр Демин, Вадим Смагин, Сергей Приб, Иван Мордовин, Александр Локтев, Иван Нифонтов и Сергей Писарев.

Кто из кандидатов от "Единой России" не прошёл в АКЗС?

Тут сразу несколько неожиданностей. Например, пока мимо парламента "пролетает" действующий депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Однако она находится на втором месте в территориальном списке партии в Госдуму и при распределении мандатов может вновь отправиться работать на ближайшие пять лет в парламент страны.

По предварительным данным, не станут депутатами АКЗС ректор АлтГУ Сергей Бочаров, волонтёр-медик Анна Ведлер, глава Крайсовпрофа Иван Панов, предприниматель Алексей Найден, гендиректор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов, а также Дмитрий Аганов, Вячеслав Перерядов, Артем Шамков, Александр Лисицын, Дмитрий Абалымов, Иван Огнев и другие.

Как вообще проголосовали на выборах в АКЗС?

По партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР – 13 мандатов, КПРФ – 8, СРЗП – 5, "Коммунисты России – 4, ЛДПР – 4. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.09.2021 18:15
гость

О как список стремительно меняется. Только что по территориальным входил Василий Мотуз и ...оппаньки... потерялся, но появился Пелеганчук. Карты тусуются в колоде.

20.09.2021 21:21
Змей

ЛДПР вот-вот вылетит. Вместо них дебютируют Коммунисты России

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