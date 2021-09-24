"Точка притяжения". ЖК с фонтаном предлагают построить в историческом центре Барнаула

Третий проект ЖК на ул. Пролетарской, 80 / Фото: мастерская "Классика", ПСК "Гранит"

Проект жилого комплекса на ул. Пролетарской с четвёртой попытки получил одобрение градостроительного совета. Впервые эскизные решения дома представили в начале 2021 года, и за это время архитекторы два раза кардинально перерабатывали проект, меняя и внешний облик здания, и "содержание". На градсовете 23 сентября разработчики показали очередной вариант ЖК: теперь вместо одного дома инвестор планирует построить два, а территорию рядом с домом превратит в небольшой сквер. Такой комплексный подход эксперты оценили высоко.

От "коробка" к эталону

Жилой комплекс планирует возводить новая для Барнаула компания "СОК". Ещё осенью 2020 года инвестор начал готовить участок под новый ЖК, а в феврале 2021-го представил концепцию здания на градостроительном совете.

Мастерская "Классика" (которой руководит Александр Деринг) разработала проект восьмиэтажного элитного дома с кирпичными фасадами тёмно-коричневого цвета. Однако члены градсовета проект разнесли: они назвали его "спичечным коробком" за неприметную архитектуру.

На повторном, мартовском заседании архитекторы "Классики" представили переработанный проект: здание было выполнено в классическом стиле с фасадами из кирпича молочного и светло-коричневого цветов.

На крыше решили разместить смотровую площадку, которую можно использовать и для занятий спортом. Но эксперты вновь отправили проект на доработку: теперь объект им напомнил офисный центр, прокуратуру или университет, но не дом.

Ещё раз менять концепцию ЖК заказчик не стал и на третьем заседании 24 июня представил проект без изменений. Разрабатывать концепцию застройки микрорайона инвестор также отказался. Эксперты настойчивость и упрямство девелопера не оценили и не согласовали эскизный проект.

В результате на четвёртом заседании представили новый вариант ЖК. Теперь вместо одного восьмиэтажного дома на площадке "выросли" два здания. На участке рядом с восьмиэтажным объектом (который изначально и представляли на "суд" экспертам) появилась десятиэтажка.

Присутствующий на заседании замдиректора ИСК "СОК" Андрей Щукин отметил: инвестор уже ведёт переговоры с собственниками участков о выкупе земель под планируемый десятиэтажный дом. Два здания инвестор намерен вводить в эксплуатацию одновременно.

"Там два земельных участка (на территории, где планируется десятиэтажка, – прим. ред.), с собственниками есть договорённость о выкупе. Как только мы получаем разрешение на строительство дома № 80, мы покупаем землю и начинаем строить. Так как десятиэтажное здание в два раза меньше первого объекта, то моменты окончания строительства двух зданий будут совпадать", – сказал Андрей Щукин.

Фонтану – быть

Изменился и внешний облик ЖК: проектировщики предусмотрели вертикальные колонны, витражное остекление, а на верхних этажах – французские балконы. Для фасадов здания планируется использовать облицовочный керамический кирпич и штукатурку.

Как отметил архитектор Никита Чепуров (сотрудник компании "Гранит", которая совместно с мастерской "Классика" работала над третьим вариантом проекта, – прим. ред.), рядом с домами решено сделать пешеходную зону и аллею. Участок, где запроектировано благоустройство, принадлежит администрации, и застройщик ведёт переговоры с мэрией о его аренде.

"На территории (участок напротив планируемой десятиэтажки, – прим. ред.) находился частный дом, это была самовольная постройка, и мы выиграли суд. Сейчас площадка свободна от строений, не разграничена, принадлежит городу. Мы спрашивали её в аренду у администрации, но мэрия заявление отклонила: не был пройден градсовет. Как только комиссия одобрит строительство дома, мы ещё раз подадим заявление на предоставление участка. Всё благоустройство будет за счёт застройщика", – заверил Щукин.

Центральное место аллеи, по задумке инвестора, может занять стела. Изначально компания планировала разместить в аллее фонтан, однако затем отказалась от идеи: объект нужно будет передать на баланс управляющей компании, которая должна будет его содержать. Это сложно и дорого.

Однако членам градсовета строительство фонтана показалось более перспективным, нежели возведение стелы. Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров предложил передать объект благоустройства не управляющей компании, а городу.

"Если фонтан разработать по правилам, по нормам, сделать его удобным в эксплуатации, можно рассмотреть вопрос о передаче его в муниципальную собственность и на обслуживание специализированной организации. Благодаря строительству дома мы можем создать точку притяжения", – отметил чиновник.

Переработанный проект ЖК комиссия единогласно одобрила. Эксперты похвалили авторов за архитектуру и комплексный подход, но обратили внимание на необходимость предусмотреть на фасадах места для кондиционеров и не затягивать вопрос с выкупом участков под десятиэтажный дом.

Как сообщил amic.ru Андрей Щукин, компания планирует начать работы в ноябре, как только получит разрешение на строительство.