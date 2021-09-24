Пятница, 24 Сентябрь, 15:31

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,2
11°


6312185 +23508
Обь
26см +26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

"Точка притяжения". ЖК с фонтаном предлагают построить в историческом центре Барнаула

, ИА "Амител"
Инвестор более полугода не мог согласовать концепцию объекта с градсоветом

Третий проект ЖК на ул. Пролетарской, 80 / Фото: мастерская "Классика", ПСК "Гранит"

Проект жилого комплекса на ул. Пролетарской с четвёртой попытки получил одобрение градостроительного совета. Впервые эскизные решения дома представили в начале 2021 года, и за это время архитекторы два раза кардинально перерабатывали проект, меняя и внешний облик здания, и "содержание". На градсовете 23 сентября разработчики показали очередной вариант ЖК: теперь вместо одного дома инвестор планирует построить два, а территорию рядом с домом превратит в небольшой сквер. Такой комплексный подход эксперты оценили высоко. 

От "коробка" к эталону

Жилой комплекс планирует возводить новая для Барнаула компания "СОК". Ещё осенью 2020 года инвестор начал готовить участок под новый ЖК, а в феврале 2021-го представил концепцию здания на градостроительном совете.

Мастерская "Классика" (которой руководит Александр Деринг) разработала проект восьмиэтажного элитного дома с кирпичными фасадами тёмно-коричневого цвета. Однако члены градсовета проект разнесли: они назвали его "спичечным коробком" за неприметную архитектуру.

На повторном, мартовском заседании архитекторы "Классики" представили переработанный проект: здание было выполнено в классическом стиле с фасадами из кирпича молочного и светло-коричневого цветов.

На крыше решили разместить смотровую площадку, которую можно использовать и для занятий спортом. Но эксперты вновь отправили проект на доработку: теперь объект им напомнил офисный центр, прокуратуру или университет, но не дом.

Ещё раз менять концепцию ЖК заказчик не стал и на третьем заседании 24 июня представил проект без изменений. Разрабатывать концепцию застройки микрорайона инвестор также отказался. Эксперты настойчивость и упрямство девелопера не оценили и не согласовали эскизный проект. 

В результате на четвёртом заседании представили новый вариант ЖК. Теперь вместо одного восьмиэтажного дома на площадке "выросли" два здания. На участке рядом с восьмиэтажным объектом (который изначально и представляли на "суд" экспертам) появилась десятиэтажка.

Присутствующий на заседании замдиректора ИСК "СОК" Андрей Щукин отметил: инвестор уже ведёт переговоры с собственниками участков о выкупе земель под планируемый десятиэтажный дом. Два здания инвестор намерен вводить в эксплуатацию одновременно.

"Там два земельных участка (на территории, где планируется десятиэтажка, – прим. ред.), с собственниками есть договорённость о выкупе. Как только мы получаем разрешение на строительство дома № 80, мы покупаем землю и начинаем строить. Так как десятиэтажное здание в два раза меньше первого объекта, то моменты окончания строительства двух зданий будут совпадать", – сказал Андрей Щукин.

Фонтану – быть 

Изменился и внешний облик ЖК: проектировщики предусмотрели вертикальные колонны, витражное остекление, а на верхних этажах – французские балконы. Для фасадов здания планируется использовать облицовочный керамический кирпич и штукатурку. 

Как отметил архитектор Никита Чепуров (сотрудник компании "Гранит", которая совместно с мастерской "Классика" работала над третьим вариантом проекта, – прим. ред.), рядом с домами решено сделать пешеходную зону и аллею. Участок, где запроектировано благоустройство, принадлежит администрации, и застройщик ведёт переговоры с мэрией о его аренде.

"На территории (участок напротив планируемой десятиэтажки, – прим. ред.) находился частный дом, это была самовольная постройка, и мы выиграли суд. Сейчас площадка свободна от строений, не разграничена, принадлежит городу. Мы спрашивали её в аренду у администрации, но мэрия заявление отклонила: не был пройден градсовет. Как только комиссия одобрит строительство дома, мы ещё раз подадим заявление на предоставление участка. Всё благоустройство будет за счёт застройщика", – заверил Щукин.

Центральное место аллеи, по задумке инвестора, может занять стела. Изначально компания планировала разместить в аллее фонтан, однако затем отказалась от идеи: объект нужно будет передать на баланс управляющей компании, которая должна будет его содержать. Это сложно и дорого. 

Однако членам градсовета строительство фонтана показалось более перспективным, нежели возведение стелы. Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров предложил передать объект благоустройства не управляющей компании, а городу.

"Если фонтан разработать по правилам, по нормам, сделать его удобным в эксплуатации, можно рассмотреть вопрос о передаче его в муниципальную собственность и на обслуживание специализированной организации. Благодаря строительству дома мы можем создать точку притяжения", – отметил чиновник. 

Переработанный проект ЖК комиссия единогласно одобрила. Эксперты похвалили авторов за архитектуру и комплексный подход, но обратили внимание на необходимость предусмотреть на фасадах места для кондиционеров и не затягивать вопрос с выкупом участков под десятиэтажный дом. 

Как сообщил amic.ru Андрей Щукин, компания планирует начать работы в ноябре, как только получит разрешение на строительство.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.09.2021 10:50
Юс

А какой "эксперт" разрешил поставить позорный кирпич около вокзала?

24.09.2021 10:55
- гость -


24.09.2021 10:50
Юс
Любой! все зависит от толщины конверта!

24.09.2021 11:11
Тас

"Проект жилого комплекса на ул. Партизанской...."
правильно "....на ул. Пролетарской"

24.09.2021 11:18
- гость -

А где фонтан?

24.09.2021 11:53
- гость -

А где фонтан?

а фонтан будет позже
потом
может быть...

да и зачем он, лучше вместо него органично вписать 16-этажную свечку

24.09.2021 11:55
- гость -

24.09.2021 11:18
- гость -
В унитазе, у каждого жителя.

24.09.2021 12:26
- гость -

Автобыдло в первый же месяц всю аллею и газон изнахратит - рисуйте правильные картинки.

24.09.2021 12:40
резной наличник

а с Данилой-"историком" согласовали?

24.09.2021 12:51
- гость -

На картинке сплошная зелень, а по факту: воткнуть еще что-нибудь.

24.09.2021 14:11
Лесопатологи бьют в набат

Стройка "к особой радости" жителей "Трёх богатырей" и следующего за ними дома по Партизанской...

24.09.2021 14:41
Злая гостья

Чудесная картинка. Ничего общего с реальной шириной улицы. Это как ЖК на Ядринцева нарисованы с широкой аллеей, тротуарами и проезжей частью. По факту узенькие пространства для тротуаров, две полосы дорога и дома вплотную к дороге.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:18
Сделали досрочно: четырёхполосный участок Чуйского тракта на Алтае откроют в октябре 0
15:03
Жители небольших сёл и деревень Алтая получили доступ к скоростному интернету 0
14:55
Москвичи выстроились в очередь за новыми iPhone 4
14:39
Плата за наём муниципального жилья вырастет в Барнауле 0
14:16
"Их головная боль": в думе Барнаула предложили решать проблемы транспорта эсерам и КПРФ 16
14:04
Виктор Томенко встретился с единороссами, победившими на выборах в АКЗС 3
13:54
Житель Алтайского края попал под "уголовку" за убийство марала 0
13:51
Барнаульская коммунистка сложила полномочия в гордуме ради перехода в АКЗС 0
13:38
Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на алтайской трассе 6
13:25
Дорожники завершили укладку асфальта на Павловском тракте в Барнауле 0
13:10
Шесть пишем, два в уме: кто будет представлять Алтайский край в Госдуме. Инфографика 5
12:52
"Нужны пожарные меры". Директор "Пигмалиона" Маликов о том, как вернуть врачей на Алтай 30
12:39
Две иномарки в Барнауле разнесли газетный киоск после аварии 12
12:22
Уже более двух тысяч домов в Барнауле получили тепло 13
12:10
Водитель ВАЗа сбил 10-летнего мальчика в Барнауле 11
11:55
Умер первый капитан алтайской команды мастеров по хоккею Владимир Гальченко 0
11:39
Бузова заявила, что все бывшие "кормятся" за счёт её фамилии 4
11:19
Мэрия отдаст в залог Сбербанку 32 здания, чтобы достроить ЖК "Парковый" 8
11:02
На алтайском предприятии "Витамин Продукт" стартовал нацпроект "Производительность труда" 0
10:57
Многодетная семья в Барнауле осталась без солнечного света из-за новостройки 27
10:39
"Точка притяжения". ЖК с фонтаном предлагают построить в историческом центре Барнаула 11
10:26
В Барнауле утвердили новый герб и флаг города 43
10:09
Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Демину 12
09:52
Более 75 тысяч тюльпанов высадят в Барнауле 1
09:37
Бюджет Барнаула увеличат более чем на 1 млрд рублей 18
09:22
Бийчанин украл телевизор, гироскутер и аудиосистему из чужого дома и попался полиции 0
09:07
В России стартуют продажи iPhone 13 и iPhone 13 Pro 12
08:50
Почти восемь тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 24 сентября. Обновлено 0
08:36
Спагетти как роскошь. На сколько подорожают макароны и почему без Путина цены не сдержать? 40
08:22
В Минтруде объяснили, почему власти не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам 24
08:09
Пролетела через весь салон. Пенсионерка получила травмы в барнаульском автобусе 17
07:55
Проводник назвал возможную причину гибели туристов при подъёме на Эльбрус 5
07:43
Барнаульская гордума за год до выборов потеряет трёх единороссов и одну коммунистку 2
07:21
Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина "Ультрикс Квадри" 4
07:03
В Барнауле высадили 50 деревьев на территории ковидного госпиталя 0
06:51
Обожает сладкое, смотрит футбол и уезжает жить в Москву: интервью с новой "Мисс Барнаул" 33
06:37
Трое туристов погибли во время подъёма на Эльбрус 2
06:18
Врачи рассказали, как победить головную боль без таблеток 1
06:03
Дожди, холод и туман. О погоде в Алтайском крае 24 сентября 0
23:58
Такой день. Обвинение сыну бывшего вице-мэра Барнаула и дата открытия Старого моста 0
23:31
S7 запустит собственный лоукостер Citrus 1
22:58
Бийский бизнесмен спрятал от налоговиков более 5 млн рублей, чтобы не платить недоимку 0
22:27
Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой 3
21:56
В Петербурге задержали африканцев, обманувших европейский футбольный клуб на 800 тыс. евро 1
21:18
Песков рассказал, что самоизоляция не изменит активности работы Путина 4
20:56
Алтайский чиновник получил семь лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб. за взятку 3
20:15
В Новосибирской области за день погибло более 200 птиц из-за отравления химикатами 0
19:52
Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогим в Сибири 3
19:13
Непосильное бремя. Как законно списать долги по кредитам, налогам и ЖКХ 0
18:51
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.