"Дочки-почки". Почему в Барнауле растёт число застройщиков и какие проекты они продвигают

В Барнауле на фоне высокого спроса на квартиры растёт число строительных компаний. И речь идёт не только о фирмах, связанных с крупными девелоперами: сейчас на рынок города выходят абсолютные новички, не имеющие опыта в возведении многоэтажных домов, но с амбициями. Эксперты говорят, что зачастую у этих компаний есть стартовый капитал, наработанный в других сферах, а многоэтажное строительство привлекает их потенциальной прибылью и перспективами. Хотя ещё несколько лет назад аналитики были уверены, что в Барнауле останется лишь несколько крупных компаний, а остальные уйдут с рынка. Amic.ru поговорил с представителями новых организаций и узнал, откуда они "выросли" и почему выбрали рынок жилой недвижимости.
Группа № 1. "Инвесторы-паразиты"
Появление новых компаний идёт вразрез с прогнозами барнаульских девелоперов. Ещё летом 2020 года они заявляли: схема проектного финансирования*, при которой застройщики не могут возводить дома на деньги дольщиков, убивает отрасль. Аналитики предполагали, что скоро в Барнауле останется лишь несколько крупных игроков. Однако девелоперы приспособились к новой модели строительства, "откатали" её, и рынок вновь стал привлекательным для инвесторов.
Так, в конце 2020 года в Барнауле началось строительство ЖК недалеко от ТЦ Metro. Застройщиком проекта стала неизвестная компания "Оптимум", зарегистрированная в 2019 году. Её владелец – барнаульский бизнесмен, у которого в собственности был участок в проезде Северном Власихинском.
Предприниматель решил не продавать землю, а построить жилой комплекс. Для этого инвестор привлёк в качестве партнёра строительную компанию "Вотэтодом", которая работает в Алтайском крае уже много лет.
Эксперты говорят, что сейчас на рынке Барнаула становится всё больше организаций, использующих такую же схему, как и "Оптимум". Они приобретают земельный участок, а всю ответственность по разработке, согласованию и строительству ЖК перекладывают на застройщика, который имеет опыт в возведении и сдаче домов. Только так инвестор может получить в банке кредит на строительство*.
"Сегодня по проектному финансированию можно строить либо на свои средства, либо на кредитные. Но без опыта работы на рынке банк не выдаст проектное финансирование, поэтому новые строители вынуждены обращаться к уже работающим на рынке застройщикам с предложением о соучастии. В этом случае банк учитывает строительный опыт компании-партнёра и выдаёт кредит на стройку", – отмечает эксперт строительного рынка.
Компании-инвестору даже не обязательно иметь штат сотрудников, подчёркивает эксперт. Нередко организация состоит из руководителя и его заместителя.
"Если у застройщика есть деньги, то он нанимает подрядные организации, бухгалтерию, агентство недвижимости, выполняющее функции отдела продаж. Имея финансовые ресурсы нет никаких проблем получить комплекс услуг по любому направлению", – говорит эксперт.
*Особенности проектного финансирования
Эта схема строительства заработала в России с 1 июля 2019 года. Она запрещает привлекать для возведения ЖК деньги дольщиков: компания либо строит дом на собственные средства, либо обращается в банк за кредитом. Однако получить заём могут далеко не все компании, а лишь те, которые:
– имеют опыт строительства и ввода домов в эксплуатацию более трёх лет;
– имеют не менее 10% суммы от общей стоимости возводимого объекта по данным проектной документации;
– не имеют кредитов и займов;
– не занимаются другими видами деятельности, кроме строительства.
Деньги покупателей, которые приобретут квартиры, хранятся в банках на эскроу-счетах. Получить их девелоперы могут после сдачи объекта в эксплуатацию.
Группа № 2. "Заводчики"
Привлекает рынок жилищного строительства и производителей строительных материалов. Так, на ул. Никитина, 12, скоро начнётся строительство 16-этажного дома. Работать на площадке намерена компания "Т-Строй", которая связана с барнаульским бетонным заводом "Основа".
По словам представителя застройщика Виталия Фёдорова, производитель давно планировал строить дома. Но ажиотаж на рынке новостроек и стремительный рост цен на квартиры, начавшиеся осенью 2020 года, ускорили дебют завода в качестве застройщика.
"Компания выходит на рынок, чтобы загрузить собственное производство: у неё большие ресурсы в плане спецтехники, бетонных производств. Но "настроение" зайти в стройку у предприятия было давно: они об этом мечтали много лет, и, наконец, взяли подходящий участок", – отмечает Фёдоров.
Сейчас организация работает над получением проектного финансирования в банке и скоро планирует начать возведение ЖК. По мнению представителя компании, сфера жилищного строительства сегодня наиболее привлекательна для развития.
"Экономически жилищное строительство на сегодняшний день выгодно: квадратный метр в цене вырос", – отмечает Фёдоров.
Группа № 3. "Экс-строители"
Проще всего работать на рынке новостроек компаниям, которые уже имеют опыт в возведении зданий. Чаще всего это бывшие подрядные организации, трудившиеся на стройках у крупных девелоперов, но затем решившие возводить дома под своим "именем".
Сейчас так поступают фирмы, которые были подрядчиками на коммерческих и государственных проектах. Например, компания "СОК", продвигающая проект на ул. Пролетарской, 80.
"Команда, из которой состоит наша компания, в прошлом – все успешные строители. Кто-то занимался коммерческими объектами, кто-то работал на госстройках, возводил садики, школы, а также коттеджные посёлки. Как застройщик мы – новичок, как строители – нет: мы понимаем все риски, у нас нет розовых очков", – отмечает замдиректора ИСК "СОК" Андрей Щукин.
Сейчас жилищное строительство – выгодная и интересная сфера, говорит Щукин. Рынок коммерции, например, перенасыщен готовыми проектами, а строительство государственных объектов вообще стало убыточно после резкого роста цен на стройматериалы (они подорожали в конце 2020 года, и на многие позиции стоимость до сих пор увеличивается).
Летом 2021 года алтайские компании, связанные обязательствами по госконтрактам, заявляли: на каждом объекте они теряют несколько десятков и даже сотен миллионов рублей.
Правительство края обещало помочь подрядчикам, однако пока власти региона готовы увеличить суммы госконтрактов лишь на 10%. Это вряд ли покроет все потери подрядчиков. Сфера жилой недвижимости исключает подобные риски.
"Государственная стройка – это в принципе сложно: она требует определённых допусков. Нам это не очень интересно. Остаётся многоэтажная жилая застройка. Этот рынок растёт, есть многочисленные государственные программы поддержки. Несмотря на то, что Алтайский край – это дотационный регион, 85% приходится на ипотечные сделки, квартиры покупают. У людей собственных средств нет, но благодаря программам – маткапиталу, семейной ипотеке – мы имеем интересные рычаги для поддержки этого сектора. Сегодня в нашем городе это растущий рынок, на котором можно работать и зарабатывать", – говорит Андрей Щукин.
Новички рынка, по словам Андрея Щукина, пока заинтересованы в развитии точечных проектов, от которых постепенно отказываются крупные девелоперы.
"Дифференциация рынка, когда есть мелкие, средние и крупные компании, это нормально. Например, "Селфу" или "Жилищной инициативе" точечная застройка не интересна, она для них – тормоз. Мы потратили год только на подготовку проектной документации, сейчас готовимся к четвёртому градсовету (компании три раза отказали в согласовании проекта на ул. Пролетарской, 80, – прим. ред.). Когда работает компания полного цикла – есть и карьеры, и завод, и техника, – тормозить нельзя. Если бы у нас простаивала техника, люди, это была бы катастрофа", – отмечает Андрей Щукин.
"Почкование" – это норма?
Новые строительные компании в Барнауле создают и "старые" девелоперы, добавляют эксперты рынка. Например, в ГК "Союз", принадлежащей Владимиру Отмашкину, только по официальной информации "Дом.РФ" входят четыре организации. У "Жилищной инициативы" (руководит Юрий Гатилов) – пять юридических фирм, у ГК "Адалин" (руководитель Игорь Дублей) – три компании. "Почкование" застройщиков необходимо для строительства всё по тому же проектному финансированию. Так банк может отслеживать выданные кредиты.
"Эти компании – "дочки-почки" наших застройщиков: банк требует, чтобы они создавали "чистые" фирмы под каждое разрешение на строительство, вливали в новую структуру средства. Банки не желают заниматься экономикой застройщиков, у которых много проектов. Есть одна компания, есть один директор, бухгалтер – банк положил на счёт 50 млн рублей и отслеживает. А когда одна компания занимается строительством нескольких ЖК, деньги могут "перетекать" со счёта на счёт, из проекта в проект. Банку это неинтересно", – объясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.
Однако эксперт уверен: независимо от того, как образована компания, новичок она или "старичок", для рынка это не важно. Главное, чтобы застройщик выполнил свои обязательства, построил дом, передал квартиры покупателям и получил от банка деньги с эскроу-счетов.
"Есть такая "мода": строительные компании вырастают из других сфер. У этих компаний уже есть другое производство, часто – успешное, прибыльное. Вот даже "Мария-Ра" теперь застройщик (компания начала строить ЖК на Пролетарской,125, и в квартале за Музыкальным театром, – прим. ред.). Если появляются "лишние" капиталы – жди, что появятся и новые застройщики. Однако рынку, по большому счёту, без разницы, откуда "выросла" компания, лишь бы она достроила без проблем", – считает Вячеслав Ширшов.
Цифра
Сейчас в Алтайском крае, по информации института жилищного строительства "Дом.РФ", зарегистрировано 45 застройщиков, некоторые из них – это группы компаний: в их структуру входит ещё несколько организаций.
Комментарии
А дома по 5-9 этажей, как я понимаю, строить практически никто не будет?
То что описано в статье лишь подтверждает что мы находимся на финальном отрезке кривой роста цены на актив. Высокая маржинальность на пике цены привлекает огромное количество внешних ранее не задействованных игроков. Они в итоге и угробят рынок и завалят его в штопор ка только спрос ослабнет . И это случится уже довольно скоро
Кому нужно столько квартир?
Кому нужно столько квартир?
Инвестиции. В том числе для московских и питерских предпринимателей и компаний
Подъем цен вызван не столько спросом, сколько инфляцией. Очевидно же, что стоимость квартир отрывается от возможностей людей. Скоро этот пузырь лопнет. И да, кто построил черные дома на Власихинской? Че совсем с кукухой проблемы? У нас и так большую часть года мрачно еще это. Изуродовали Власихинскую улицу, вредители.
Ага давайте синие строить и рыжие уродцы)) Хоть и максимально плохое расположение и инфраструктура у этих домов, но выглядят они получше многих новостроек.
В Барнауле и в стране в целом в строительстве получила распространение классическая мафиозная схема картельного сговора. Это имело место в США. По этой схеме в Китае были построены целые города, которые до сих пор никому не нужны и стоят пустые. Но участвовавшие в сговоре чиновники и менеджеры банков получили миллионные откаты, а строители сделали миллионы долларов.
Схема заключаетсяя в следующем. Строитель договаривается с чиновником под откат, получает разрешение на строительство "элитарного человейника". С этим разрешением идёт к менеджеру банка, с которым под откат договаривается о кредите. Банк в свою очередь кредитуется под это дело у Центробанка страны по его ставке. Строится человейник, который может годами стоять вообще никому не проданным уже на балансе банка. Когда эту афёру обнаруживает Центробанк, которому банк не может вернуть кредит, банк просто-напросто банкротится. Все издержки ложатся на бюджет, в нашем случае на "дарагих расеян". Но все откаты уже получены, деньги выведены из страны в офшоры.
И где они получше выглядят, Вы че дизайнер из Адалина? Черные многоэтажные дома это уродство улицы и города. Я не знаю кто до такого додумался, но сомнения в его адекватности и профессионализме огромные. Амик напишите про эти черные дома статью че за .... они сделали.
Что касается высотных человейников, то в Германии, например, в Дюйсбурге на днях был взрывом снесён очередной высотный человейник постройки 70-х годов прошлого века. Есть множество клипов на ютьюбе с его взрывом.
Власти объяснили снос человейников тем, что их содержание обходится значительно, В РАЗЫ дороже содержания 5 - 6 этажных домов. А человейники очень быстро приходят в негодность и в непотребный вид настоящего гетто.
Кто-то думает, что у нас будет иначе?
Ага, ну-ну...
"У ЖК «Аквамарин» начались проблемы с фундаментом дома?
На набережной Барнаула на территории элитного комплекса обнаружили провалы грунта.
«Держать» берег должна была подпорная стена, однако до конца её так и не достроили.
Жить, как за каменной стеной, не получилось. Хотя по проекту застройщика всё было складно: прежде чем возводить три высотки с видом на реку, он был обязан укрепить берег Оби.
На месте кустов тоже должна быть подпорная стена. Тогда берег Оби не вымывался бы так сильно большой водой и грунтовыми водами, что подтвердило заключение экспертизы. А пока у жилищного комплекса «Аквамарин» на улице Приречной и плитка на тротуарах проваливается: сменили недавно, и подземный гараж осел, и теперь вот земля буквально уходит из-под ног." (Вести Алтай)
И кто бы сомневался! Были годы, когда паводком Старый базар затапливало! Повалятся эти дома... Лишь бы как и лишь бы где, сегодня бабки наварить, а дальше трава не расти!
Да, вчера сюжет на краевом телевидении очень подробный был. Но удержит ли это от дальнейшего строительства в том углу?..
10.09.2021 08:41
- гость -
Кому нужно столько квартир?
Инвестиции. В том числе для московских и питерских предпринимателей и компаний
Сомнительные инвестиции в нищий АК. Коммерс должен быть уверен, что наварится. У нас тут столько жителей нет, сколько домов строится. И стоят полупустые.
10.09.2021 10:24
Anarchy
Ну бывают такие инвестиции — дед в Б. Ключах умер. Дом продали, купили квартиру в Барнауле. Сдают. Инвесторы.
Виктор
10.09.2021 10:24
Anarchy
Ну бывают такие инвестиции — дед в Б. Ключах умер. Дом продали, купили квартиру в Барнауле. Сдают. Инвесторы.
Хотя, да, село мигрирует в города, причем в большом темпе. Наверное, вы правы
Дерьмо строят, новые дома выглядят как панельки из 8ых, только в керамограните и в бежевой окраске.
10.09.2021 08:41
- гость -
Кому нужно столько квартир?
Инвестиции. В том числе для московских и питерских предпринимателей и компаний
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Инвестиции - это то, что в идеале должно приносить прибыль.
Какую прибыль принесет квартира в одном из самых депрессивных регионов РФ????
Можно уж тогда в Воркуте квартиры скупать - там 3к можно за 50 тысяч рублей купить..
Не догадываетесь, почему?
Догадаетесь, как скоро подобное будет и в Барнауле?
они еще все в бардуме сидят от ер и лоббируют человечники
Москали инвестируют в квартиры барнаульские?Вы что там курите?((для этого есть Сочи,Адлер,Крым..Есть Италия,Болгария,Испания и другие страны..Я знаю алтайских бизнесменов,чьи семьи уехали на пмж в Италию,Испанию и Канаду..Но не знаю не одной семьи бизнесменов,кто инвестирует в барнаульские клоповники..
Рекомендую к прочтению книгу Яна Гейла "Города для людей". Для понимания что такое современная городская застройка и чем по факту является то что впаривают сегодня так называемые девелоперы в РФ. Нужно формирование правильного запроса у людей чтобы изменить ситуацию с человейниками. Сегодня никто не купит избу пятистенок за 3-5 млн рублей. Так и тут, сегодня девелоперы предлагают устаревшее фуфло, но за большие деньги. Понимание среди большинства что их обманывают, пока к сожалению нет.
а что там с проектом застройки акватории р.Барнаулки в районе бывшего пляжа "лесной пруд"? Очень перспективное место ))))))))))))))))))))))))))
10.09.2021 10:57
Гость
Но кто-то же скупает новостройки целыми секциями (4-8 квартир), а то и этажами?
10.09.2021 09:11
- гость -
Человейники? Там человьи что ли живут?
Зачем так плотно строить? Заехал на Пролетарскую - не узнал. Не мог прпарковаться.
Инвестиции не всегда прибыль приносят. А недвига вполне безопасный способ подержать деньги. Продать всегда можно, обрушения стоимости не планируется. Просто кто-то не может физически мыслить выше уровня дед/ б.ключи