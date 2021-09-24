Известный общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников, по данным источников amic.ru, с большой долей вероятности станет депутатом гордумы от КПРФ. Он займёт место Елены Хрусталёвой. Она выиграла выборы в АКЗС и теперь пойдёт на повышение в краевой парламент. Официально информацию о передаче мандата Красильникову в Алтайском крайкоме КПРФ пока не подтверждают.

Юрий Красильников, как и Хрусталёва, участвовал в выборах в региональное Заксобрание. Он шёл по округу № 23, однако занял второе место, уступив действующему депутату АКЗС директору Барнаульского зоопарка Сергею Писареву. Красильников получил 5487 голосов в свою поддержку, а Писарев – 7719.

Если Юрий Красильников займёт депутатское кресло, срок его полномочий составит менее года: в сентябре 2022-го будет избран новый состав БГД.

Напомним, в декабре 2019 года Красильников стал координатором алтайского реготделения движения "Левый фронт". Также он получил известность как активист, выступающий за сохранение зелёных зон в Барнауле – начиная с парка "Изумрудный" и сквера на площади Сахарова (где свой новый корпус намерен поставить АлтГУ) и заканчивая территорией бывшего парка им. Ленина и Мизюлинской рощей.