Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума. Об этом он сообщил во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, передаёт ТАСС.

"У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей", – призвал российский лидер.

Глава государства добавил, что важно улучшить условия развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность образования, здравоохранения и продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласился с тем, что количество жителей региона, находящихся за чертой бедности, может вырасти по итогам года. Об этом он заявил на заседании краевого правительства, прошедшем 22 сентября. Сейчас малоимущими признаны почти 405 тысяч жителей края, всего же в регионе проживает 2,3 млн человек. Поиск "рецептов" по сокращению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума затянулся почти на два часа. Выход, в конце концов, всё-таки был найден.