Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с тем, что количество жителей региона, находящихся за чертой бедности, может вырасти по итогам года. Об этом он заявил на заседании краевого правительства, прошедшем 22 сентября. Сейчас малоимущими признаны почти 405 тысяч жителей края, всего же в регионе проживает 2,3 млн человек. Поиск "рецептов" по сокращению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума затянулся почти на два часа. Выход, в конце концов, всё-таки был найден.
"Я бы просил вас быть поаккуратнее"
Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура напомнила на заседании кабмина, что региональную программу по сокращению уровня бедности приняли в 2020 году. Она предусматривает повышение доходов, развитие социальной помощи и др. Сейчас доля малоимущих в Алтайском крае составляет 17,5%, или 404,7 тысячи человек. По планам, к 2030 году число бедных в крае должно снизиться в два раза – до 8,8%. "То есть примерно 200 тысяч человек должны выйти из этой зоны", – отметил Томенко.
А между тем по прогнозам, который озвучила Надежда Капура, по итогам 2021 года доля бедных в крае может вырасти с 17,5% до 19,2% (примерно до 450 тысяч человек, – прим. ред.). Объяснений негативной тенденции не последовало, и тогда Виктор Томенко перешёл к вопросам. "Я бы просил вас аккуратно оперировать этими терминами, – обратился он к Капуре. – Информационное пространство сейчас и так накалено, до сих пор не может отойти от предвыборных эмоций".
Губернатор несколько раз в ходе заседания попытался выяснить, почему профильные ведомства считают, что показатель уровня бедности может увеличиться. По оценке главы региона (об этом же говорит и официальная статистика), зарплаты, пенсии и социальные пособия стабильно растут, поэтому число бедных должно сокращаться. Однако происходит наоборот.
"У меня остаются сомнения насчёт этих 400 тысяч человек. Кто это такие, – стал спрашивать Томенко о жителях края, которые не дотягивают до прожиточного минимума. – Мы не умеем считать бедных". Министр социальной защиты Наталья Оськина попробовала разъяснить ситуацию. По её словам, непосредственно к бедным относятся только 144 тысячи человек, остальные – это члены семей, так как их совокупный доход также оказывается недостаточным для приемлемого уровня. Однако губернатор выразил недоумение.
"Как у нас может подрасти бедность, когда зарплаты растут, выплачиваются социальные выплаты, в том числе и несколько новых мер соцподдержки появилось в 2020-2021 году, пенсии понемногу, но тоже растут. Что такое происходит? Откуда эта цифра в 19,2%, я, ей-богу, не пойму", – не в первый раз задал своим подчинённым риторический вопрос недоумевающий Томенко.
Ему ответила Надежда Капура. По словам начальника управления, увеличение бедных объясняется несколькими причинами. "Это рост числа семей с детьми, потерявших существенно в доходах за пандемийный год. Кроме того, выросла доля экономически неактивного населения, сократилось число жителей с личным подсобным хозяйством, а также уменьшилось количество предпринимателей. Всё это и сказалось в худшую сторону на уровне доходов", – отметила спикер. Ещё один негативный фактор, ударивший по благосостоянию жителей края, – инфляция.
"100 тысяч на человека? Так можно выйти из бедности"
Виктор Томенко обратился за поддержкой к министру финансов Даниле Ситникову. "У нас же прирост подоходного налога, вот мы недавно с вами обсуждали, идёт практически на 10-12% в год. Так с чего же тогда так происходит? Рожать больше не стали, население не растёт. Прожиточный минимум не подскакивал. В чём причина, почему число бедных у нас должно вырасти, я решительно не понимаю", – опять выразил несогласие Томенко.
Ответа вновь не последовало.
Министр Наталья Оськина обратила внимание на конкретную помощь бедным со стороны государства. Она рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми и о развитии в крае системы социальных контрактов.
Министр подчеркнула: треть алтайских семей, обратившихся за поддержкой в органы соцзащиты, преодолели бедность, а это около 3 тысяч человек.
Но и эти данные вызвали критику со стороны губернатора. "Вы говорили, что объём финансирования составил 300 млн на 3 тысячи человек, включая грудных младенцев и немощных стариков. Так? То есть на каждого в среднем приходится по 100 тысяч рублей. Конечно, так можно выйти из зоны бедности", – сделал вывод глава региона.
Возражать Томенко никто не стал, и губернатор решил положить конец затянувшейся дискуссии. Подводя итог заседанию правительства, глава региона указал, что есть некоторые вопросы и к методике – кого считать бедным: "Допустим, уровень дохода 10 500 рублей и человек уже считается малоимущим (прожиточный минимум в регионе составляет 10 660 рублей, – прим. ред.), если же чуть выше этой суммы – всё, он уже покинул эту категорию. Но цена вопроса для преодоления этой планки различная: где-то требуется совсем незначительная помощь, в других случаях – гораздо большие цифры".
Губернатор поручил Минсоцзащиты перейти к адресной работе с жителями, которые входят в категорию людей с доходами ниже прожиточного минимума. "Мы имеем целевое значение, которое должны конкретные семьи, люди перешагнуть, и над этим надо работать. Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, – это целенаправленная работа", – поставил задачу Томенко.
Комментарии
Меньше пьнствовать и больше работать. Нашли бедных.
Попов, Оськина...
Похоже, что руководы края получили нагоняй за итоги выборов и включились в работу
Я думал, что после такого заголовка в материале будет речь со значением "Их же больше", а получилось наоборот
Цены растут, доходы не растут. Вы тут цену на проезд поднимаете и макарошки а зп как была до пандемии так и осталась. Все то вы понимаете.
статистика, наше все.
подправим.
то есть отток населения из края не показатель?
Сытый голодного не вразумит, ему то разве понять , что разовые выплаты не помогут матери одиночке живущей на сьемной квартире с двумя детьми и с зарплатой в 20000. Понятно, что каждый должен стремится сам себя обеспечивать, но есть ряд условий, когда выше крыши не прыгнешь. Томенке из его коттеджа навряд ли видно действительную картину бытия....
как часто губернатор вылазит из своего кресла и выезжает в села, деревни и города алтайского края? как часто проводит встречи с жителями региона?
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с тем, что количество жителей региона, находящихся за чертой бедности, может вырасти по итогам года.
МОЖЕТ,ЕЩЕ КАК МОЖЕТ!!!!ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА ВСЕ!
1.Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири. Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.
2.Инфляция в Алтайском крае опередила средний показатель по Сибири и России.
В соседней Республике Алтай получают больше — 37 875 рублей.
а вот, господин Томенко, это и есть гримасы статистики))) и нечего на зеркало пенять коли...
зачем что-то подкручивать? не пойму для чего? сколько можно?
господа управленцы, займитесь наконец делом
помнится, когда приезжал министр по труду и соцразвитию, деньги по борьбе с бедностью собирались направить на ремонт аэропорта и аналогичные проекты. Так можно бороться с бедностью бесконечно.
23.09.2021 09:02
- гость -
как часто губернатор вылазит из своего кресла и выезжает в села, деревни и города алтайского края? как часто проводит встречи с жителями региона?
Вот читаем частенько,сколько миллионов пущено на строительство и реконструкцию дорог в городе.
А до сел,порой,вообще нет того,что можно назвать дорогой,нет рейсового автобуса. Молодежь массово покидает села. Просто уезжают учиться и не возвращаются в село!!!!!!Посмотрите,как сократилась численность отдаленных сельских районов!
Зарплаты в селе- отдельная тема.
У нас же прирост подоходного налога, вот мы недавно с вами обсуждали, идёт практически на 10-12% в год.
Это шедеврально! Он не задумывался,что увеличение доходов у многозарабатывающих и даёт прирост.
А получается, как у Куриленко:"около моего дома открылся магазин-значит у бизнеса всё в порядке"
З/платы может и растут, но цены на ВСЁ растут быстрее зарплат!!!
Уважаемому губернатору некому было объяснить, что рост собранного подоходного налога произошел за счет тех 200- 300 человек, которые в 2019г задекларировали 100 миллионов рублей, а годом позже 150 миллионов. А остальные уплатили со своих зарплат на 30 рублей больше. В соответствии с ростом своей зарплаты.
Ну наверно кого считать бедным смотря, если считается что пенсии в тринадцать тысяч достаточно для проживания значит эти люди живут в достатке и бедными не считаются
Да вы ничего не умеете, ни считаю, ни лечить.
Когда будет такой огромный разрыв в доходах у всех слоев населения будут нищие всегда, ведь посмотрите зарплаты отличаются не в пять, девять раз, а в десятки и сотни у людей
кто бы мне сказал, что у нас будет небритый губернатор, я бы тоже не поверил
и это.... не умеют бедных счиать. главное, чтобы голоса на выборах умели посчитать
23.09.2021 09:02
- гость -
как часто губернатор вылазит из своего кресла и выезжает в села, деревни и города алтайского края?
Посмотрите на Хабары,что в 360 км от Барнаула.
Сколько раз губернатор побывал там ,поинтересовался проблемами района, простых жителей, оказал помощь району, просто поговорил с людьми?
А ведь в году 365 дней)))
А ведь там крупные агропредприятия края,на которые надо делать ставку в решении вопроса обеспечения качественным продовольствием края!
Надо говорить о увеличении расслоения общества. Да богатые становятся еще богаче. Понемногу увеличивается и т.н. средний класс, для нас думаю это от 50тыс и выше. Огромный слой тех кто болтается на грани, у которых доходы равны расходам, возможно это даже половина. Ну и наконец 10-20% тех кто вынужден прозябать, не на помойке конечно, но во многом себе отказывать.
Но это либерастический капитализм, от которого большинство общества отказываться не хочет. А значит действует естественно-неестественный отбор среди человеков, хочешь жить умей крутиться не зря был лозунг постсоветской России. Т.е. рассчитывать надо больше на себя а не на государство. При этом надо платить дань Западу и ныть о том как же там хорошо живётся людям.
В селах нет работы, разрушены колхозы-совхозы, люди живут за счет подсобного хозяйства, не все могут и его вести при сегодняшних ценах на корма, а закуп молока у населения за гроши 16 рублей....многие просто кое как сводят концы с концами..хорошо если есть родители пенсионеры, которые им помогают своей пенсией.. а считать бедных на бумаге не сложно, бумага всё стерпит..сегодня поставим 400000 завтра 200000 отчитаемся, а воз и ныне там...
В регионе за чертой бедности находятся более 400 тысяч человек.
Зато по итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей. У их жён (супругов) доход более 1 000 000 рублей встречается 11 раз.
Теневой сектор в АК значительный. Отсюда и неучтенные доходы. Что не понятного. Огромное количество малого и микробизнеса не принимает официально в штат сотрудников или принимают на МРОТ или пол-МРОТА
Дичь какая то))) Т е основное направление работы администрации и всех органов власти "правильнее" считать бедных, а не повышать уровень жизни населения. Для того, чтобы реально нормально жить нужен доход не менее 50 000 рублей, и если установить эту планку уровня бедности, то в крае за ее чертой окажется 70 % населения или больше. Господа бюрократы, займитесь уже реальной работой по развитию экономики края, а не придумывайте новые методики расчетов
судя по тому как растут цены к 2030 году будут все 50%, а то и больше
"Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, – это целенаправленная работа"
- Скорее бедные начнут печатать свои деньги, а потом покажут, что их деньги ликвиднее тех денег, что есть у богатых...
(Да нет, такому положению вещей есть основания в современной истории. Электростанцию ты забыл построить).
У меня такое чувство, что чиновники в регионах больше заняты тем, как правильно отчитаться наверх, чтобы не получить по шапке. А вот реальной работой по улучшению жизни населения им некогда заниматься.
... и тогда Виктор Томенко перешёл к вопросам. "Я бы просил вас ...
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А я бы попросил Вас... губернатор Томенко!
как правильно отчитаться наверх, чтобы не получить по шапке
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так было всегда и так будет
Как и говорилось ранее, оказывается надо правильно считать бедных. Сейчас методику изменят и бедных станет в разы меньше. А фактически количество только вырастет, т.к. поддержку большинству сократят или отменят. В Москву отчитаются о проведенной работе, как минимум премию получат, а то может и медаль.
пора научится считать бедных--если это трудно сделать руководству края?---убегайте мигом!- иначе народ возьмёт чего-нибудь в руки и.....УРА,товарищи!
"Мы не умеем считать бедных"
Так поучитесь у избиркома, те нарисуют любые цифры по вашему желанию.
Его как-будто из комы, после выборов вывели.
И он такой, вокруг огляделся и приофигел
приходишь на биржу а там не одной вакансии с высшим образованием , зато крузак 200 стоит наверное ее капура которая
Ну что он дурачка из себя строит? Прямо недоумевает, как же так... Индексирование зарплат копеечное, а цены растут ударными темпами. Отсюда и проседание по уровню жизни.
По оценке главы региона (об этом же говорит и официальная статистика), зарплаты, пенсии и социальные пособия стабильно растут, поэтому число бедных должно сокращаться. Однако происходит наоборот.
Так зарплаты и пенсии вырастут на 1%, а цены вырастут на 10%, а тепло на 12% и получается опять люди за чертой бедности.
Вот если бы зп росли а цены оставались прежними, то было бы все хорошо.
Сейчас вот и проезд хотят поднять на транспорте. А зп то не увеличится от этого (останется прежней)
Начните с себя господа министры. Живите на 20-25 000 р в месяц. сразу почувствуете на себе людское негодование.
Потому что мин фин рапортует о росте липовых доходов!
23.09.2021 11:13
- гость -
да вся у них есть информация , просто людям дальше показывают шоу , пальчиком погрозил какой он молодец и какие другие плохие
Такой сложный регион,столько проблем! Тут работать надо по 20 часов в сутки!
Как часто работники министерства края ,те же представители АКЗС,высококлассные специалисты выезжают проблемные в районы края, чтобы познакомиться с жизнью людей? Ведь столько всего уже могли решить! Столько проектов могли реализовать! Вот покупаем в магазинах белорусский сыр, колбасу из Москвы,...
Почему не назначить кураторов над районами и потом спрашивать с них реальную картину вещей,а не играть цифрами!
Рецепт по сокращению доли малоимущиго населения , оставшихся врачам дать деньги на переезд в деревни и вуаля - Рецепт по сокращению населения
Ну откуда вас таких,
был же план по развитию на 120 миллиардов, Томенко не дали, говорил же что с ним в москве разговаривать будут, ну так как Кадыров - гоу ту Путин.
Когда вели разговоры , что делать, что развивать - вот вам отдача от туркластера. А сделали бы привлекательным ИТ кластер, продавали бы мозги, а не смотрели как они утекают из региона! Уже даже врачи бегут. Потому что ,средняя зарплата 20-25 тыс и так уже 15 лет длится, за это время подорожало абсолютно все!
Так зарплаты и пенсии вырастут на 1%, а цены вырастут на 10%, а тепло на 12% и получается опять люди за чертой бедности.
Вот если бы зп росли а цены оставались прежними, то было бы все хорошо.
Сейчас вот и проезд хотят поднять на транспорте. А зп то не увеличится от этого (останется прежней)
Начните с себя господа министры. Живите на 20-25 000 р в месяц. сразу почувствуете на себе людское негодование.
___________
Прям в точку!!! Полностью поддерживаю!
В СССР ограничивали население городов, поощряя и помогая сельскому населению! И это давало свои результаты, теперь что, в городах сконцентрировали тех кому работы нет, и имеем переизбыток интеллектуальных работников, а они утекают быстрее! Зато процветает кумовство и передача должностей по наследству, поэтому мы будем скоро ездить на лошадях, разгребая навоз на улицах.
Раньше средняя зарплата была около 100 рублей, ну пусть руководство, директора получали больше ну в два раза, сейчас почему не так? Почему обычный работяга и директор так сильно отличаются в оплате труда
"У меня остаются сомнения насчёт этих 400 тысяч человек. Кто это такие, – стал спрашивать Томенко.
Можно съездить в любое село(не в райцентр),подальше от города и познакомиться с этими людьми.
На 1 января 2020 года численность населения Алтайского края – 2,3 млн человек, из них 56,9 % проживают в городской местности, 43,1% — в сельской.
а комменты трут....не приятно читать правду. жесткий фильтр. всех закошмарили. все боятся. Да модераторыы?
23.09.2021 11:27
- гость -
если мне не изменяет память...куратора вроде нам уже назначали. только о нем что то как то ни слухом ни духом. еще один бесполезный рот, который нужно кормить нашими налогами
А, какая дичь про адресную поддержку семей с детьми. Как многодетная семья, но не малоимущая семья, мы пользуемся единственной льготой:к школе по 5000 на ученика. Так в этом году их не дали) прислали бумагу, что услуга оказана, пособие назначено, но денег нет, держитесь там, как будут дадим, а уже сентябрь заканчивается. Мне эти деньги как бы не критичны, но приятно было бы их все-таки получить) где эти мильоны на семьи с детьми?
мы пользуемся единственной льготой:к школе по 5000 на ученика. Так в этом году их не дали)
вам дали 10 на ученика.
23.09.2021 11:58
krash
Я имела ввиду не должность,а реальные действия.
Надо знакомиться с положением дел на местах,а главное-оказывать реальную помощь. Пусть не деньгами,а действиями. Помогать предприятиям выгодно реализовать продукцию, знакомить с программами гос.поддержки,помогать создавать новые проекты,строить дороги . Надо привлечь всех специалистов края!!! В селах столько потенциала для развития региона!
Иногда сельхозпроизводителям просто не хватает связей и знаний, чтобы вести успешный бизнес.
Ну что же вы не хотите признать бедных. Итак старались, вместо 800 нарисовали 400 - не оценили.
Порой создаётся впечатление что в ВУ одни олигархи, цены на землю как в Подмосковье, цены в магазине как в Москве, только зарплаты ниже чем у других в СФО. А как живём тогда? Да на подножном корме, либо бабки ночами печатаем)))
А презентацию надо переделать, товарищи - не концептуально...
Почему столько бедных?
Потому, что жители края это не только работающие но и нетрудоспособные члены их семей Если даже папа с мамой зарабатывают по 22 000, что приличный заработок не только в сельской местности но и редко бывает больше в городе, но у них 2 детей вот вами 4 человека с доходами ниже прожиточного минимума.
В бытность студентом наблюдал картину, когда многие получали социальные стипендии не по нужде, а потому что мама или папа умеют сделать "нужные" справки и причислить себя к малоимущим. Некоторые уже на втором курсе ездили в университет на машинах...
Так что прав Томенко, к методике оценки благосостояния населения есть вопросы. Много липовых малоимущих у нас.
Вот еще пример из жизни. Друг успешный ИП, зарабатывает более 300 т.р. в месяц. Налоги оптимизировал с помощью опытного бухгалтера.) Жена безработная дома сидит не первый год, один ребенок учится (кстати тоже получает соц. стипендию )), т.к. оф. доходы семьи ниже прож. минимума)), второй в школе еще. Полагаю, что в целом они тоже в категорию нищих вошли).
Барин недоумевает, почему его холопы бедные, если он считает себя богатым, то и они должны формально относиться к богатым...