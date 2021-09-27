Вячеслав Франк поздравил барнаульских воспитателей с профессиональным праздником

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников детских садов с днём работника дошкольного образования, который отмечают в России 27 сентября. Поздравление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

"Ваша работа особенная, она требует не только ответственности и профессионализма, но и таких душевных качеств, как мудрость, доброта и терпение. Вы помогаете самым маленьким жителям Барнаула делать свои первые шаги в жизни, воспитываете в них такие замечательные качества, как дружба, честность, отзывчивость и доброта. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать маленькие таланты, пробуждать в детях любознательность, трудолюбие и целеустремлённость", – отметил мэр.

Франк поблагодарил барнаульских воспитателей за верность профессии и бесконечную любовь к детям. Градоначальник также подчеркнул, что власти строят новые детсады, ремонтируют действующие учреждения и создают достойные условия для работников дошкольной сферы.

Напомним, в июле 2021 года в Барнауле открылись два детских сада: № 278 на 280 мест в квартале 2009 (ул. С. Ускова, 39) и № 274 на 330 мест в квартале 2009а (ул. С. Ускова, 38). Учреждения, построенные в рамках нацпроекта "Демография", приняли 610 детей, 270 из которых – ясельного возраста. Всего в рамках нацпроекта в ближайшие два года в краевой столице появятся 2795 дополнительных мест в детсадах.