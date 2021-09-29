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"Это не свалка". Где на Алтае хотят построить мусорные полигоны и ждать ли экотехнопарк?

, ИА "Амител"
В региональном Минприроды поделились, каким видят "мусорное" будущее края
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Девять новых мусорных полигонов должно появиться в Алтайском крае к 2024 году, следует из принятой региональным Минприроды схемы обращения с отходами. Так перспективы региона описаны в документе, которое ведомство опубликовало 20 сентября у себя на сайте. В отчёте говорится, что действующие полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) заполнены уже на 84%, а меньше чем через десять лет места для мусора не останется совсем. Самую крупную в регионе площадку для отходов Минприроды предлагает построить возле Зудилово, где уже встревожились местные жители.

Остался в документах и нашумевший экотехнопарк в Первомайском районе, от которого власти вроде как отказались после протеста жителей соседних сёл. В ведомстве тем временем пояснили, что зря жители региона поднимают панику: пока это лишь перспективное видение развития "мусорной системы" региона. И только полигонами амбиции властей не ограничиваются. Рассказываем, где ведомство хотело бы построить новые полигоны, вернутся ли "войны" за экотехнопарк и зачем нужна территориальная схема, если планы там совсем не точные.

Всем по полигону

Сейчас в Алтайском крае работает 17 полигонов ТКО разной мощности (количество мусора, которое можно захоронить на площадке за год). Суммарная вместимость всех объектов – 30,5 млн тонн отходов, больше 25 млн тонн из которых уже занято. Учитывая, что в год в регионе захоранивают около 600 тысяч тонн мусора, свободное место на алтайских полигонах закончится меньше чем через десять лет. А в некоторых местах – ещё быстрее. Например, самый крупный объект, который находится в СНТ "Дизель" под Барнаулом (эксплуатируется "Эко-Комплексом"), уже заполнен на 94%.

Чтобы спастись от мусорного коллапса, в Минприроды и разработали территориальную схему. Там подробно прописано, когда и где на Алтае должны появиться новые объекты для сортировки, переработки и захоронения мусора.

В схеме весь регион разделён на семь зон: Барнаульскую, Алейскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Славгородскую и Рубцовскую. Предполагается, что в каждой зоне должен быть свой мусорный полигон (официальный, который зарегистрирован в реестре Минприроды), чтобы отходы вывозили и утилизировали как можно быстрее. Но сейчас объекты есть не везде, подчеркнули в ведомстве. Поэтому Минприроды предлагает в ближайшие три года построить девять новых полигонов ТКО. Сразу три из них должно появиться в Барнаульской зоне:

  • Восточнее села Зудилово предполагается к 2024 году организовать самый мощный в крае полигон ТКО. Объект площадью 14,5 га сможет принимать до 400 тысяч тонн мусора в год. Правда, это не строительство "с нуля": Минприроды предлагает реконструировать действующий полигон, который эксплуатирует ООО "Коммунальное хозяйство". Сейчас он заполнен на 83%.
  • Ещё один объект предлагается построить возле Санниково в 2023 году. Проектная мощность должна составить 150 тысяч тонн отходов в год. Но площади полигон займёт больше – около 30 га.
  • Полигон такого же размера планируют возвести к 2023 году возле Павловска. Мощность – 130 тысяч тонн в год.

Остальные полигоны ТКО алтайское Минприроды предлагает разместить в других зонах, по одному объекту в каждой:

  • В Алейской зоне полигон мощностью 40 тысяч тонн хотят организовать в паре километров от посёлка Зелёная Поляна.
  • Для Бийска под мусор к 2023 году планируют выделить 28 га земли возле села Первомайского.
  • В Заринской зоне полигон на 30 тысяч тонн собираются построить вместе с мусоросортировочным комплексом и линией по производству альтернативного топлива. Площадь – 10 га.
  • Неподалёку от Камня-на-Оби Минприроды хочет к 2024 году возвести мусорный полигон для всей Каменской зоны. Проектная мощность – 20 тысяч тонн, а площадь – 10 га.
  • В Рубцовской зоне, в трёх километрах западнее Рубцовска, к 2023 году предполагается строительство большой площадки на 100 тысяч тонн отходов.
  • В Славгородской зоне полигон мощностью 60 тысяч тонн намерены возвести у берега Кучукского озера.

Кроме того, в территориальной схеме предусмотрено строительство мусоросортировочных комплексов в каждой зоне. Сейчас ни одного подобного объекта нет во всём крае, следует из документов Минприроды. Также в регионе возведут несколько участков для термического обезвреживания отходов и перегрузочные площадки для предварительной сортировки.

Строительство всех объектов в регионе ведомство оценило в 8,4 млрд рублей.

"Полигон – не свалка"

Жителей региона новости о появлении на Алтае новых полигонов совсем не обрадовали. В комментариях на сайте и в Instagram пользователи выразили недовольство, суть которых можно описать так: краевые власти продолжают плодить свалки вместо строительства мусороперерабатывающих заводов. Больше всего возмущаются читатели, которые живут по соседству с будущими площадками для ТКО. Жительница Зудилово Мария объяснила: возле "огромной свалки" жить не хочет.

"Мы только недавно с мужем участок там купили, строимся. Радовались, что место такое красивое. А теперь вот узнали, что будем жить возле самой большой свалки. Только летом в районе война была: жители против мусорного завода бунтовали. А теперь вот полигон. У меня и у других жителей мнения никто даже не спросил. Думаю, мы тоже будем бороться, чтобы никакой свалки здесь не было", – объяснила Мария.

Но в Минприроды успокоили: ни в Зудилово, ни в других населённых пунктах полигоны пока никто строить не собирается. Ведомству пришлось выпустить отдельное пояснение к опубликованной схеме и уточнить: это не конкретные планы строительства, а перспективы развития мусорной системы на Алтае в ближайшие годы. И даты, и населённые пункты там указаны примерно (для ориентира), следует из сообщения. И далеко не факт, что властям удастся всё это реализовать.

"Фактически на текущий момент в крае нет ни одного согласованного проекта строительства нового полигона", – заявили в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что, как и жители, хотят строить мусороперерабатывающие предприятия. Документ также предполагает строительство в регионе экотехнопарков, мусоросортировочных линий и участков термического обезвреживания отходов. Есть в планах даже предприятия по переработке мусора в источники альтернативной энергии.

А полигоны, отметили в ведомстве, – это вовсе не свалки. Без этих объектов краю точно не обойтись. 

"Где-то даже нет полигона, внесённого в Государственный реестр объектов размещения отходов. А они нужны в каждой зоне. Полигон – это не просто свалка. Это объект с серьёзными условиями к соблюдению гигиенических требований к его устройству и содержанию, оборудованию и оснащению, обезвреживанию отходов", – сообщили в пресс-службе. 

В идеале в территориальной зоне Алтайского края Минприроды хочет видеть целый комплекс объектов. Так, чтобы отходы сначала сортировались, по максимуму перерабатывались, а уже потом отправлялись в места захоронения. По планам ведомства, до полигонов тогда доходило бы всего 30% всех ТКО.

Но пока всё это – очень далёкие планы, да и те на бумаге. Ведомству придётся под каждый отдельный проект искать и инвесторов, и место, которое соответствует экологическим и земельным требованиям. Другими словами, 8,4 млрд, в которые Минприроды оценивает "мусорную реформу" на Алтае, ещё предстоит найти.

Быть ли экотехнопарку?

Кстати, никуда не делся из территориальной схемы и экотехнопарк, который алтайские власти хотели построить к 2023 году в Первомайском районе. Огромный комплекс площадью 550 га планировали разместить рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый. Местным жителям такая идея категорически не понравилась. Летом 2021 года они жаловались на проблему в соцсетях, проводили "жаркие" встречи с местными властями и собирали подписи под обращением к Виктору Томенко.

В итоге краевые власти отказались от идеи строительства. Зампред регионального правительства Александр Лукьянов объяснил, что без согласования с местными жителями объект возводить не будут.

Тем не менее в актуальном плане Минприроды объект остался. Даже указана проектная мощность – 260 тысяч тонн. В пресс-службе ведомства подчеркнули: от самой перспективы строительства никто не отказывается. Но конкретных планов по возведению комплекса теперь тоже нет. И там, где жители отвоевали свою землю, строить его точно не будут.

"Никаких изменений в позиции правительства края по данному вопросу не происходило с момента официального отказа от воплощения в жизнь проекта инвестора. С учётом мнения местных жителей эта тема была закрыта. В настоящее время нет оснований для беспокойства: никакой свалки там никто не организовывает", – говорится в ведомстве.

Так что пока жителям региона переживать за соседство с новой свалкой не стоит. А новые скандалы если и будут, то чуть позже, когда "примерные" и "перспективные" планы властей начнут потихоньку воплощаться в жизнь.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.09.2021 07:43
- гость -

места для мусора не останется совсем

Да ладно! Алтайский край просто огоромен и слабонаселён. Так бы и писали, что мусорные олигархи не хотят тратить деньги на топливо вывозя мусор за пределы населённых пунктов.

29.09.2021 07:55
- гость -

Верно

29.09.2021 08:16
- гость -

29.09.2021 07:43
- гость -
Какие замечательные олигархи- не хотят тратить деньги на вывоз, бла-бла-бла! Та платить то ха этот вывоз вам, а не олигархам.

29.09.2021 08:20
- гость -

А вы подсчитайте сколько сейчас мы платим за вывоз мусора и куда его за эти деньги можно вывозить или переработать! Только вот деньги наши оседают в карманах, а мусор валят нам под забор.

29.09.2021 08:45
krash

В Славгородской зоне полигон мощностью 60 тысяч тонн намерены возвести у берега Кучукского озера.

а это разве законно возле водоемов создавать свалки? все отходы будут туда стекать! ! ! !

Это вопервых, вовторых мусорная реформа , когда всех нас заставили платить бабло, предполагала ПЕРЕРАБОТКУ мусора а не складирование его в 100 метрах от нашего дома!

29.09.2021 08:52
- гость -

Написали бы лучше, какие перспективы обещали в начале виликой мусорной реформы, несколько лет уже как она реализована, бабла куча.
А результаты?

29.09.2021 08:56
- гость -

бабла куча.
А результаты?

Так Навальный в тюрьме. А так бы показали бы вам результаты - дворцы в странах нато.

29.09.2021 09:12
- гость -

гыгы, полигон это не свалка))) улыбныло
может для начала все же РСО ввести для удобства жителей
сортировка на полигоне - глупость, все будет загрязнено пищевкой.
"Документ также предполагает строительство в регионе экотехнопарков, мусоросортировочных линий и участков термического обезвреживания отходов. Есть в планах даже предприятия по переработке мусора в источники альтернативной энергии" - а вот это все очень напоминает мусоросжигание.Либо хоронить,либо сжигать((( печальный выбор администрации.А то что в крае есть переработка вторсырья и нужно ее поддерживать-этого конечно, власти не хотят видеть

29.09.2021 09:17
Дворник с метлой

Безграмотно, бессовестно, лениво, недальновидно, бесчеловечно, несовременно, коррупционно... Наши потомки назовут нас преступниками и будут презирать, за то, что мы лишили их чистой планеты.

29.09.2021 09:59
Партия зелёных

Давно пора ввести раздельный сбор мусора. Малая часть это понимает и уже сегодня этим занимается даже в нашем городе. Основная же серая масса ищет "участок в экологически чистом районе" и сваливаает свои отходы на другой бывший когда то чистым участок.
Ждём когда всё будет загажено вокруг?

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