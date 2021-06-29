Власти Алтая решили не строить полигон ТКО в Первомайском районе

Правительство Алтайского края приняло решение не строить экотехнопарк в Первомайском районе, так как против этого выступили местные жители. Соответствующее заявление сделал зампредседателя регионального правительства Александр Лукьянов по итогам оперативного совещания с участием представителей профильных министерств, АКЗС и районных властей.

"В данном случае речь шла о строительстве в Первомайском районе завода по сортировке и переработке отходов, — цитирует слова Лукьянова пресс-служба правительства региона. — И если согласования на строительство этого объекта нет ни со стороны профильных министерств и управлений, ни со стороны жителей, значит, объект там построен не будет. В Правительстве края этот вопрос еще раз рассмотрен. Решение принято окончательное".

Напомним, в июне в Первомайском районе Алтайского края начался скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО площадью 550 га. Люди возражают против строительства объекта, который якобы планируют разместить рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый. В настоящий момент земля находится в собственности АО "Механизатор".

Однако после общественных возмущений Минприроды Алтайского края выступило с разъяснением, что решение о строительстве в Первомайском районе Алтайского края экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать только после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов.