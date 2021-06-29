Власти Алтая решили не строить полигон ТКО в Первомайском районе

Правительство Алтайского края приняло решение не строить экотехнопарк в Первомайском районе, так как против этого выступили местные жители. Соответствующее заявление сделал зампредседателя регионального правительства Александр Лукьянов по итогам оперативного совещания с участием представителей профильных министерств, АКЗС и районных властей.
"В данном случае речь шла о строительстве в Первомайском районе завода по сортировке и переработке отходов, — цитирует слова Лукьянова пресс-служба правительства региона. — И если согласования на строительство этого объекта нет ни со стороны профильных министерств и управлений, ни со стороны жителей, значит, объект там построен не будет. В Правительстве края этот вопрос еще раз рассмотрен. Решение принято окончательное".
Напомним, в июне в Первомайском районе Алтайского края начался скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО площадью 550 га. Люди возражают против строительства объекта, который якобы планируют разместить рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый. В настоящий момент земля находится в собственности АО "Механизатор".
Однако после общественных возмущений Минприроды Алтайского края выступило с разъяснением, что решение о строительстве в Первомайском районе Алтайского края экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать только после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов.
Комментарии
Конечно завод миф. Так и будем жить на помойке. Марс, Луну важнее изучать.
Годы идут, болтовня о раздельном сборе мусора и его сортировке продолжается, а новый регоператор опять начал продавливать противозаконную установку бункеров в пригороднах поселках вместо контейнерных площадок.
Экотехнопарк? Серьёзно?! Судя по всему никакого завода по переработке мусора и не собирались делать, а хотели устроить обычную свалку. Даже для Москвы мусороперерабатывающий завод удовольствие весьма и весьма дорогое и требует значительных средств. Что-то я не помню, что бы всерьёз обсуждались какие-то вопросы по этому поводу.
Путин: до 2024 года необходимо построить 200 ... - ТАССhttps://tass.ru › obschestvo
7 июн. 2018 г. — 200 современных предприятий по утилизации мусора
20 ИЮН 2019, 17:03Обновлено 20 июн 2019, 18:11
Путин будет лично контролировать ход реформы отрасли переработки мусора
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чиновник на местах: нас так просто не возьмешь! нас армия, а Путин один!