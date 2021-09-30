Прокуратура помогла работникам племзавода-банкрота с Алтая получить 3 млн рублей зарплаты

114 сотрудников Линевского племзавода из Смоленского района не получили честно заработанную зарплату за период с января по июнь 2017 года. Предприятие, которое обанкротилось ещё в июне 2016 года, осталось должно работникам 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, сейчас племзавод находится на стадии конкурсного производства. Ведомство направило в адрес конкурсного управляющего предприятия представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.

Сейчас благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была погашена в полном объёме.