Прокуратура помогла работникам племзавода-банкрота с Алтая получить 3 млн рублей зарплаты

114 сотрудников Линевского племзавода из Смоленского района не получили честно заработанную зарплату за период с января по июнь 2017 года. Предприятие, которое обанкротилось ещё в июне 2016 года, осталось должно работникам 3 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, сейчас племзавод находится на стадии конкурсного производства. Ведомство направило в адрес конкурсного управляющего предприятия представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.
Сейчас благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была погашена в полном объёме.
Комментарии
Прокуратура должна была помочь виновному в задержке зарплаты сесть в тюрьму.
УК РФ Статья 145.1. Невыплата заработной платы...
.... наказывается...
... лишением свободы на срок до одного года.
А он как всегда виновного не смогли найти?
Прокуратура честно поработала. Хе-хе