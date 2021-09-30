Фото: пресс-служба Алтайского Заксобрания
30 сентября вновь избранные депутаты VIII созыва краевого Заксобрания впервые собрались вместе, чтобы выбрать оргкомитет для подготовки первой сессии. На заседание пришла большая часть парламентариев. Мероприятие хоть и носило во многом протокольный характер, но, судя по эмоциям участников, всё-таки оказалось живым и не было лишено торжественности. Часть депутатов получили "корочки" (удостоверения об избрании) из рук главы крайизбиркома Ирины Акимовой.
АКЗС обновилось по сравнению с прошлым созывом больше чем наполовину: 38 депутатов из 68 в минувшие пять лет не имели статуса народного избранника. Правда, часть из них уже избирались в краевой парламент, но это было гораздо раньше. Самому молодому парламентарию из нынешнего созыва – коммунисту Александру Волобуеву – всего 21 год. Самым возрастным (и опытным законотворцем) стал единоросс Александр Лазарев. Ему 74 года. Интересный факт: в АКЗС на этот раз почти в два раза больше оказалось женщин-депутатов: 17 против 9 в прошлом созыве.
Посмотрите фоторепортаж с организационного собрания АКЗС VIII созыва и запомните эти лица: именно эти люди в ближайшие пять лет будут отстаивать интересы жителей Алтайского края.
Комментарии
Отстаивать интересы жителей Алтайского края? Самим не смешно? нет, интересы НЕКОТОРЫХ жителей они конечно отстаивать будут, и рьяно..
Мы их 20 лет забыть не можем. А хотелось бы.
Какие все лощеные и откормленные! Все эти "работяги" сидят на шее у народа!
А где масочный режим????
Всё. Распечатаю портреты , в рамки-под стекло,
и на божничку.
Меритократия. Нет, не знаем такого слова
Неприятные персонажи
Мде... Вот когда они начнут принимать региональные законы о повышении прожиточного минимума, да разрабатывать меры социальной поддержки в рамках региональных полномочий, тогда я смогу, хоть и с трудом, поверить, что они хоть чуточку озадачиваются интересами народа. Пару лет назад пришлось даже написать им запрос о том, почему по всей стране прожиточный минимум повысили, а наши отказались рассматривать этот вопрос.
А некоторых мы уже не одно десятилетие не забываем..
Особенно Солнечная цветёт ,Серый не отстаёт ,хотя пора бы с внуками заниматься ,уж столько наворочали ,коснись здравого подхода ,половину законов отменять .
А почему они все такие довольные? Аж сияют! Вроде слугами народа стали, вкалывать будут до посинения.
Ну, кстати таки да. Кто уж что поимел, так это Серов с Романенко.Причем что интересно, Романенко долго-долго пытался изобразить что он от Серова отдельно. Но, одинаковые они)
Не, конечно, они не Мария Бутина. До такого не дошли, но так и старые они уже. Понятно что молодежь может прям по-современному!
Ясельную группу скоро открывать будут.
Маша и тетя в зеленом хороши
Ждем изменений в лучшую сторону.
Посетите ,пожалуйста, отдаленные районы Алтайского края, узнайте проблемы, посмотрите на дороги, поговорите с сельхозпроизводителями.
молодцы красивые сытые молодцы успехов Вам
30.09.2021 17:50
житель села
Ждем изменений в лучшую сторону.
А раньше им кто мешал? Люди, хоть и новые есть, но не все.