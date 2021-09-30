Фото: пресс-служба Алтайского Заксобрания

30 сентября вновь избранные депутаты VIII созыва краевого Заксобрания впервые собрались вместе, чтобы выбрать оргкомитет для подготовки первой сессии. На заседание пришла большая часть парламентариев. Мероприятие хоть и носило во многом протокольный характер, но, судя по эмоциям участников, всё-таки оказалось живым и не было лишено торжественности. Часть депутатов получили "корочки" (удостоверения об избрании) из рук главы крайизбиркома Ирины Акимовой.

АКЗС обновилось по сравнению с прошлым созывом больше чем наполовину: 38 депутатов из 68 в минувшие пять лет не имели статуса народного избранника. Правда, часть из них уже избирались в краевой парламент, но это было гораздо раньше. Самому молодому парламентарию из нынешнего созыва – коммунисту Александру Волобуеву – всего 21 год. Самым возрастным (и опытным законотворцем) стал единоросс Александр Лазарев. Ему 74 года. Интересный факт: в АКЗС на этот раз почти в два раза больше оказалось женщин-депутатов: 17 против 9 в прошлом созыве.

Посмотрите фоторепортаж с организационного собрания АКЗС VIII созыва и запомните эти лица: именно эти люди в ближайшие пять лет будут отстаивать интересы жителей Алтайского края.