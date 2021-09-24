Крайизбирком подвёл окончательные итоги выборов депутатов АКЗС VIII созыва. В краевой парламент в этот раз сумели пройти пять партий из шести, участвовавших в выборах. Большинство в Заксобрании осталось за "Единой Россией", однако партия власти значительно ухудшила результат 2016 года и на этих выборах не смогла взять даже половину мест.
Всего в АКЗС 68 депутатских кресел. Половину – 34 мандата – забирают кандидаты, победившие в округах. По результатам выборов 19 мест получили представители ЕР, а остальные 15 – КПРФ. Оставшиеся 34 мандата делят между пятью партиями, которые на этот раз прошли в АКЗС, преодолев обязательный пятипроцентный барьер:
- "Единая Россия" – 34,29% голосов (12 мест);
- КПРФ – 24,4% (9 мест);
- "Справедливая Россия – За правду" – 13,69% (5 мест);
- "Коммунисты России" – 12,1% (4 места);
- ЛДПР – 10,71% (4 места).
Общий расклад сил в АКЗС на следующие пять лет выглядит следующим образом:
- "Единая Россия" – 31 мандат (12 по списку + 19 по округам);
- КПРФ – 24 мандата (9 + 15);
- "Справедливая Россия – За правду" – 5 мандатов (5 + 0);
- "Коммунисты России" – 4 мандата (4 + 0);
- ЛДПР – 4 мандата (4 + 0).
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Какие итоги принесли выборы в Госдуму (они проходили одновременно с кампанией в АКЗС), можно посмотреть здесь. Для Алтайского края результаты оказались неоднозначными – регион потеряет от двух до четырёх парламентариев по сравнению с прошлым созывом.
Комментарии
Интересно, Романенко переобуется опять?
Народ начинает прозревать