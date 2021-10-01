СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия

Вице-президенту Сбербанка, уроженке Алтайского края Марине Раковой помог скрыться от следствия её знакомый. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации источников, помощник Раковой имеет украинское гражданство, а это значит, что она может направляться на Украину.

Напомним, 38-летняя уроженка Алтайского края Марина Ракова исчезла из поля зрения правоохранителей, после того как стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей в период её работы замминистра просвещения РФ.

Предположительно, сейчас уроженка Горняка находится в Москве или Московской области, границу России она не пересекала. Полиция просит всех, кто располагает данными о её местонахождении, поделиться сведениями.

Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании: "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".