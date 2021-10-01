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Новости

СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия

, ИА "Амител"
Вице-президент Сбербанка до сих пор не задержана
Марина Ракова / Фото: vogazeta.ru

Марина Ракова / Фото: vogazeta.ru

Вице-президенту Сбербанка, уроженке Алтайского края Марине Раковой помог скрыться от следствия её знакомый. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации источников, помощник Раковой имеет украинское гражданство, а это значит, что она может направляться на Украину.

Напомним, 38-летняя уроженка Алтайского края Марина Ракова исчезла из поля зрения правоохранителей, после того как стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей в период её работы замминистра просвещения РФ. 

Предположительно, сейчас уроженка Горняка находится в Москве или Московской области, границу России она не пересекала. Полиция просит всех, кто располагает данными о её местонахождении, поделиться сведениями.

Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании: "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.10.2021 12:01
- гость -

Замминистра просвещения РФ и украинское гражданство? Что на это скажет ватная публика?

1.10.2021 12:02
-гость-

Красивая женщина. Нельзя ей в тюрьму

1.10.2021 12:10
гость

Баба то красивая, явно кому то не дала, вот и завели уголовку. 50 млн. по московским меркам мелочь, не стали бы мараться, если бы не заставили.

1.10.2021 12:11
- гость -

Красивая женщина.

И умная Заранее подготовила пути бегства.
ЗЫ Привет правоохранителям, которые считают, что подозреваемых в воровстве чиновников в отличии, от воров из продуктовых магазинах в сизо садить не надо.

1.10.2021 12:13
- гость -

12:01
А ты в голову не только еду складывай, но и думал бы ей: в статье русским по белому написано - помощник замминистра имеет украинское гражданство. Не замминистра, а помощник, возможно на общественных началах.

1.10.2021 12:14
- гость -

А сама Ракова родом из Алтайского края. На этом основании можно сделать вывод, что она решила перейти на Алтае границу с Монголией и уже оттуда вместе с помощником- украинцем отправится в незалежную.

1.10.2021 12:21
гiсть

Беги, Луиза! (с)
гыыыы

1.10.2021 12:27
- гость -

Как обделаются в России так бегут в незалежную или бретань.
ничего, таких беглых мы уже видели, приползают потом....
как староваты для содержанок становятся.

1.10.2021 12:30
гiсть

Это Максакова наоборот (та мужика подставила).
В этом же случае она просто отдаст все деньги этому мужчине (она там будет бесправна) и разным бандитам. Ни должности, ни денег. Она точно этого хотела?
Почти как в Алтайском крае - ни денег, ни работы)

1.10.2021 12:42
Гость

1.10.2021 12:13
- гость -
Если уж совсем точно: помощник ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Сбербанка имеет гражданство Украины,а не экс замминистра просвещения.

1.10.2021 12:45
- гость -


гость
Баба то красивая, явно кому то не дала, вот и завели уголовку. 50 млн. по московским меркам мелочь, не стали бы мараться, если бы не заставили.


глуПое изречение,Не далекое

1.10.2021 12:52
Гость

На мой взгляд эту Ракову нужно поставить раком на общее обозрение и будет ей счастье на всю оставшуюся жизнь ,ну ведь соплюха ,а аферистка хлеще Бендера.

1.10.2021 12:55
гiсть

50 млн - это только доказано, очевидно.
И, понятно, что должностное лицо в одиночку такое преступление не может совершить. У укроженки края маловероятно чтобы были родители такого уровня, что способны помочь избежать ответственности. Случайный человек на этой должности, может быть специально для того, чтобы свалить на нее ответственность. Можно было остаться в стране и попытаться сдать коллег, но какие шансы на успех? Да наверное такие же, как и успешно обосноваться в Украине - нулевые

1.10.2021 12:59
- гость -

Нужно подождать объяснение версии про 50 млн. с другой стороны.

1.10.2021 13:00
средний ЧЭК

у нее денег как у дуоака махорки ...

1.10.2021 13:00
- гость -

"Вероятно, уголовное дело Марины Раковой - это де-факто атака на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Который считается неформальным покровителем г-жи Раковой. В последнее время у г-на Белоусова накопились противоречия с влиятельными крупными бизнесменами, а заодно - некоторыми коллегами по кабинету министров. "

1.10.2021 13:01
Гость

Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях.(ударение-на ваше усмотрение)

1.10.2021 13:12
- гость -

1.10.2021 13:01
Гость
Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях.(ударение-на ваше усмотрение)


1.10.2021 13:12
гость

Всё , теперь уж не поймать)))

1.10.2021 13:23
- гость -

поди подряд не кому надо свыше было отдала?

1.10.2021 13:29
- гость -

читаю щас про неё, в 11 лет была признана вундеркиндом по каким-то международным программам.

1.10.2021 13:42
Гость-я

Она жила в Барнауле и училась в моей школе, очень умная девушка, реально вундеркинд. Ее фотография висит на доске почета в школе.Сразу по окончании уехала в Москву.

1.10.2021 13:58
- гость -

13:01 Гость Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях?

Калашников, Золотухин, шукшин, Титов...,

Томенко и денисовский человек. Вот!

1.10.2021 14:44
гость

Одни воры воруют у других - это нормально.

1.10.2021 15:35
точный

Так и не понял почему она деньги стырила еслив подрядная организация их освоила

1.10.2021 16:29
- гость -

1.10.2021 15:35
точный
Так и не понял почему она деньги стырила еслив подрядная организация их освоила

она отвечала за проект, и почему вдруг вундеркинд не увидел не соответствия регламента - выполненным работам, остается загадкой. Наверное временная слепота напала.

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