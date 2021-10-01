СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия

Вице-президенту Сбербанка, уроженке Алтайского края Марине Раковой помог скрыться от следствия её знакомый. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По информации источников, помощник Раковой имеет украинское гражданство, а это значит, что она может направляться на Украину.
Напомним, 38-летняя уроженка Алтайского края Марина Ракова исчезла из поля зрения правоохранителей, после того как стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей в период её работы замминистра просвещения РФ.
Предположительно, сейчас уроженка Горняка находится в Москве или Московской области, границу России она не пересекала. Полиция просит всех, кто располагает данными о её местонахождении, поделиться сведениями.
Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".
В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании: "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".
Комментарии
Замминистра просвещения РФ и украинское гражданство? Что на это скажет ватная публика?
Красивая женщина. Нельзя ей в тюрьму
Баба то красивая, явно кому то не дала, вот и завели уголовку. 50 млн. по московским меркам мелочь, не стали бы мараться, если бы не заставили.
Красивая женщина.
И умная Заранее подготовила пути бегства.
ЗЫ Привет правоохранителям, которые считают, что подозреваемых в воровстве чиновников в отличии, от воров из продуктовых магазинах в сизо садить не надо.
12:01
А ты в голову не только еду складывай, но и думал бы ей: в статье русским по белому написано - помощник замминистра имеет украинское гражданство. Не замминистра, а помощник, возможно на общественных началах.
А сама Ракова родом из Алтайского края. На этом основании можно сделать вывод, что она решила перейти на Алтае границу с Монголией и уже оттуда вместе с помощником- украинцем отправится в незалежную.
Беги, Луиза! (с)
гыыыы
Как обделаются в России так бегут в незалежную или бретань.
ничего, таких беглых мы уже видели, приползают потом....
как староваты для содержанок становятся.
Это Максакова наоборот (та мужика подставила).
В этом же случае она просто отдаст все деньги этому мужчине (она там будет бесправна) и разным бандитам. Ни должности, ни денег. Она точно этого хотела?
Почти как в Алтайском крае - ни денег, ни работы)
1.10.2021 12:13
- гость -
Если уж совсем точно: помощник ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Сбербанка имеет гражданство Украины,а не экс замминистра просвещения.
гость
Баба то красивая, явно кому то не дала, вот и завели уголовку. 50 млн. по московским меркам мелочь, не стали бы мараться, если бы не заставили.
глуПое изречение,Не далекое
На мой взгляд эту Ракову нужно поставить раком на общее обозрение и будет ей счастье на всю оставшуюся жизнь ,ну ведь соплюха ,а аферистка хлеще Бендера.
50 млн - это только доказано, очевидно.
И, понятно, что должностное лицо в одиночку такое преступление не может совершить. У укроженки края маловероятно чтобы были родители такого уровня, что способны помочь избежать ответственности. Случайный человек на этой должности, может быть специально для того, чтобы свалить на нее ответственность. Можно было остаться в стране и попытаться сдать коллег, но какие шансы на успех? Да наверное такие же, как и успешно обосноваться в Украине - нулевые
Нужно подождать объяснение версии про 50 млн. с другой стороны.
у нее денег как у дуоака махорки ...
"Вероятно, уголовное дело Марины Раковой - это де-факто атака на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Который считается неформальным покровителем г-жи Раковой. В последнее время у г-на Белоусова накопились противоречия с влиятельными крупными бизнесменами, а заодно - некоторыми коллегами по кабинету министров. "
Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях.(ударение-на ваше усмотрение)
1.10.2021 13:01
Гость
Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях.(ударение-на ваше усмотрение)
Всё , теперь уж не поймать)))
поди подряд не кому надо свыше было отдала?
читаю щас про неё, в 11 лет была признана вундеркиндом по каким-то международным программам.
Она жила в Барнауле и училась в моей школе, очень умная девушка, реально вундеркинд. Ее фотография висит на доске почета в школе.Сразу по окончании уехала в Москву.
13:01 Гость Славится Алтай женщинами: Ракова,Бутина,Мотузная...
А что мужики? Только писать в комментариях?
Калашников, Золотухин, шукшин, Титов...,
Томенко и денисовский человек. Вот!
Одни воры воруют у других - это нормально.
Так и не понял почему она деньги стырила еслив подрядная организация их освоила
1.10.2021 15:35
точный
Так и не понял почему она деньги стырила еслив подрядная организация их освоила
она отвечала за проект, и почему вдруг вундеркинд не увидел не соответствия регламента - выполненным работам, остается загадкой. Наверное временная слепота напала.