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"Как из пушки". Попов объяснил причину взрывного роста "сверхсмертности" на Алтае

, ИА "Амител"
За плохую статистику главе крайздрава пришлось объясняться перед Мурашко
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который приезжал в Барнаул в сентябре, остался недоволен высоким уровнем смертности в Алтайском крае. Об этом на встрече с представителями СМИ 30 сентября рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, на самом деле Алтай – далеко не худший по смертности среди субъектов РФ. Разница же возникла только из-за того, что ковидные волны приходили в российские регионы не в одно и то же время.

Попов напомнил, что летом 2020 года смертность и заболеваемость от коронавируса на Алтае были низкими. Хотя в западной части России уже вовсю бушевала первая волна ковида. Взрыв заболеваемости, напомнил министр, в крае начался с сентября.

"Мы просто выстрелили, как из пушки. Полетели вверх и уже к середине октября были на высоких цифрах, в отличие от западной части России. Там регионы в это время только начали прирастать, а на пик вышли к декабрю", – объяснил Попов.

При этом прирост смертности, подчеркнул Попов, в Росстате считают помесячно. То есть август 2021 года сравнивают с августом 2020 года. Из-за этого, по мнению министра, и возникла разница между Алтаем и другими регионами. В западной части страны цифры смертности за летние месяцы сравнивали с напряжёнными "ковидными" периодами, а на Алтае – со спокойными "допандемийными".

Попов заявил, что в целом по ковидной смертности Алтайский край находится в середине общероссийского рейтинга. А месячная статистика, по его мнению, должна выправиться уже в ближайшее время.

Министр также подчеркнул, что главной причиной "сверхсмертности" на Алтае считает именно коронавирус. По его словам, увеличение количества смертей точно совпадает с ковидными пиками.

В крайздраве также надеются, что осень 2021-го не принесёт такой катастрофической смертности, как в 2020 году. Министр подчеркнул, что помочь "исправить" ситуацию и победить ковид могут и жители Алтайского края. Для этого им нужно привиться от коронавируса.

"Чем больше населения будет привито, тем у большего количества выработается иммунитет и меньшее количество людей будет умирать", – отметил Попов.

Напомним, Михаил Мурашко приезжал на Алтай 11 сентября 2021 года. За день он посетил сразу семь барнаульских медучреждений. По итогам встречи федеральный министр дал крайздраву несколько поручений, как исправить недостатки местной медицины. Одним из пунктов стала модернизация системы реанимационной помощи. Дмитрий Попов рассказал, что уже через неделю на базе краевой клинической больницы начнёт работать современный реанимационно-консультационный центр.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.10.2021 15:48
- гость -

Опять получается попов не виноват? Сами передохли.

1.10.2021 15:50
- гость -

"Чем больше населения будет привито, тем у большего количества выработается иммунитет и меньшее количество людей будет умирать", — отметил Попов.

А доказательство этим словам есть? Были ли исследования?

1.10.2021 15:50
- гость -

Ему не перед Мурашко нужно объясняться, а перед сокамерниками

1.10.2021 16:04
- гость -

а почему же привитые мрут

1.10.2021 16:06
Дюша Метёлкин

а теперь читаем хронику:

"На 1 октября 2020 года в Алтайском крае выявлено 95 инфицированных коронавирусом, выздоровело 58 пациентов, смертельных случаев – 7, все от коронавирусной инфекции."

так когда у нас катастрофисечкая ситуация была??? или она есть сейчас?

1.10.2021 16:19
- гость -

Чем больше населения будет привито, тем у большего количества выработается иммунитет
-----------
В Монголии 1 чел на кв. км. После вакцинации появился ковид.

1.10.2021 16:21
- гость -

Вот не надо , уважаемый министр, приплетать сюда ковид. От ковида умирают единицы, а вот от хронических заболеваний, которые не лечились по ВАШЕЙ вине, умирают теперь пачками. Не надо сваливать с больной головы на здоровую. Вся эта смертность- это только ваша вина! И никакие прививки, сделанные людям с нелеченными хроническими заболеваниями, не спасут ситуацию, а только усугубят, что сейчас и наблюдаем.

1.10.2021 16:21
- гость -

1.10.2021 16:06
Дюша Метёлкин
так когда у нас катастрофисечкая ситуация была???

Тогда занижали смертность.
Теперь в обратку прилетело.

1.10.2021 16:23
- гость -


1.10.2021 16:19
- гость -
В Монголии 1 чел на кв. км. После вакцинации появился ковид.

Хватит постить фейки про Монголию.

"Не стоит верить всему тому, что написано в Интернете" (с) В.И.Ленин

1.10.2021 16:24
- гость -

В Монголии 1 чел на кв. км.

и живут они по 1 человеку на кв.км? зачем тупость демонстрировать прилюдно?

1.10.2021 16:35
- гость -

В рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В данных говорится, что на 100 тысяч населения в крае было зафиксировано 252 719 заболеваний.
..................................................................................................................................................
Минздрав РФ назвал регионы, в которых люди в 2020 году болели больше всего. Алтайский край стал лидером в этом антирейтинге.
"Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229 430
..........................................................................................................................................

Что изменилось???

1.10.2021 16:42
- гость -

1.10.2021 16:23
- гость -
Конечно, лучше верьте Попову))) Для вас самое оно)))

1.10.2021 19:36
Пионер

Как из пушки Попов должен лететь в сторону курортов Магаданского края вместе со своим покровителем

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