"Как из пушки". Попов объяснил причину взрывного роста "сверхсмертности" на Алтае

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который приезжал в Барнаул в сентябре, остался недоволен высоким уровнем смертности в Алтайском крае. Об этом на встрече с представителями СМИ 30 сентября рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, на самом деле Алтай – далеко не худший по смертности среди субъектов РФ. Разница же возникла только из-за того, что ковидные волны приходили в российские регионы не в одно и то же время.

Попов напомнил, что летом 2020 года смертность и заболеваемость от коронавируса на Алтае были низкими. Хотя в западной части России уже вовсю бушевала первая волна ковида. Взрыв заболеваемости, напомнил министр, в крае начался с сентября.

"Мы просто выстрелили, как из пушки. Полетели вверх и уже к середине октября были на высоких цифрах, в отличие от западной части России. Там регионы в это время только начали прирастать, а на пик вышли к декабрю", – объяснил Попов.

При этом прирост смертности, подчеркнул Попов, в Росстате считают помесячно. То есть август 2021 года сравнивают с августом 2020 года. Из-за этого, по мнению министра, и возникла разница между Алтаем и другими регионами. В западной части страны цифры смертности за летние месяцы сравнивали с напряжёнными "ковидными" периодами, а на Алтае – со спокойными "допандемийными".

Попов заявил, что в целом по ковидной смертности Алтайский край находится в середине общероссийского рейтинга. А месячная статистика, по его мнению, должна выправиться уже в ближайшее время.

Министр также подчеркнул, что главной причиной "сверхсмертности" на Алтае считает именно коронавирус. По его словам, увеличение количества смертей точно совпадает с ковидными пиками.

В крайздраве также надеются, что осень 2021-го не принесёт такой катастрофической смертности, как в 2020 году. Министр подчеркнул, что помочь "исправить" ситуацию и победить ковид могут и жители Алтайского края. Для этого им нужно привиться от коронавируса.

"Чем больше населения будет привито, тем у большего количества выработается иммунитет и меньшее количество людей будет умирать", – отметил Попов.

Напомним, Михаил Мурашко приезжал на Алтай 11 сентября 2021 года. За день он посетил сразу семь барнаульских медучреждений. По итогам встречи федеральный министр дал крайздраву несколько поручений, как исправить недостатки местной медицины. Одним из пунктов стала модернизация системы реанимационной помощи. Дмитрий Попов рассказал, что уже через неделю на базе краевой клинической больницы начнёт работать современный реанимационно-консультационный центр.