"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников

У медиков нет морального права отговаривать пациентов от вакцинации против коронавируса, сказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. На встрече с представителями СМИ министру рассказали: некоторые жители края не прививаются, поскольку от вакцинации их отговаривают лечащие врачи. Попов отметил, что такого не должно быть. В качестве аргумента в споре с такими специалистами глава крайздрава предлагает им отправиться поработать в ковидный госпиталь, чтобы увидеть все "прелести" отказа от прививки.

По мнению Попова, в России слишком мягко относятся к антипрививочникам. Особенно это касается медработников, которые пропагандируют отказ от вакцинации.

"Я подчёркиваю – это только моё мнение. Но мне кажется, мы совсем не там в демократию играем. В здравоохранении так быть не должно. Я убеждён, что всё, что касается инфекционных заболеваний – это вопросы национальной безопасности. И там, где возникает опасность для нации, такие вопросы решать нужно жёстко", – объяснил министр.

Он напомнил, что в некоторых странах за отказ от вакцинации во время эпидемий грозит уголовная ответственность. В нашей стране, по словам Попова, лучшим решением было бы включение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок.

"Там определены заболевания, прививки от которых обеспечивают безопасность страны в целом. И здесь всё логично: если не обеспечиваешь достаточную иммунную прослойку, не удивляйся, почему у тебя люди умирают. Если включить прививки от ковида в национальный календарь, то и вопросов для размышления будет меньше", – считает Дмитрий Попов.

Чиновник также рассказал, что лично переубеждает медиков, которые "попались" на антипрививочных настроениях. Всем им глава крайздрава предлагает хотя бы месяц поработать в ковидном госпитале.

"Я всем этим докторам предлагаю поехать в ковидный госпиталь. По сути, у человека ведь здесь очень простой выбор: либо привиться и получить иммунитет, либо не привиться и переболеть, и таким образом тоже получить иммунитет. Получается, если врач отговаривает прививаться, он советует переболеть. Вот и welcome в ковидный госпиталь. Поработай хотя бы месяц в реанимации. Посмотри на тех больных, которым ты предложил переболеть. А через месяц вернёшься и расскажешь о своих убеждениях. Из всех, с кем я общался, пока ни один не согласился. Хорошо быть экспертом, пока тебя это не касается. А когда коснётся, решимость сразу тает", – высказался Дмитрий Попов.

Он также отметил, что вакцинация сегодня – одна из главных надежд на окончание пандемии. Чем больше людей привьётся, тем меньше пациентов будет умирать от ковида, заключил глава крайздрава.

Напомним, об антипрививочниках высказывался и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего визита в Барнаул. По мнению федерального чиновника, спорить с противниками вакцинации бесполезно, поскольку они даже не опираются на научные данные. Мурашко рассказал алтайским журналистам, что во всём мире уже накоплено достаточно подтверждений: вакцины от ковида безвредны и реально работают. В прививках министр видит спасение от последствий грядущей четвёртой волны ковида.