"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников

У медиков нет морального права отговаривать пациентов от вакцинации против коронавируса, сказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. На встрече с представителями СМИ министру рассказали: некоторые жители края не прививаются, поскольку от вакцинации их отговаривают лечащие врачи. Попов отметил, что такого не должно быть. В качестве аргумента в споре с такими специалистами глава крайздрава предлагает им отправиться поработать в ковидный госпиталь, чтобы увидеть все "прелести" отказа от прививки.
По мнению Попова, в России слишком мягко относятся к антипрививочникам. Особенно это касается медработников, которые пропагандируют отказ от вакцинации.
"Я подчёркиваю – это только моё мнение. Но мне кажется, мы совсем не там в демократию играем. В здравоохранении так быть не должно. Я убеждён, что всё, что касается инфекционных заболеваний – это вопросы национальной безопасности. И там, где возникает опасность для нации, такие вопросы решать нужно жёстко", – объяснил министр.
Он напомнил, что в некоторых странах за отказ от вакцинации во время эпидемий грозит уголовная ответственность. В нашей стране, по словам Попова, лучшим решением было бы включение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок.
"Там определены заболевания, прививки от которых обеспечивают безопасность страны в целом. И здесь всё логично: если не обеспечиваешь достаточную иммунную прослойку, не удивляйся, почему у тебя люди умирают. Если включить прививки от ковида в национальный календарь, то и вопросов для размышления будет меньше", – считает Дмитрий Попов.
Чиновник также рассказал, что лично переубеждает медиков, которые "попались" на антипрививочных настроениях. Всем им глава крайздрава предлагает хотя бы месяц поработать в ковидном госпитале.
"Я всем этим докторам предлагаю поехать в ковидный госпиталь. По сути, у человека ведь здесь очень простой выбор: либо привиться и получить иммунитет, либо не привиться и переболеть, и таким образом тоже получить иммунитет. Получается, если врач отговаривает прививаться, он советует переболеть. Вот и welcome в ковидный госпиталь. Поработай хотя бы месяц в реанимации. Посмотри на тех больных, которым ты предложил переболеть. А через месяц вернёшься и расскажешь о своих убеждениях. Из всех, с кем я общался, пока ни один не согласился. Хорошо быть экспертом, пока тебя это не касается. А когда коснётся, решимость сразу тает", – высказался Дмитрий Попов.
Он также отметил, что вакцинация сегодня – одна из главных надежд на окончание пандемии. Чем больше людей привьётся, тем меньше пациентов будет умирать от ковида, заключил глава крайздрава.
Напомним, об антипрививочниках высказывался и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего визита в Барнаул. По мнению федерального чиновника, спорить с противниками вакцинации бесполезно, поскольку они даже не опираются на научные данные. Мурашко рассказал алтайским журналистам, что во всём мире уже накоплено достаточно подтверждений: вакцины от ковида безвредны и реально работают. В прививках министр видит спасение от последствий грядущей четвёртой волны ковида.
Комментарии
В качестве аргумента в споре с такими специалистами глава крайздрава предлагает им отправиться поработать в ковидный госпиталь
А я то думал, что в качестве аргументов должны использоваться научные доводы и результаты исследований, подтверждённые копиями международных сертификатов.
лично переубеждает медиков, которые "попались" на антипрививочных настроениях.
Надеюсь не так как командиры роты спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) и его заместителя на Дальнем Востоке, с помощью черенка швабры и презервативов?
Все медики уже по три раза переболели этой ковидлой! Зачем им прививаться?
Врачи и советуют не прививаться, потому что ВИДЯТ как болеют привитые!!! Гораздо тяжелее,чем непривитые! Сколько можно врать людям про эти прививки? Когда у вас совесть уже проснется?
ТО-то от желающих поработать в ковидном и подзаработать денег отбоя нет. Ну ооочень страшная болезнь))))
А вопрос введения локдауна в Алтайском крае стоит на повестке дня или нет?
Ну блин причем тут антипрививочники или нет. Ну дайте людям выбор. Я не хочу прививаться прививкой не одобреной воз (и не надо тут про сша и про политику, сша сами с воз перевздорили между прочим, тем не менее файзер одобрен, а спутник нет). Это как на ладе ездить,а не на нормальном авто. Просто разрешите иностранные вакцины, платные, и многие прививку поставят. Выбор нужен!
2.10.2021 11:50
- гость -
Вы про что говорите!!!??? Они понятия не имеют, что это такое.
2.10.2021 11:50
- гость -
Когда только у вас, убогих, совесть проснется???? До каких пор будете ересь нести???
2.10.2021 12:10
- гость -
Совести нет и не было у вас!
2.10.2021 12:10
- гость -
Совести нет и не было у вас!
Врачи сами не имеют ни малейшего понятия, что такое иммунитет и как его укреплять.
В той же видеорекламе, где несколько врачей из разных городов рекламируют прививки, у каждого налицо уже хронические болезни, являющиеся результатом неправильного питания.
Сами ничего не знают и знать не хотят, но других запугивают.
когда посадят этого черта?
А вопрос введения локдауна в Алтайском крае стоит на повестке дня или нет?
Где-то он помог?
2.10.2021 12:27
- гость -
Да не запугивают, а пытаются донести до вас всю опасность! Да только вот не доходит до некоторых особо уперто-одаренных((((
Министр, вы сами когда прививку поставили? В начале лета когда в шаурмячную без кода не пустили. Лицемер....
до некоторых особо уперто-одаренных((((
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Ваша низкая культура и ваш никчёмный образовательный уровень в набитых вами скобках.
Почему я должен слушать таких как вы, если я знаю намного больше вас и так называемых врачей по теме?
По врачам вообще не хожу. Научился успешно и легко лечить сам ебя и уже не помню, когда простужался.
И почему я должен колоть себе генномодифицирующий вирус, который на всю жизнь останется у меня в организме только потому, что этого добивается со своими финансовыми и другими целями мировая закулиса?
2.10.2021 13:01
- гость -
этого добивается со своими финансовыми и другими целями мировая закулиса?
вас они не победят.
вы один останетесь на планете.
заранее позаботьтесь где будете жить, чтобы была естественная преграда от диких животных (они через несколько лет расплодятся и осмелеют), запаситесь инструментом, бензиновыми генераторами, несколько бочек бензина, свечи, спички, соль, обязательно охотничье оружие, патронов побольше и дальше по списку.
2.10.2021 13:01
- гость -
О, как все запущено......
вас они не победят.
вы один останетесь на планете.
заранее позаботьтесь где будете жить, чтобы была естественная преграда от диких животных (они через несколько лет расплодятся и осмелеют), запаситесь инструментом, бензиновыми генераторами, несколько бочек бензина, свечи, спички, соль, обязательно охотничье оружие, патронов побольше и дальше по списку.
-----
Галлюционируете?
Сочувствую.
О, как все запущено......
------
Многоточие в орфографии - это ТРИ точки. И не более!
2.10.2021 13:16
- гость -
Садись, молодец! Пять!
"Научился успешно и легко лечить сам ..."
Следующее слово в вашей фразе описывает инновационный метод лечения. Только не понятен субъект отношений. Что? Пучок лечебных трав? Банку с мухоморами?
Что? Пучок лечебных трав? Банку с мухоморами?
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Для начала советую прочитать книгу: Хейнерман Джон. Целительные свойства чеснока.
"Научился успешно и легко лечить сам ..."
а так же заменять противоположный пол и телепортироваться на нужное расстояние
2.10.2021 13:16
- гость -
О, как все запущено......
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Многоточие в орфографии - это ТРИ точки. И не более!
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Это не орфография, а пунктуация!
Если человек относительно здоров, то небольшие дозы чеснока вроде как идут на пользу.
НО! Из этих ваших интернетов:
"Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени и почек.
Чеснок содержит токсичные вещества, которые разъедают стенки желудка и оказывают раздражающее действие на печень и почки, поэтому при проблемах с этими органами от употребления чеснока лучше отказаться.
Не рекомендуется употреблять чеснок при геморрое. Также людям, страдающим эпилепсией, стоит убрать этот продукт из своего рациона: он может спровоцировать приступ.
Однозначно противопоказан чеснок во время беременности и кормления грудью.
Не стоит добавлять чеснок в ужин: он раздражающе действует на нервную систему, что не поспособствует спокойному сну.
и т.д.
Так что это не панацея. И если вас природа наградила относительно крепким здоровьем, это не заслуга чеснока. Не надо идеализировать. Если бы все было так просто, все бы и ели чеснок, а больницы закрылись бы за ненадобностью.
Да не только в здравоохранении в демократию заигрались,понимашь...
Недавно вскрылось как группа специалистов ВОЗ массово насиловали негритянок в Африке во время борьбы с лихорадкой Эбола."Я сожалею. Сожалею о том, что было сделано людьми, которые РАБОТАЮТ в ВОЗ, чтобы служить и защищать общество, — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Я сожалею о страданиях, которые те события причиняют по сей день. Сожалею о том, что вам пришлось вновь пережить, отвечая на вопросы комиссии."А в США от Ковида померло уже больше более 700 тысяч человек.Американцы в раздумье, какую вакцину выбрать:файзер,модерну или джонсон енд джонсон?
Недавно вскрылось как группа специалистов ВОЗ массово насиловали негритянок в Африке во время борьбы с лихорадкой Эбола.
ну так дикари, что с них взять. Не то что наши доблестные войска
Да ВСЕ мы , рано или поздно СДОХНЕМ!!!
А почитав комментарии, хочется чтобы пораньше.
"Согласно документу, в общей сложности 83 человека причастны к предполагаемым актам сексуального насилия в течение двухлетней миссии ВОЗ по реагированию на кризис, связанный с лихорадкой Эбола. Установлено, что среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ. В отчете указывается, что произошедшее стало крупнейшим скандалом о насилии сексуального характера, связанным с учреждением ООН за последние годы."
Просто разрешите иностранные вакцины, платные, и многие прививку поставят
Похоже не могут договориться, мы признаем ваши, вы наши
Россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. В беседе с ТАСС он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени и почек.
Чеснок содержит токсичные вещества, которые разъедают стенки желудка и оказывают
О да. То ли дело лекарственные препараты, прививки - вот они благотворно влияют на все вышеперечисленные органы)
все верно - от ковида никто не помрет все помрут от пуцины
2.10.2021 14:44
Евгений
Еще один с претензией на остроумие)
2.10.2021 12:37
- гость -
когда посадят этого черта?
Когда посадят всех жуликов и воров.
2.10.2021 14:19
гость
Россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований
Это все, что он вместе с институтом придумал за 2 года вместо эффективного препарата для лечения?..
Лекарства никто в мире за 2 года не придумал. Полет на Марс придумали, а лекарство от ковида не могут
Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени
-------
У меня был весь этот букет хронических и поэтому неизлечимых заболеваний, а также гипертония, стенокардия, и кое-что другое.
Оказалось, что всё проходит само по мере очищения организма от токсинов и паразитов. Для этого требуется 2 - 3 года при нормализации питания.
Чеснок употребляю по головке в день.
"""это только моё мнение. Но мне кажется, мы совсем не там в демократию играем. В здравоохранении так быть не должно. Я убеждён, что всё, что касается инфекционных заболеваний – это вопросы национальной безопасности. """" - Такой словесный понос мог прозвучать из уст человека необразованного Но откровенного бздуна который боится что его отровут от "корыта"! Любой медработник от санитарки до высококвалифицированного специалиста Обязан руководствоваться Знаниями полученными при получении и повышении квалификации по профильному Медицинскому образованию! Медицина - чтобы лечить человеческий организм! Политика - чтобы засирать мозги! С согласия данного "министра" производилась и идёт уничтожение "оптимизация" медицины в Алтайском крае. И к сожалению он не одинок..... Скоро в почёте будут шаманы, травницы и всякие малышевы с мясниковыми.... Здоровья Вам жители Алтайского края!
Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
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Сьеште четвертую-десятую часть зубчика, чтобы чеснок остался в ротовой полости.
Чеснок однозначно противопоказан
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4 таблетки сульфалена за раз полезнее.
Болел гриппом и ОРВИ по 4 раза в год пока не перестал пить лекарства, назначаемые врачом.
Чеснок употребляю по головке в день.
Так мало???
Ух, какой министр, заговорил.
Строжится.
Лучше ответит пусть, как с кадрами в мед. учреждениях?
Работают в гор поликлинике с7,30 до 21,20 и врач и мед сестра, терапия.
Это как? Железные что-ли они?
Вот и мы сидим на приём по 5 часов в очереди. Ужас какой то.
Лучше ответит пусть, как с кадрами в мед. учреждениях?
Подозреваю, что тех кто задает ему такие вопросы, он посылает поработать в ковидный госпиталь
Зачем ЭТО обсуждать на уровне министерства, края,выносить в СМИ?
Зачем?
Это самый актуальный вопрос в здравоохранении края на сегодняшний день?
Когда не было ковида, в рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место.
Какие экстренные меры на уровне края были приняты,чтобы исправить ситуацию?Какие программы были приняты?
Что изменилось с тех пор?
Не надо таких горе-докторов звать в ковидные больницы, их надо гнать из поликлиник и вообще из медицины!
Простите за совет,но может не стоит лично переубеждать врачей-антипрививочников, тратить силы и время на разговоры?
МОЖЕТ ЛУЧШЕ ПРОЕХАТЬ ПО ОТДАЛЕННЫМ РАЙОНАМ КРАЯ,ПОСМОТРЕТЬ,КАК РАЗВИТА МЕДИЦИНА В РАЙОНАХ,КАК ЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ,ЧТО ПРОИСХОДИТ НА МЕСТАХ?
Если я не ошибаюсь,в поисковике выходит 60 районов в крае.
Сколько районов за время своего правления посетил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов?
Сколько районов за время своего правления посетил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов?
А сколько он сможет посетить, один или два? Сельские жители особой деликатностью в общении не отличаются.
кому принадлежит производство вакцины?
2.10.2021 17:45
- гость -
А сколько он сможет посетить, один или два? Сельские жители особой деликатностью в общении не отличаются.
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЕЛИКАТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ?
Надо изучать проблемы в здравоохранении края,помогать конкретными делами и советами, исправлять ситуацию в здравоохранении в регионе(а не только в Барнауле).
Может я ,конечно,и ошибаюсь,но в кабинете(или по отчетам))) очень сложно увидеть всю картину в крае.
И один район можно посетить за месяц. Я ,правда,не знаю,сколько глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов у власти.
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЕЛИКАТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ?
Да при том, что могут рожу расколотить.