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"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников

, ИА "Амител"
По мнению министра, медицина – не место, где нужно "играть в демократию"
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У медиков нет морального права отговаривать пациентов от вакцинации против коронавируса, сказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. На встрече с представителями СМИ министру рассказали: некоторые жители края не прививаются, поскольку от вакцинации их отговаривают лечащие врачи. Попов отметил, что такого не должно быть. В качестве аргумента в споре с такими специалистами глава крайздрава предлагает им отправиться поработать в ковидный госпиталь, чтобы увидеть все "прелести" отказа от прививки.

По мнению Попова, в России слишком мягко относятся к антипрививочникам. Особенно это касается медработников, которые пропагандируют отказ от вакцинации.

"Я подчёркиваю – это только моё мнение. Но мне кажется, мы совсем не там в демократию играем. В здравоохранении так быть не должно. Я убеждён, что всё, что касается инфекционных заболеваний – это вопросы национальной безопасности. И там, где возникает опасность для нации, такие вопросы решать нужно жёстко", – объяснил министр.

Он напомнил, что в некоторых странах за отказ от вакцинации во время эпидемий грозит уголовная ответственность. В нашей стране, по словам Попова, лучшим решением было бы включение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок.

"Там определены заболевания, прививки от которых обеспечивают безопасность страны в целом. И здесь всё логично: если не обеспечиваешь достаточную иммунную прослойку, не удивляйся, почему у тебя люди умирают. Если включить прививки от ковида в национальный календарь, то и вопросов для размышления будет меньше", – считает Дмитрий Попов.

Чиновник также рассказал, что лично переубеждает медиков, которые "попались" на антипрививочных настроениях. Всем им глава крайздрава предлагает хотя бы месяц поработать в ковидном госпитале.

"Я всем этим докторам предлагаю поехать в ковидный госпиталь. По сути, у человека ведь здесь очень простой выбор: либо привиться и получить иммунитет, либо не привиться и переболеть, и таким образом тоже получить иммунитет. Получается, если врач отговаривает прививаться, он советует переболеть. Вот и welcome в ковидный госпиталь. Поработай хотя бы месяц в реанимации. Посмотри на тех больных, которым ты предложил переболеть. А через месяц вернёшься и расскажешь о своих убеждениях. Из всех, с кем я общался, пока ни один не согласился. Хорошо быть экспертом, пока тебя это не касается. А когда коснётся, решимость сразу тает", – высказался Дмитрий Попов.

Он также отметил, что вакцинация сегодня – одна из главных надежд на окончание пандемии. Чем больше людей привьётся, тем меньше пациентов будет умирать от ковида, заключил глава крайздрава.

Напомним, об антипрививочниках высказывался и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего визита в Барнаул. По мнению федерального чиновника, спорить с противниками вакцинации бесполезно, поскольку они даже не опираются на научные данные. Мурашко рассказал алтайским журналистам, что во всём мире уже накоплено достаточно подтверждений: вакцины от ковида безвредны и реально работают. В прививках министр видит спасение от последствий грядущей четвёртой волны ковида.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.10.2021 11:44
- гость -

В качестве аргумента в споре с такими специалистами глава крайздрава предлагает им отправиться поработать в ковидный госпиталь

А я то думал, что в качестве аргументов должны использоваться научные доводы и результаты исследований, подтверждённые копиями международных сертификатов.

2.10.2021 11:48
- гость -

лично переубеждает медиков, которые "попались" на антипрививочных настроениях.

Надеюсь не так как командиры роты спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) и его заместителя на Дальнем Востоке, с помощью черенка швабры и презервативов?

2.10.2021 11:50
- гость -

Все медики уже по три раза переболели этой ковидлой! Зачем им прививаться?
Врачи и советуют не прививаться, потому что ВИДЯТ как болеют привитые!!! Гораздо тяжелее,чем непривитые! Сколько можно врать людям про эти прививки? Когда у вас совесть уже проснется?

2.10.2021 12:00
- гость -

ТО-то от желающих поработать в ковидном и подзаработать денег отбоя нет. Ну ооочень страшная болезнь))))

2.10.2021 12:05
Лесопатологи бьют в набат

А вопрос введения локдауна в Алтайском крае стоит на повестке дня или нет?

2.10.2021 12:09
- гость -

Ну блин причем тут антипрививочники или нет. Ну дайте людям выбор. Я не хочу прививаться прививкой не одобреной воз (и не надо тут про сша и про политику, сша сами с воз перевздорили между прочим, тем не менее файзер одобрен, а спутник нет). Это как на ладе ездить,а не на нормальном авто. Просто разрешите иностранные вакцины, платные, и многие прививку поставят. Выбор нужен!

2.10.2021 12:10
- гость -

2.10.2021 11:50
- гость -
Вы про что говорите!!!??? Они понятия не имеют, что это такое.

2.10.2021 12:21
- гость -

2.10.2021 11:50
- гость -

Когда только у вас, убогих, совесть проснется???? До каких пор будете ересь нести???

2.10.2021 12:23
- гость -

2.10.2021 12:10
- гость -
Совести нет и не было у вас!

2.10.2021 12:23
- гость -

2.10.2021 12:10
- гость -
Совести нет и не было у вас!

2.10.2021 12:27
- гость -

Врачи сами не имеют ни малейшего понятия, что такое иммунитет и как его укреплять.
В той же видеорекламе, где несколько врачей из разных городов рекламируют прививки, у каждого налицо уже хронические болезни, являющиеся результатом неправильного питания.
Сами ничего не знают и знать не хотят, но других запугивают.

2.10.2021 12:37
- гость -

когда посадят этого черта?

2.10.2021 12:39
- гость -

А вопрос введения локдауна в Алтайском крае стоит на повестке дня или нет?

Где-то он помог?

2.10.2021 12:44
- гость -

2.10.2021 12:27
- гость -
Да не запугивают, а пытаются донести до вас всю опасность! Да только вот не доходит до некоторых особо уперто-одаренных((((

2.10.2021 12:53
- гость -

Министр, вы сами когда прививку поставили? В начале лета когда в шаурмячную без кода не пустили. Лицемер....

2.10.2021 13:01
- гость -

до некоторых особо уперто-одаренных((((
-------
Ваша низкая культура и ваш никчёмный образовательный уровень в набитых вами скобках.
Почему я должен слушать таких как вы, если я знаю намного больше вас и так называемых врачей по теме?
По врачам вообще не хожу. Научился успешно и легко лечить сам ебя и уже не помню, когда простужался.
И почему я должен колоть себе генномодифицирующий вирус, который на всю жизнь останется у меня в организме только потому, что этого добивается со своими финансовыми и другими целями мировая закулиса?

2.10.2021 13:12
- гость -

2.10.2021 13:01
- гость -
этого добивается со своими финансовыми и другими целями мировая закулиса?

вас они не победят.
вы один останетесь на планете.
заранее позаботьтесь где будете жить, чтобы была естественная преграда от диких животных (они через несколько лет расплодятся и осмелеют), запаситесь инструментом, бензиновыми генераторами, несколько бочек бензина, свечи, спички, соль, обязательно охотничье оружие, патронов побольше и дальше по списку.

2.10.2021 13:13
- гость -

2.10.2021 13:01
- гость -
О, как все запущено......

2.10.2021 13:14
- гость -

вас они не победят.
вы один останетесь на планете.
заранее позаботьтесь где будете жить, чтобы была естественная преграда от диких животных (они через несколько лет расплодятся и осмелеют), запаситесь инструментом, бензиновыми генераторами, несколько бочек бензина, свечи, спички, соль, обязательно охотничье оружие, патронов побольше и дальше по списку.
-----
Галлюционируете?
Сочувствую.

2.10.2021 13:16
- гость -

О, как все запущено......
------
Многоточие в орфографии - это ТРИ точки. И не более!

2.10.2021 13:20
- гость -

2.10.2021 13:16
- гость -

Садись, молодец! Пять!

2.10.2021 13:21
умнику

"Научился успешно и легко лечить сам ..."
Следующее слово в вашей фразе описывает инновационный метод лечения. Только не понятен субъект отношений. Что? Пучок лечебных трав? Банку с мухоморами?

2.10.2021 13:26
- гость -

Что? Пучок лечебных трав? Банку с мухоморами?
-------
Для начала советую прочитать книгу: Хейнерман Джон. Целительные свойства чеснока.

2.10.2021 13:28
- гость -

"Научился успешно и легко лечить сам ..."

а так же заменять противоположный пол и телепортироваться на нужное расстояние

2.10.2021 13:32
- гость -

2.10.2021 13:16
- гость -
О, как все запущено......
------
Многоточие в орфографии - это ТРИ точки. И не более!
----
Это не орфография, а пунктуация!

2.10.2021 13:38
- гость -

Если человек относительно здоров, то небольшие дозы чеснока вроде как идут на пользу.
НО! Из этих ваших интернетов:

"Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени и почек.
Чеснок содержит токсичные вещества, которые разъедают стенки желудка и оказывают раздражающее действие на печень и почки, поэтому при проблемах с этими органами от употребления чеснока лучше отказаться.
Не рекомендуется употреблять чеснок при геморрое. Также людям, страдающим эпилепсией, стоит убрать этот продукт из своего рациона: он может спровоцировать приступ.
Однозначно противопоказан чеснок во время беременности и кормления грудью.
Не стоит добавлять чеснок в ужин: он раздражающе действует на нервную систему, что не поспособствует спокойному сну.
и т.д.

Так что это не панацея. И если вас природа наградила относительно крепким здоровьем, это не заслуга чеснока. Не надо идеализировать. Если бы все было так просто, все бы и ели чеснок, а больницы закрылись бы за ненадобностью.

2.10.2021 13:41
- гость -

Да не только в здравоохранении в демократию заигрались,понимашь...

2.10.2021 13:50
- гость -

Недавно вскрылось как группа специалистов ВОЗ массово насиловали негритянок в Африке во время борьбы с лихорадкой Эбола."Я сожалею. Сожалею о том, что было сделано людьми, которые РАБОТАЮТ в ВОЗ, чтобы служить и защищать общество, — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Я сожалею о страданиях, которые те события причиняют по сей день. Сожалею о том, что вам пришлось вновь пережить, отвечая на вопросы комиссии."А в США от Ковида померло уже больше более 700 тысяч человек.Американцы в раздумье, какую вакцину выбрать:файзер,модерну или джонсон енд джонсон?

2.10.2021 13:53
- гость -

Недавно вскрылось как группа специалистов ВОЗ массово насиловали негритянок в Африке во время борьбы с лихорадкой Эбола.

ну так дикари, что с них взять. Не то что наши доблестные войска

2.10.2021 13:58
- гость -

Да ВСЕ мы , рано или поздно СДОХНЕМ!!!
А почитав комментарии, хочется чтобы пораньше.

2.10.2021 14:01
- гость -

"Согласно документу, в общей сложности 83 человека причастны к предполагаемым актам сексуального насилия в течение двухлетней миссии ВОЗ по реагированию на кризис, связанный с лихорадкой Эбола. Установлено, что среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ. В отчете указывается, что произошедшее стало крупнейшим скандалом о насилии сексуального характера, связанным с учреждением ООН за последние годы."

2.10.2021 14:19
гость

Просто разрешите иностранные вакцины, платные, и многие прививку поставят

Похоже не могут договориться, мы признаем ваши, вы наши

2.10.2021 14:19
гость

Россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. В беседе с ТАСС он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.

2.10.2021 14:25
- гость -

Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени и почек.
Чеснок содержит токсичные вещества, которые разъедают стенки желудка и оказывают

О да. То ли дело лекарственные препараты, прививки - вот они благотворно влияют на все вышеперечисленные органы)

2.10.2021 14:44
Евгений

все верно - от ковида никто не помрет все помрут от пуцины

2.10.2021 14:45
- гость -

2.10.2021 14:44
Евгений

Еще один с претензией на остроумие)

2.10.2021 14:52
- гость -

2.10.2021 12:37
- гость -
когда посадят этого черта?

Когда посадят всех жуликов и воров.

2.10.2021 14:52
- гость -

2.10.2021 14:19
гость
Россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований

Это все, что он вместе с институтом придумал за 2 года вместо эффективного препарата для лечения?..

2.10.2021 14:56
гость

Лекарства никто в мире за 2 года не придумал. Полет на Марс придумали, а лекарство от ковида не могут

2.10.2021 15:00
- гость -

Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
– другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
– заболевания печени
-------
У меня был весь этот букет хронических и поэтому неизлечимых заболеваний, а также гипертония, стенокардия, и кое-что другое.
Оказалось, что всё проходит само по мере очищения организма от токсинов и паразитов. Для этого требуется 2 - 3 года при нормализации питания.
Чеснок употребляю по головке в день.

2.10.2021 15:10
- гость -

"""это только моё мнение. Но мне кажется, мы совсем не там в демократию играем. В здравоохранении так быть не должно. Я убеждён, что всё, что касается инфекционных заболеваний – это вопросы национальной безопасности. """" - Такой словесный понос мог прозвучать из уст человека необразованного Но откровенного бздуна который боится что его отровут от "корыта"! Любой медработник от санитарки до высококвалифицированного специалиста Обязан руководствоваться Знаниями полученными при получении и повышении квалификации по профильному Медицинскому образованию! Медицина - чтобы лечить человеческий организм! Политика - чтобы засирать мозги! С согласия данного "министра" производилась и идёт уничтожение "оптимизация" медицины в Алтайском крае. И к сожалению он не одинок..... Скоро в почёте будут шаманы, травницы и всякие малышевы с мясниковыми.... Здоровья Вам жители Алтайского края!

2.10.2021 15:12
- гость -

Чеснок однозначно противопоказан при следующих заболеваниях:
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– хронический гастрит;
-------------
Сьеште четвертую-десятую часть зубчика, чтобы чеснок остался в ротовой полости.

2.10.2021 15:20
- гость -

Чеснок однозначно противопоказан
***************
4 таблетки сульфалена за раз полезнее.

2.10.2021 15:32
- гость -

Болел гриппом и ОРВИ по 4 раза в год пока не перестал пить лекарства, назначаемые врачом.

2.10.2021 15:35
- гость -

Чеснок употребляю по головке в день.

Так мало???

2.10.2021 16:46
гость

Ух, какой министр, заговорил.
Строжится.
Лучше ответит пусть, как с кадрами в мед. учреждениях?
Работают в гор поликлинике с7,30 до 21,20 и врач и мед сестра, терапия.
Это как? Железные что-ли они?
Вот и мы сидим на приём по 5 часов в очереди. Ужас какой то.

2.10.2021 17:12
- гость -

Лучше ответит пусть, как с кадрами в мед. учреждениях?

Подозреваю, что тех кто задает ему такие вопросы, он посылает поработать в ковидный госпиталь

2.10.2021 17:29
- гость -

Зачем ЭТО обсуждать на уровне министерства, края,выносить в СМИ?
Зачем?
Это самый актуальный вопрос в здравоохранении края на сегодняшний день?

Когда не было ковида, в рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место.

Какие экстренные меры на уровне края были приняты,чтобы исправить ситуацию?Какие программы были приняты?

Что изменилось с тех пор?

2.10.2021 17:33
- гость -

Не надо таких горе-докторов звать в ковидные больницы, их надо гнать из поликлиник и вообще из медицины!

2.10.2021 17:42
- гость -

Простите за совет,но может не стоит лично переубеждать врачей-антипрививочников, тратить силы и время на разговоры?

МОЖЕТ ЛУЧШЕ ПРОЕХАТЬ ПО ОТДАЛЕННЫМ РАЙОНАМ КРАЯ,ПОСМОТРЕТЬ,КАК РАЗВИТА МЕДИЦИНА В РАЙОНАХ,КАК ЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ,ЧТО ПРОИСХОДИТ НА МЕСТАХ?

Если я не ошибаюсь,в поисковике выходит 60 районов в крае.
Сколько районов за время своего правления посетил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов?

2.10.2021 17:45
- гость -

Сколько районов за время своего правления посетил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов?

А сколько он сможет посетить, один или два? Сельские жители особой деликатностью в общении не отличаются.

2.10.2021 17:49
- гость -

кому принадлежит производство вакцины?

2.10.2021 17:52
- гость -

2.10.2021 17:45
- гость -
А сколько он сможет посетить, один или два? Сельские жители особой деликатностью в общении не отличаются.

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЕЛИКАТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ?

Надо изучать проблемы в здравоохранении края,помогать конкретными делами и советами, исправлять ситуацию в здравоохранении в регионе(а не только в Барнауле).
Может я ,конечно,и ошибаюсь,но в кабинете(или по отчетам))) очень сложно увидеть всю картину в крае.

И один район можно посетить за месяц. Я ,правда,не знаю,сколько глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов у власти.

2.10.2021 17:57
- гость -

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДЕЛИКАТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ?

Да при том, что могут рожу расколотить.

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