Водитель иномарки сбил пешехода напротив онкологического центра в Барнауле

Автомобилист сбил пешехода на переходе возле онкологического центра "Надежда" в Барнауле. На кадрах, опубликованных в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что пострадавший пережил наезд, однако информации о его состоянии нет.

Предположительно, виновником инцидента стал водитель иномарки. На месте работали сотрудники скорой помощи. Информация о происшествии уточняется.

Напомним, днём 28 сентября на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова грузовик МАЗ наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.