Движение трамваев остановилось на проспекте Ленина в Барнауле. Около шести вагонов собралось напротив дома № 118 – по сообщениям очевидцев, возле одного из вагонов находятся полиция и медики.

Фотографии затора опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Информация о происшествии уточняется, но, по словам комментаторов, в трамвае стало плохо пожилой женщине.

Напомним, днём 258 сентября на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова грузовик МАЗ наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.