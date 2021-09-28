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Движение трамваев остановилось на проспекте Ленина в Барнауле

, ИА "Амител"
Согласно снимкам с места происшествия, по меньшей мере шесть вагонов не смогли продолжить движение
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение трамваев остановилось на проспекте Ленина в Барнауле. Около шести вагонов собралось напротив дома № 118 – по сообщениям очевидцев, возле одного из вагонов находятся полиция и медики.

Фотографии затора опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Информация о происшествии уточняется, но, по словам комментаторов, в трамвае стало плохо пожилой женщине.

Напомним, днём 258 сентября на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова грузовик МАЗ наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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