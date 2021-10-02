Первые лебеди прилетели на Алтай

Лебедей заметили жители Бийска на реке Бия у понтонного моста 1 октября. Всего в объектив камеры попало 12 особей, сообщает "Бийск – мой город" в Instagram.

На зимовку в Сибирь лебеди возвращаются из Салехардской тундры с молодым потомством. В бийский посёлок Молодёжный они прилетают, как правило, с ноября, когда Бия покрывается льдом. Увидеть этих птиц в наших краях в начале октября – явление редкое и необычное, что может говорить о раннем наступлении зимы, пишет "Бийский рабочий".