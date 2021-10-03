В Алтайском крае днём 3 октября сильный снегопад накрыл трассу Барнаул – Бийск в районе села Полковниково. Об этом сообщается в Telegram-канале "В курсе 22".

На опубликованных в сообществе кадрах видно, как снег валит большими хлопьями, при этом видимость на дороге очень плохая.

Напомним, в воскресенье, 3 октября, в регионе сохраняется холодная и сырая погода. По данным синоптиков, дневная температура по краю составит от +2 до +7 градусов, также прогнозируются дожди и гололедица в отдельных районах.

Ранее в краевом МЧС попросили водителей учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда, избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим, а также достаточную дистанцию.