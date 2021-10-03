Барнаулец ограбил ювелирный магазин на 700 тысяч рублей при помощи игрушечного пистолета

Житель Барнаула ограбил ювелирный магазин в Рубцовске при помощи игрушечного пистолета своего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Угрожая трём женщинам, мужчина разбил витрину, взял планшет с драгоценностями и вышел из салона. Ущерб от его действий составил более 700 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицировали по статье "Разбой". Злоумышленнику теперь грозит от 5 до 12 лет колонии.

Напомним, в июле текущего года неизвестные проделали дыру в стене барнаульского ТЦ и обчистили ювелирный магазин на сумму свыше 4 млн рублей. В конце августа стало известно, что всех подозреваемых задержали.