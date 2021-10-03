Соцсети: фельдшер погибла на алтайской трассе, помогая пострадавшим в ДТП

Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск, оказывая помощь пострадавшим в другой аварии, которая произошла вечером 2 октября. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По информации очевидца, прибывшая на место машина скорой помощи стояла с включёнными мигалками. Тем не менее когда медик пошла к разбитой машине, на высокой скорости вылетел автомобиль и сбил её. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась.

Судя по опубликованным кадрам с места аварии, участниками ДТП стали как минимум три машины – грузовик и две легковушки, одна из которых, вероятно, сгорела. Другие подробности аварии неизвестны.

Ранее в Алтайском крае правоохранители задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля врио начальника отдела полиции по Чарышскому району.