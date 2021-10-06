РЖД соединяет сердца: в Барнауле прошла акция от железнодорожников и Love Radio

Акция "РЖД соединяет сердца" прошла на железнодорожном вокзале Барнаула 1 октября 2021 года. Праздничное мероприятие организовали железнодорожники города в честь Дня компании "РЖД". В этом году холдинг отмечает свой девятый день рождения.

В этот день с 11:00 до 14:00 в холле ж/д вокзала работала радиоточка Love Radio. Первые 30 пассажиров записали на ней короткие добрые пожелания и признания в любви своим близким и родным. "Я нахожусь на железнодорожном вокзале", "Я отправлюсь в путешествие на поезде" или "Я вернулся из поездки по железной дороге" – с таких слов начинались радиоприветы. Записанные ролики будут транслировать на радиостанции Love Radio с 5 по 10 октября 2021 года.

На вокзале также организовали фотозону, где любой желающий мог сфотографироваться и получить от волонтёра памятку по профилактике травматизма на железной дороге. Кроме того, в зале ожидания провели розыгрыш. Пять пассажиров с удовольствием приняли участие в викторине о РЖД и постарались ответить на 15 тематических вопросов. Оказалось, что некоторые участники даже знают, что первый поезд пришёл на барнаульский вокзал в 1915 году.

Победителями стали пассажиры Лидия и Злата, которые ждали поезда в Адлер. Их наградили сертификатами на бесплатные поездки в скорых пригородных поездах "Калина Красная" (в Бийск и обратно) и "Просторы Алтая" (в Рубцовск и обратно). Остальные участники получили сувениры от РЖД. И победители, и призёры также смогли передать приветы на Love Radio.