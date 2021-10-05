Возле ТЦ в Барнауле заметили подозрительного мужчину, который знакомится со школьниками

Возле барнаульского ТЦ подозрительный мужчина знакомится с детьми, написал горожанин в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, возле церкви на Антона Петрова мужчина подошёл к двум школьникам лет десяти. Незнакомец пригласил подростков с собой в ТЦ "Огни", где дал им мелочь и ушёл.

Подписчик в это время наблюдал за ситуацией. Он выяснил у детей, что те не знают мужчину, а он просто шёл с ними по пути. Через пять минут подписчик заметил, что незнакомец снова разговаривает со школьниками и показывает им планшеты.

"Я подошёл к нему и сказал, что дети его не знают, и спросил, с какой целью он здесь стоит. Он ответил, что просто хотел пообщаться. Я ему сказал, чтобы я его больше там не видел, и он ушёл", – поделился барнаулец.

Пользователи в комментариях призывают полицию начать расследование и изучить записи камер видеонаблюдения в "Огнях". Один подписчик заявил, что знает описанного мужчину, но назвал его "безобидным".