Возле ТЦ в Барнауле заметили подозрительного мужчину, который знакомится со школьниками

Возле барнаульского ТЦ подозрительный мужчина знакомится с детьми, написал горожанин в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, возле церкви на Антона Петрова мужчина подошёл к двум школьникам лет десяти. Незнакомец пригласил подростков с собой в ТЦ "Огни", где дал им мелочь и ушёл.
Подписчик в это время наблюдал за ситуацией. Он выяснил у детей, что те не знают мужчину, а он просто шёл с ними по пути. Через пять минут подписчик заметил, что незнакомец снова разговаривает со школьниками и показывает им планшеты.
"Я подошёл к нему и сказал, что дети его не знают, и спросил, с какой целью он здесь стоит. Он ответил, что просто хотел пообщаться. Я ему сказал, чтобы я его больше там не видел, и он ушёл", – поделился барнаулец.
Пользователи в комментариях призывают полицию начать расследование и изучить записи камер видеонаблюдения в "Огнях". Один подписчик заявил, что знает описанного мужчину, но назвал его "безобидным".
Комментарии
назвал его "безобидным"
Аутист?
.....и показывает им планшеты
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Что это значит? У него как минимум 2 планшета с собой?
В моём детстве не было такого забора между поколениями, как сейчас. Например, мы школьниками сидели на лавочке, к нам мог подсесть какой-нибудь дядька и рассказать историю своей жизни "А я вот, ребята, всю свою жизнь водке отдал. И вам скажу — вас умолять будут "Выпей!" А вы не пейте! А то станете как я" а потом спросить "Вы же на одни четвёрки-пятёрки сейчас учитесь? Ну и правильно, сейчас всё для вас — всякие калькуляторы, компьютеры. А мы всё в столбик считали" и исчезнуть в темноте.
А сейчас такие случайные разговоры, связующие разные поколения, скорее всего, не состоялись бы. Потому что детей пугают взрослыми, а взрослых детьми
5.10.2021 12:43
Лесопатологи бьют в набат
***
Надысь в магазине в очереди передо мной раскапризничалась девчушка, лет 4-5, наверное. Что-то ей мама не хотела покупать... так вот, эта мамаша, чтоб дитё успокоить, ничего умнее не придумала, как, указывая на меня, здоровенного бородатого дядьку, начала ребёнка пугать: "Вот я тебя сейчас дяде отдам!"...
Что дальше...? Вырастет ребёнок и будет думать, что дядя- это плохо...
обычно дядями милиционерами пугали
Детям надо в школе учиться и в секции с кружками всякими ходить в свободное время,а не по торговым центрам стаями отираться. Тогда и планшет никто не покажет. Вот в наше время как- вышел из школы, покурил и домой пошол. Там картохи порубал жареной, пока переваривается съезд какой нибудь посмотрел по двум программам и на улицу. Лыжи на валенки обул и айда по сугробам гонять. А счас выйдешь на улицу- пусто, никого на лыжах нет. Все по торговым центрам планшеты смотрят.
5.10.2021 12:58
Митенька ржевский
здоровенный бородатый дядька не догадался ребенку подмигнуть и язык показать?
Психика детей не как у взрослых, их просто дядькой не напугаешь.
Тут прием мамаша применила, что от мамы чужому человеку отдаст, а для ребенка видимо чужие это как чужие из фильма
Очередные "защитники", скоро из дома вообще не выйдешь что бы про тебя в интернет не выложили историю.
5.10.2021 12:43
Лесопатологи бьют в набат
в то время для маньяков, насильников и убийц не было УДО
5.10.2021 13:36
- гость -
В детстве сидели на лавке — подошла бабка из соседнего дома, дала по большой конфете. Говорит "Помяните моего Петеньку. Сегодня полгода. Он и роста вашего был. Дочь с зятем переехали в Искитим. Там уже Петя родился. Он вот в марте пошёл с мальчишками играть в гаражи. А там провод электрический. Ну он за него и взялся. На крышу по нему взобраться хотел... Но врачи сказали мгновенно, не мучился. А Светка моя после этого воет и воет, воет и воет".
И мы, пятиклассники, съели по большой вафельной конфете, помянули её Петеньку.
А если бы это было сегодня, нам бы внушили, что она каждую конфету начинила стрихнином, чтобы мы за её Петенькой последовали
5.10.2021 13:11
- гость -
5.10.2021 12:58
Митенька ржевский
здоровенный бородатый дядька не догадался ребенку подмигнуть и язык показать?
***
Нет, не догадался, ребёнку не до меня было, да и возмутило меня такое манипулирование... да и, в масках улыбок не видно...
5.10.2021 13:14
- гость -
Очередные "защитники", скоро из дома вообще не выйдешь что бы про тебя в интернет не выложили историю.
Да я б вас педафилов вообще из дома не выпускал бы... и браслет надел бы, чтоб отслеживать!