Вслед за неудовлетворительными показателями прививочной кампании против коронавируса, Алтайский край, похоже, проваливает ещё одну – против гриппа. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, по состоянию на 5 октября в крае вакциной "Ультрикс Квадри" привился 149 891 житель. Это всего лишь 10,2% от плана, который должен быть выполнен уже к 1 ноября. При таких темпах достигнуть заявленной цифры в 1,399 млн привитых вряд ли удастся. Не факт, что поможет и личный пример министра здравоохранения Дмитрия Попова, который накануне сделал прививку от гриппа в первой городской поликлинике Барнаула.

Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае стартовала ещё в конце августа. Для иммунизации населения используется вакцина "Ультрикс Квадри", прививки ставятся за счёт средств федерального бюджета. Те, кто не относится к бюджетным категориям (например, работники торговли и сферы обслуживания) могут сделать прививку за свой счёт или же на средства работодателей.

Зачем ставить прививку от гриппа?

Иммунизация преследует две главные цели: индивидуальная защита и формирование коллективного иммунитета. В краевом Минздраве подчёркивают: вакцинация по-прежнему остаётся наилучшим методом профилактики гриппа, она также снижает риск серьёзных осложнений. Прививаться необходимо именно в осенний период, перед началом эпидемического подъёма заболеваемости, так как иммунитет формируется две-четыре недели после прохождения вакцинации. Сохраняется же иммунитет в течение года. Вакцинация против гриппа разрешена начиная с шести месяцев, если нет противопоказаний.

Почему жители края не ставят прививки от гриппа?

Как сообщили в Минздраве amic.ru, одна из причин значительного отставания от графика связана с путаницей в инструкциях: непонятно было, какие группы населения можно прививать "Ультрикс Квадри". До этого года препарат людям старше 60 лет не ставили. Согласно последним рекомендациям, прививать этой вакциной можно и пожилых людей. Однако в некоторых поликлиниках края "по привычке" или следуя старой инструкции врачи отказывали в вакцинации пожилым людям.

Другой причиной невысокого числа вакцинированных стало наложение двух прививочных кампаний: против гриппа и против ковида. Медики говорят о том, что интервал между этими прививками должен составлять не менее месяца. Поэтому некоторые жители края, как надеются врачи, пойдут за вакциной от гриппа, когда завершится период "выжидания" после прививки от коронавируса.

А как было в прошлом году?

В 2020 году темпы прививочной кампании против гриппа в Алтайском крае были значительные выше, чем сейчас. Так, на конец ноября было привито 1,123 млн человек, или 48% населения края.