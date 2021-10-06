Вслед за неудовлетворительными показателями прививочной кампании против коронавируса, Алтайский край, похоже, проваливает ещё одну – против гриппа. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, по состоянию на 5 октября в крае вакциной "Ультрикс Квадри" привился 149 891 житель. Это всего лишь 10,2% от плана, который должен быть выполнен уже к 1 ноября. При таких темпах достигнуть заявленной цифры в 1,399 млн привитых вряд ли удастся. Не факт, что поможет и личный пример министра здравоохранения Дмитрия Попова, который накануне сделал прививку от гриппа в первой городской поликлинике Барнаула.
Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае стартовала ещё в конце августа. Для иммунизации населения используется вакцина "Ультрикс Квадри", прививки ставятся за счёт средств федерального бюджета. Те, кто не относится к бюджетным категориям (например, работники торговли и сферы обслуживания) могут сделать прививку за свой счёт или же на средства работодателей.
Зачем ставить прививку от гриппа?
Иммунизация преследует две главные цели: индивидуальная защита и формирование коллективного иммунитета. В краевом Минздраве подчёркивают: вакцинация по-прежнему остаётся наилучшим методом профилактики гриппа, она также снижает риск серьёзных осложнений. Прививаться необходимо именно в осенний период, перед началом эпидемического подъёма заболеваемости, так как иммунитет формируется две-четыре недели после прохождения вакцинации. Сохраняется же иммунитет в течение года. Вакцинация против гриппа разрешена начиная с шести месяцев, если нет противопоказаний.
Почему жители края не ставят прививки от гриппа?
Как сообщили в Минздраве amic.ru, одна из причин значительного отставания от графика связана с путаницей в инструкциях: непонятно было, какие группы населения можно прививать "Ультрикс Квадри". До этого года препарат людям старше 60 лет не ставили. Согласно последним рекомендациям, прививать этой вакциной можно и пожилых людей. Однако в некоторых поликлиниках края "по привычке" или следуя старой инструкции врачи отказывали в вакцинации пожилым людям.
Другой причиной невысокого числа вакцинированных стало наложение двух прививочных кампаний: против гриппа и против ковида. Медики говорят о том, что интервал между этими прививками должен составлять не менее месяца. Поэтому некоторые жители края, как надеются врачи, пойдут за вакциной от гриппа, когда завершится период "выжидания" после прививки от коронавируса.
А как было в прошлом году?
В 2020 году темпы прививочной кампании против гриппа в Алтайском крае были значительные выше, чем сейчас. Так, на конец ноября было привито 1,123 млн человек, или 48% населения края.
Комментарии
Должен быть выбор производителя вакцин.
как и со всеми прочими задачами не справляется. Кроме повышения роста цен, снижения давления на почву населением и прочими отрицательными "ростами"
Да нет люди просто открыли глаза, и не верят больше нашему правителю
А в Минздраве не думают, что при слове "вакцина" у людей уже вырабатывается стойкий рвотный рефлекс.
зато по созданию негативных статеек наши горе-журналисты впереди всей страны!
сами-то привились от гриппа?
Дураки закончились?
Не край не справился, зачем путать.
Не справился в очередной раз, любимый Губером министр *опов.
Понятно, что если человеку, который хотел привиться, отказали по причине возраста, то он обидится и в следующий раз уже не придёт
07:57
Даа вопроса к вам:
1. Кому конкретно вы больше не верите?
2. Зачем вы своё мнение оглашаете от имени всех людей? На каком основании?
Это бессмысленный диалог, как со сторонниками плоскойиземли.
Чем больше у вас будет доводов, фактов и аргументов.
Тем больше будет пены у рта с другой стороны.
Возможно это новый этап естественного отбора.
В основном ведь все эти антипрививочники, совсем недавно стали разбираться в вирусологии и биохимии. А так это люди не особо образованные, но умеющие смотреть ютуб.
Недавно имел диалог с таким.
Он мне про то как белок в организме после вакцины разрушается рассказывал.
Спросил, что в школе по химии и биологии было( в институт он не поступил) сказал там учителя дураки были.
А когда спросил помнит ли он сколько будет 8×7 обиделся вообще
6.10.2021 08:48
- гость -
Дураки закончились?
Вымерли
Ни один регион в стране не "справился" с вакцинацией, и это радует - не всё так безнадёжно в обществе
6.10.2021 11:58
гость
Ну зачем вы показывает свою глупость, ещё и других провоцирует жизнью рискнуть.
Если вы считаете, что прививки ставят глупые люди, это совсем не означает того , что вы правы.
Да и готов поспорить, у вас нет биохимического или медицинского образования.
Про шмурдяк уже слышать тошно