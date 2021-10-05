Общается записками: опубликовано первое фото пермского стрелка из больницы

В Сети появилось фото пермского стрелка Тимура Бекмансурова после его отключения от аппарата ИВЛ. Снимок опубликовал Telegram-канал SHOT.

Сейчас студент уже пошёл на поправку – его отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату, откуда его смогут доставить в Москву, в СИЗО "Матросская тишина". Ранее врачи изъяли из тела Бекмансурова фрагменты пуль и ампутировали ему ногу, серьёзно повреждённую выстрелом сотрудника ДПС при задержании.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, сейчас стрелок общается записками, поскольку не может говорить из-за трахеостомы в горле.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

24 сентября стало известно, что Бекмансуров пришёл в сознание, однако тогда он заявлял, что ничего не помнит.