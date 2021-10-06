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Живая музыка, роскошная атмосфера: в Барнауле выступит африканский певец Самуэль Игуана

, ИА "Амител"
Концерт музыканта пройдёт в ресторане "Живые души"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Впервые в Барнауле пройдёт концерт Самуэля Игуаны – певца и композитора африканского происхождения. Артист выступит 8 октября в 20:00 в ресторане "Живые души" на ул. Гоголя, 46а.

Самуэль Игуана вырос в городе Лагос в Нигерии. В юности он жил в Великобритании, а затем переехал в Россию. Петь Самуэль начал ещё ребёнком, а в студенческие годы продолжил свою музыкальную карьеру. Теперь это один из самых колоритных и востребованных исполнителей, композитор и аранжировщик, работающий в стилях блюз, соул, джаз-рок, фанк и рок-н-ролл. 

Обладатель бархатного баритона создаёт на своих выступлениях роскошную театрально-камерную атмосферу. Для Самуэля Игуаны каждая композиция – маленькая музыкальная новелла, которая располагает зрителя прочувствовать момент и надолго запомнить его. 

На выступлении Самуэля трудно остаться равнодушным. Радуйтесь, грустите, танцуйте и пойте вместе с ним. Бронирование столов по телефону: 600-046.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2021 16:12
- гость -

Даже под откровенно рекламными новостями можно написать комментарий, а вот в новости про едерастов нет. Дорогая редакция расскажите как так?

6.10.2021 16:16
- гость -

Самуэль Игуана - это как Всеволод Гиппопатамов)

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