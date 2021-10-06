Живая музыка, роскошная атмосфера: в Барнауле выступит африканский певец Самуэль Игуана

Впервые в Барнауле пройдёт концерт Самуэля Игуаны – певца и композитора африканского происхождения. Артист выступит 8 октября в 20:00 в ресторане "Живые души" на ул. Гоголя, 46а.

Самуэль Игуана вырос в городе Лагос в Нигерии. В юности он жил в Великобритании, а затем переехал в Россию. Петь Самуэль начал ещё ребёнком, а в студенческие годы продолжил свою музыкальную карьеру. Теперь это один из самых колоритных и востребованных исполнителей, композитор и аранжировщик, работающий в стилях блюз, соул, джаз-рок, фанк и рок-н-ролл.

Обладатель бархатного баритона создаёт на своих выступлениях роскошную театрально-камерную атмосферу. Для Самуэля Игуаны каждая композиция – маленькая музыкальная новелла, которая располагает зрителя прочувствовать момент и надолго запомнить его.

На выступлении Самуэля трудно остаться равнодушным. Радуйтесь, грустите, танцуйте и пойте вместе с ним. Бронирование столов по телефону: 600-046.