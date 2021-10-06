Алтайская ветслужба отложила запрет на продажу "домашнего" мяса на рынках

Управление ветеринарии Алтайского края отложило срок установления запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных скотобойнях. Копию соответствующего документа в редакцию amic.ru направил один из фермеров.

Исходя из текста документа, подписанного заместителем руководителя ведомства, срок запрета перенесён на 10 ноября. Кроме того, позднее изменения вновь могут отложить.

В ведомстве подтвердили подлинность документа.

Напомним, согласно изменениям, которые планируют ввести в Алтайском крае, продавать на рынках "домашнее" мясо будет запрещено. К реализации будут допускать только мясо скота, забитого на сертифицированных скотобойнях.

Фермеры заявляют, что таких площадок в регионе недостаточно, а запрет повлечёт за собой серьёзный рост цен и появление на рынке некачественного продукта.