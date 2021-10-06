Алтайская ветслужба отложила запрет на продажу "домашнего" мяса на рынках

Управление ветеринарии Алтайского края отложило срок установления запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных скотобойнях. Копию соответствующего документа в редакцию amic.ru направил один из фермеров.
Исходя из текста документа, подписанного заместителем руководителя ведомства, срок запрета перенесён на 10 ноября. Кроме того, позднее изменения вновь могут отложить.
В ведомстве подтвердили подлинность документа.
Напомним, согласно изменениям, которые планируют ввести в Алтайском крае, продавать на рынках "домашнее" мясо будет запрещено. К реализации будут допускать только мясо скота, забитого на сертифицированных скотобойнях.
Фермеры заявляют, что таких площадок в регионе недостаточно, а запрет повлечёт за собой серьёзный рост цен и появление на рынке некачественного продукта.
Комментарии
Хорошо, что до ноября ещё целая вечность. Можно пока ввдрхнуть
Некачественный продукт - это кенгурятина?
Интересная получается ситуация, если продукт (любой, не только мясо) выходит с сертифицированного предприятия, он не качественный. И это действительно так. А для чего тогда существут сертификация? Для сбора денег?
Для сбора денег?
да
6.10.2021 14:33
- гость -
Для сбора денег?
На полёт артистов в космос собирают. В следующий раз зашлют туда труппу Большого театра. И это действительно так по вашей логике.
6.10.2021 14:33
- гость -
Вы будите удивлены, но сертификация в России существует исключительно для сбора денег и все!
Идея о запрете предложена была давно, ещё Медведевым.
Последствия для экономики страны положительные. Ну а для потребителей и мелкого бизнеса? Да что их учитывать!
1. Расчистить рынок для агрохолдингов ( типа Мироторг и всякая ...);
2.Объёмы пройдут через статистику и налоги - Вырастит ВВП (ну пусть что только на бумаге,,,);
3. И покупатели и фермеры "кормятся с руки" у государства;
4. Можно потом и оптимизировать численность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
6.10.2021 14:51
- гость -
Вы будите удивлены, но сертификация в России существует исключительно для сбора денег и все!
Кого вы там будите? Про сертификаты качества мы никогда не слышали?
Не беда. Все продают. Это намёк.