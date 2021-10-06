Mash: актёра Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Госпитализированного с коронавирусом актёра Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста ухудшилось, а поражение лёгких достигло 75%.

Минувшей ночью у актёра резко упал уровень кислорода в крови. Гаркалин находится в сознании, но его подключили к кислороду под давлением. Врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии – КТ4.

Напомним, что народного артиста госпитализировали с COVID-19 в московский госпиталь 2 октября. Заболевание у Гаркалина развивается на фоне хронических проблем с сердцем – в 2012 году актёр перенёс сразу два инфаркта.

Дочь Гаркалина, Ника, 5 октября заявляла, что его состояние оценивается как стабильное и отец идёт на поправку.