СК возбудил семь уголовных дел о пытках в российских колониях

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия после публикации видео с пытками заключённых в колониях, сообщает "Газета.ru". Кадры с издевательствами, которые попали в Сеть, были сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, исправительной колонии № 6 на Камчатке и ИК-4 в Белгородской области.

Напомним, ранее ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.

Судя по опубликованным видеозаписям, пытки у тюремщиков довольно изощрённые и обширные. В одном из видеороликов мужчину, связанного по рукам и ногам, допрашивают, а затем неизвестный мочится ему на голову. На другой записи арестованного, привязанного к кровати, насилуют палкой, которая похожа на ручку от швабры. Ещё в одном ролике связанного заключённого насилует другой мужчина. Кроме того, несогласных с проведением унижений арестантов избивают.

6 октября начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства были уволены по отрицательным мотивам. Кроме того, ФСИН направила документы на увольнение начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова.