14 человек заявили о том, что их пытали в российской тюремной больнице

14 человек заявили о том, что их подвергали пыткам в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката потерпевших Снежану Мунтян.

По словам юриста, сейчас у неё на столе лежат 14 заявлений, которые будут поданы в Следственный комитет. Мунтян отмечает, что свои истории готовы рассказать немногие.

"Большинство из них уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает. Представьте себе, сколько ещё таких потерпевших пока молчат, потому что отбывают свои сроки и боятся говорить правду", – добавила юрист.

6 октября начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства были уволены по отрицательным мотивам. Кроме того, ФСИН направила документы на увольнение начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова.

Поводом для такой реакции стала публикация правозащитниками видеоролика, в котором заключённого насилуют палкой, похожей на ручку от швабры.

Позднее стало известно, что Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия после публикации видео с пытками заключённых в колониях.