Новую трамвайную развязку построят на время ремонта моста у Нового рынка в Барнауле

В Барнауле разрабатывают схему движения транспорта на время реконструкции моста по проспекту Ленина в районе Нового рынка. Предположительно, основным путём перераспределения может стать проспект Калинина, а в районе ТЦ "Пионер" построят специальное разворотное трамвайное кольцо.

Как сообщает пресс-центр мэрии, краевая столица подала заявку на предоставление инфраструктурного кредита, однако будут ли выделены средства на реконструкцию путепровода – станет известно до конца этого года. При положительном решении движение по мосту полностью перекроют до 2023 года включительно.

Сейчас по путепроводу проходит 25 маршрутов общественного транспорта, которые каждый день совершают свыше 2,8 тысячи проездов по участку. В приоритете городской администрации – обеспечить его движение. Сейчас разработкой схем занимаются специалисты профильного комитета совместно с сотрудниками АлтГТУ.

Планируется, что проспект Калинина станет основным путём перераспределения движения в центральную часть города. Кроме того, схема движения и дорожных знаков на прилегающих к проспекту Ленина и на других улицах также изменится.

Особое внимание уделяется организации трамвайного движения. Одно из оптимальных решений – строительство в районе "Пионера" трамвайного разворотного кольца с введением пересадочных тарифов. Для проработки вопроса в ближайшее время МУП "Горэлектротранс" предстоит актуализировать графики режимов движения с учётом сокращения подвижного состава.

Итоговую схему изменений подготовят до конца месяца, после чего презентуют жителям города.

Напомним, что мэрия Барнаула весной 2022 года намерена начать масштабный ремонт моста через железнодорожные пути на проспекте Ленина рядом с Новым рынком. Стоимость реконструкции, которая продлится два года, составит почти 1,3 миллиарда рублей.

При этом из-за сложности объекта не перекрыть движение полностью не выйдет – для реконструкции придётся разобрать пролёты моста, а также переложить надземные, воздушные и подземные коммуникации. Иного способа реставрации объекта, который бы позволил не перекрывать движение на два года, у властей нет даже теоретически.