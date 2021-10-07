Новую трамвайную развязку построят на время ремонта моста у Нового рынка в Барнауле

В Барнауле разрабатывают схему движения транспорта на время реконструкции моста по проспекту Ленина в районе Нового рынка. Предположительно, основным путём перераспределения может стать проспект Калинина, а в районе ТЦ "Пионер" построят специальное разворотное трамвайное кольцо.
Как сообщает пресс-центр мэрии, краевая столица подала заявку на предоставление инфраструктурного кредита, однако будут ли выделены средства на реконструкцию путепровода – станет известно до конца этого года. При положительном решении движение по мосту полностью перекроют до 2023 года включительно.
Сейчас по путепроводу проходит 25 маршрутов общественного транспорта, которые каждый день совершают свыше 2,8 тысячи проездов по участку. В приоритете городской администрации – обеспечить его движение. Сейчас разработкой схем занимаются специалисты профильного комитета совместно с сотрудниками АлтГТУ.
Планируется, что проспект Калинина станет основным путём перераспределения движения в центральную часть города. Кроме того, схема движения и дорожных знаков на прилегающих к проспекту Ленина и на других улицах также изменится.
Особое внимание уделяется организации трамвайного движения. Одно из оптимальных решений – строительство в районе "Пионера" трамвайного разворотного кольца с введением пересадочных тарифов. Для проработки вопроса в ближайшее время МУП "Горэлектротранс" предстоит актуализировать графики режимов движения с учётом сокращения подвижного состава.
Итоговую схему изменений подготовят до конца месяца, после чего презентуют жителям города.
Напомним, что мэрия Барнаула весной 2022 года намерена начать масштабный ремонт моста через железнодорожные пути на проспекте Ленина рядом с Новым рынком. Стоимость реконструкции, которая продлится два года, составит почти 1,3 миллиарда рублей.
При этом из-за сложности объекта не перекрыть движение полностью не выйдет – для реконструкции придётся разобрать пролёты моста, а также переложить надземные, воздушные и подземные коммуникации. Иного способа реставрации объекта, который бы позволил не перекрывать движение на два года, у властей нет даже теоретически.
Комментарии
Это будет ежедневная жесть
Прям нет теоретически. Доделали бы огрызок рядом и хотя бы трамвай можно было уже оставить. Иначе всем придётся стоять в пробняках пару лет без вариантов.
Два года? Да они там в мэрии рехнулись?
7.10.2021 17:23
- гость -
А огрызок что, новый что ли? Он такой же древний как и всё остальное сооружение
Иного способа реставрации объекта, который бы позволил не перекрывать движение на два года, у властей нет даже теоретически.
Это не от большого ума. Там есть рядои путепровод который уже сто раз ремонтировали, но он так и не используется. Его нужно снести и построить новый. Халупу из сенвича рядом с Ленина 106г снести к чертям, а тех кто дал разрешение на её строительство посадить.
Уже было. Помню ходил там "Тяни-Толкай" (два трамвая попа к попе), на этом участке.
Только грамотно стрелочные переводы для реверса организовать надо.
А поучится у китайцев слабо? 48 часов им потребовалось на замену моста, покрытие асфальтом, нанесением разметки и установку освещения! Может мэрию в отставку отправить и нанять грамотных людей и желающих работать, а не имитировать бурную деятельность?
"Планируется, что проспект Калинина станет основным путём" планировщики, как бы вариантов не так что бы дофига было.
Это Алтайский край детка. И мэрия такая же. 2 года и причём пробки жуткие а чиновники Мэрии не причём ! Одни откаты и ничего деланья .
Попросили бы москвичей помочь что ли. Они развязки по несколько км делают за несколько месяцев. Раз у нас только авторы Сеятелей.
А зачем мы нанимаем подрядчика который за миллиарды рублей будет годами мост ремонтировать? Может ну его нафиг и наймём китайцев?
7.10.2021 17:42
- гость -
Так вроде речь идет не о том, чтобы два трамвая на всем протяжении туда-сюда ходили, а о временном кольце.
Кадры и, зарплата, решат проблему.
А ведь Василий Шукшин подавал идею,"Система Игрек" называется.Так её до сих пор и не развили.
7.10.2021 17:55
- гость -
Так на "конечных" они только разминутся.