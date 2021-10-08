Прокуратура обвинила барнаульских чиновников в гибели кустарников возле дороги

Прокуратура Барнаула обязала городской комитет по дорожному хозяйству восстановить засохшие кусты возле дороги, построенной за 250 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Горожане жаловались, что вдоль новых тротуаров в Северном Власихинском проезде высадили большое количество кустарников, но без должного ухода многие из них погибли. Прокуратура подтвердила, что органы местного самоуправления не занимались уходом за растениями. В течение месяца виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дорога по Северному Власихинскому проезду от улицы Попова до проспекта Энергетиков была построена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Суммарно на неё потратили почти 250 млн рублей.