Прокуратура обвинила барнаульских чиновников в гибели кустарников возле дороги

Прокуратура Барнаула обязала городской комитет по дорожному хозяйству восстановить засохшие кусты возле дороги, построенной за 250 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Горожане жаловались, что вдоль новых тротуаров в Северном Власихинском проезде высадили большое количество кустарников, но без должного ухода многие из них погибли. Прокуратура подтвердила, что органы местного самоуправления не занимались уходом за растениями. В течение месяца виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Дорога по Северному Власихинскому проезду от улицы Попова до проспекта Энергетиков была построена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Суммарно на неё потратили почти 250 млн рублей.
Комментарии
Да во всём городе так. Они прутики пихают и деньги получают. Пока мы платим за прутики, а не за живые кусты и деревья, толку не будет.
8.10.2021 16:43
- гость -
Кусты, чтобы они были живыми, еще поливать нужно иногда.
И вот как теперь барнаульцам жить с такими чиновниками, которых прокуратура обвиняет в бездействии? А прокурорские - красава!
не осталось ни одного дерева и возле торгового на балтийской 116
про, чиновников тьма, погонников тьма, а кустарников то нет!
У нас УК Эталон просто под корень срезала кустарники, и плевать хотела на жителей.