Полиция и СК ведут проверки по жалобе пенсионерки на издевательства в рубцовском госпитале

Рубцовская полиция и Следственный комитет проводят проверку по ситуации в городском ковидном госпитале, которая якобы произошла с 86-летней пенсионеркой Марией Бондаренко. Женщина обвинила сотрудников больницы в издевательствах, а её сын обратился в МВД с заявлением о том, что медики забрали у неё сотовый телефон и причинили ей телесные повреждения.

Как отметили в пресс-службе ведомства, заявление поступило правоохранителям 20 сентября. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сотрудники Следственного комитета также устанавливают обстоятельства, изложенные в СМИ. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям медработников, а по её результатам примут процессуальное решение.

Напомним, накануне жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней.

Женщина рассказала, что в палате на неё надели кислородную маску, однако она мешала ей. Когда пенсионерка решила снять маску, на неё якобы набросились санитары, которые связали пациентку и отобрали телефон.

На следующий день родственники приехали забрать пенсионерку, однако врачи стали отговаривать их от этого. По словам медиков, у пациентки был низкий уровень сатурации, а женщина не выполняла рекомендации врачей и всё время снимала маску. Её даже пришлось перевести в реанимацию, чтобы она была под круглосуточным наблюдением врачей и не могла себе навредить.

Позднее в Минздраве Алтайского края заявили, что уже провели проверку по этому случаю. По результатам нарушений выявлено не было, а медработники действовали в интересах здоровья и жизни пациента.