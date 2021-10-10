В Государственной Думе определили составы 32 комитетов, в каждый из которых войдут от 5 до 28 депутатов. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Первое заседание нижней палаты парламента намечено на 12 октября. Семь депутатов, представляющих Алтайский край, вошли в шесть различных комитетов, однако должность председателя они не получат ни в одном из них.

Так, в комитет по государственному строительству и законодательству вошли 15 депутатов, среди них и два человека, представляющих Алтайский край: единоросс Даниил Бессарабов (выиграл в Барнаульском округе) и коммунистка Анжелика Глазкова (прошла по партсписку).

Ещё одна коммунистка, Мария Прусакова (прошла по Рубцовскому одномандатному округу), войдёт в состав одного из самых многочисленных комитетов – по бюджету и налогам. Всего в нём будет представлено 28 депутатов. Эсер Александр Терентьев (прошел в ГД по партспискам), как и ещё 19 человек, станет членом комитета по промышленности и торговле.

Единоросс Иван Лоор (выиграл в Славгородском округе), как и в прошлом созыве, вошёл в комитет по аграрным вопросам. Всего здесь представлено 24 депутата. Ещё один представитель партии власти Владимир Шаманов (прошёл в ГД по партспискам) вошёл в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Другой единоросс, Александр Прокопьев (прошёл от Бийского округа), стал членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Всего в комитет войдут 11 человек.

Отметим и ещё двух депутатов, также не чужих Алтайскому краю. Уроженка Барнаула, фигурантка "шпионского скандала" в США Мария Бутина (представляет в ГД Кировскую область) ожидаемо вошла в комитет по международным делам. А вот уроженка Заринска, командир московского штаба "Российских студотрядов" Юлия Дрожжина (представляет Москву) стала членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Уже известно, что представители "Единой России" возглавят 17 комитетов из 32. Остальные 15 распределят между другими фракциями – КПРФ, ЛДПР, "Справедливой Россией – За правду" и "Новыми людьми". Отметим, что структура комитетов восьмого созыва Госдумы будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.