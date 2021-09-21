В Сирии в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 7118 россиян, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК. По партийному списку 92,64% (6594 голоса) получила "Единая Россия". Сирийский участок относится к Славгородскому одномандатному избирательному округу. Здесь победил кандидат от ЕР Иван Лоор, за него проголосовали 4390 человек.
На втором месте – кандидат от КПРФ Анна Левашова, за неё отдали голоса 545 человек. Максим Крайн из ЛДПР получил 493 голоса. Александр Андрющенко из партии "Коммунисты России" собрал 415 голосов. Остальные – заметно меньше. По партийным спискам вслед за безоговорочно выигравшей партией власти (более 92% голосов) идут ЛДПР – 1,98% (141 голос), КПРФ – 1,91% (136 голосов). Остальные же партии набрали менее 1%.
Интересно, что из 7118 россиян, принявших участие в думских выборах на территории Сирии, только 132 проголосовали на участке, остальные сделали это досрочно. Три года назад на президентских выборах проголосовали 3839 россиян. Таким образом, число избирателей в арабской республике за три последних года выросло практически в три раза.
Напомним, на Славгородском округе Иван Лоор одержал победу с результатом 37,94%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%. 10,85% голосов избиратели отдали Александру Терентьеву ("Справедливая Россия – За правду").
Как уже сообщалось, россияне, проживающие за границей, могли принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края. Всего правом голоса по "алтайским" округам обладают свыше 70 тысяч соотечественников.
В нынешнюю избирательную кампанию к Барнаульскому округу были приписаны 12 избирательных участков за пределами РФ. Они находились в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ и Португалии. Большее количество стран и участков закрепили за Славгородским округом. В частности, 29 было открыто в Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа.
Комментарии
очень мутное приписывание участков
Ох*енеть. Ну это конечно интересно. А они там в Сирии хоть знают кто он такой Лоор и где вообще этот Алтайский край находится?
21.09.2021 13:21
- гость -
Ох*енеть. Ну это конечно интересно. А они там в Сирии хоть знают кто он такой Лоор и где вообще этот Алтайский край находится?
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Это уже не важно! Самое главное проголосовать за ЕдРо.
Вот так они и "куют победу". Там, где их невозможно ни проверить, ни за руку схватить.
Кто это?
Депутату самому не тошно от мысли, что единственный кто за него проголосовал это он сам))) так и запишим Ваня моджахед)))
Как бы не было Лор хоть знает как работают фермеры.
что вообще забыли 7 тысяч наших военных в сирии! это же целый маленький город
Это получается, что голосовали в "темную", совершенно не зная, что из себя представляет Лоор. Интересно, а сам Лоор встречался в Сирии со своими избирателями?
что с заголовками у вас?
Ну, якобы одержал Лоор победу, и что дальше?
ПИРРОВА ПОБЕДА.
Не Пиррова, а Лоорова.