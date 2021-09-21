В Сирии в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 7118 россиян, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК. По партийному списку 92,64% (6594 голоса) получила "Единая Россия". Сирийский участок относится к Славгородскому одномандатному избирательному округу. Здесь победил кандидат от ЕР Иван Лоор, за него проголосовали 4390 человек.

На втором месте – кандидат от КПРФ Анна Левашова, за неё отдали голоса 545 человек. Максим Крайн из ЛДПР получил 493 голоса. Александр Андрющенко из партии "Коммунисты России" собрал 415 голосов. Остальные – заметно меньше. По партийным спискам вслед за безоговорочно выигравшей партией власти (более 92% голосов) идут ЛДПР – 1,98% (141 голос), КПРФ – 1,91% (136 голосов). Остальные же партии набрали менее 1%.

Интересно, что из 7118 россиян, принявших участие в думских выборах на территории Сирии, только 132 проголосовали на участке, остальные сделали это досрочно. Три года назад на президентских выборах проголосовали 3839 россиян. Таким образом, число избирателей в арабской республике за три последних года выросло практически в три раза.

Напомним, на Славгородском округе Иван Лоор одержал победу с результатом 37,94%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%. 10,85% голосов избиратели отдали Александру Терентьеву ("Справедливая Россия – За правду").

Как уже сообщалось, россияне, проживающие за границей, могли принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края. Всего правом голоса по "алтайским" округам обладают свыше 70 тысяч соотечественников.

В нынешнюю избирательную кампанию к Барнаульскому округу были приписаны 12 избирательных участков за пределами РФ. Они находились в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ и Португалии. Большее количество стран и участков закрепили за Славгородским округом. В частности, 29 было открыто в Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа.