В Барнауле запретят парковаться рядом с пешеходным переходом на улице Панфиловцев

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org
В Барнауле запретят парковку автомобилей рядом с одним из пешеходных переходов на улице Панфиловцев, сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующие дорожные знаки появятся на этой улице в районе дома № 22б с 1 ноября.
Уточняется, что меру вводят для безопасности дорожного движения. Водителей призвали с пониманием отнестись к ограничению и попросили соблюдать требования знаков.
Ранее жители краевого центра пожаловались на водителей, уничтожающих тротуар и газон на улице Георгиева, на котором они зачастили парковаться. Горожане переживают за свою безопасность, но автомобилисты не реагируют на замечания.
Комментарии
И в чем там опасность? Там нормальная парковка. Может пора уже научить пешеходов правилам ПДД? На Ленинском более опасные пешеходные переходы, где пешехода до последнего момента не видно из-за ограждения.
Оооооо, теперь там вообще не подъехать. То елки, то картошки, то сугробы((( А с противоположной стороны запретят парковку. Ощущение, что думают тем, на чем сидят.
А автомобилистов ничему научить не надо? На фото все параллельно проезжей части и не ближе 5 метров от пешеходного перехода стоят?
Наконец- то! Дождались! Невозможно перейти дорогу, убедившись в безопасности , из-за машин взрослому человеку не видно ничего, не говоря уже о детях.
Хочу, как в Париже!