В Барнауле запретят парковаться рядом с пешеходным переходом на улице Панфиловцев

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

В Барнауле запретят парковку автомобилей рядом с одним из пешеходных переходов на улице Панфиловцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующие дорожные знаки появятся на этой улице в районе дома № 22б с 1 ноября.

Уточняется, что меру вводят для безопасности дорожного движения. Водителей призвали с пониманием отнестись к ограничению и попросили соблюдать требования знаков.

Ранее жители краевого центра пожаловались на водителей, уничтожающих тротуар и газон на улице Георгиева, на котором они зачастили парковаться. Горожане переживают за свою безопасность, но автомобилисты не реагируют на замечания.