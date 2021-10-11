СК возбудил дело после сообщений об издевательствах над пенсионеркой в больнице Рубцовска

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Незаконное лишение свободы человека с применением насилия" после сообщений об издевательствах над пенсионеркой в рубцовском ковидном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, врачи удерживали женщину в больнице с применением насилия, а также оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности её жизни и здоровья.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к случившемуся.

Отмечается, что дело поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над 86-летней пациенткой. По словам женщины, медики душили и связывали её, а также отняли телефон, чтобы она не позвонила сыну.

Мужчина смог забрать мать из учреждения, а также снял побои и подал заявление в полицию.

В региональном Минздраве, комментируя эту ситуацию, отметили, что врачи "действовали в интересах жизни и здоровья пациента".

Также в редакцию amic.ru позвонил врач-анестезиолог, который рассказал, что фиксация пациентов, которые могут причинить вред сами себе – это общепринятая практика. По словам специалиста, неподготовленного человека такое может шокировать, но это не значит, что медики издевались над пациенткой.