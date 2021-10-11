СК возбудил дело после сообщений об издевательствах над пенсионеркой в больнице Рубцовска

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Незаконное лишение свободы человека с применением насилия" после сообщений об издевательствах над пенсионеркой в рубцовском ковидном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, врачи удерживали женщину в больнице с применением насилия, а также оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности её жизни и здоровья.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к случившемуся.
Отмечается, что дело поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над 86-летней пациенткой. По словам женщины, медики душили и связывали её, а также отняли телефон, чтобы она не позвонила сыну.
Мужчина смог забрать мать из учреждения, а также снял побои и подал заявление в полицию.
В региональном Минздраве, комментируя эту ситуацию, отметили, что врачи "действовали в интересах жизни и здоровья пациента".
Также в редакцию amic.ru позвонил врач-анестезиолог, который рассказал, что фиксация пациентов, которые могут причинить вред сами себе – это общепринятая практика. По словам специалиста, неподготовленного человека такое может шокировать, но это не значит, что медики издевались над пациенткой.
Комментарии
Ну это приговор, теперь будут брать подпись и выкидывать из больницы. Так не ложили, а теперь будут ставить такой диагноз, чтобы он не попадал под госпитализацию и пинать домой. Обвинить в насильном бесплатном лечении, это надо сильно постараться, даже интересно, как у следователей это получится
Удерживали с применением насилия? Т.е. если не хочет капельницу, то тапки в руки и пусть 86 летняя женщина идёт на все четыре. Это было бы правильно
А как капать неадекватных, если не вязать? Некоторые еще к другим больным лезут руками. Всякое бывает. Это же больница, люди больные.
неадекватен здесь медперсонал, а не больная. Неадекватность с чертами садизма, хорошо бы на камеру снять