Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом

Певец Валерий Леонтьев был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи обнаружили у Леонтьева коронавирус.

Несколько дней артист пытался лечиться в домашних условиях самостоятельно, с помощью таблеток. Однако терапия не принесла результата, и Леонтьев вызвал врачей. В результате 72-летнего певца госпитализировали, сейчас врачи оценивают его состояние как средне-тяжёлое.

Напомним, 2 октября народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 2 октября. Заболевание у него развивается на фоне хронических проблем с сердцем – в 2012 году актёр перенёс сразу два инфаркта. 5 октября его дочь заявляла, что отец идёт на поправку.

Однако позднее в тот же день стало известно, что 67-летнего народного артиста перевели в реанимацию. Врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии – КТ4. 7 октября Гаркалина перевели на ИВЛ, а чуть позднее – на ЭКМО.