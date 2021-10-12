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Новости

Бывший сотрудник ФСИН рассказал о том, для чего пытки в колониях снимают на видео

, ИА "Амител"
По его словам, насилие – единственный способ привести некоторых заключённых к порядку
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Бывший сотрудник ФСИН Николай Зайцев в интервью проекту "Редакция" рассказал о том, для чего пытки в российских колониях снимают на камеру и как организуются издевательства над заключёнными. Видеоролик опубликован на YouTube.

По словам Зайцева, насилие является единственным способом, для того чтобы привести некоторых заключённых к порядку, а порядок, в свою очередь, является самым важным для сотрудников колонии.

Он также отметил, что чаще всего издевательства организуют так называемые "активисты" – заключённые, которые сотрудничают с работниками колонии. Получают ли активисты прямые приказы от руководства, Зайцев не уточнял.

По его словам, издевательства записывают на камеру для того, чтобы впоследствии эти видеоролики можно было показать другим заключённым, чтобы их запугать. 

Напомним, ранее правозащитники начали публиковать видеоролики, снятые якобы в российских колониях. На видео показаны пытки над заключёнными: их избивают, унижают и насилуют.

Позднее начальник одного из учреждений, упомянутого правозащитниками, а также несколько сотрудников были уволены.

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия после публикации видео с пытками к арестованным в колониях. 

14 бывших заключённых написали заявления, в которых рассказали о том, как над ними издевались.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2021 15:11
- гость -

Тут двоякое понимание этой ситуации. Одни и действительно, понимают только силу, ну под этим предлогом можно же и заставить других взять на себя и то, что не делал!
Я далек от тюремной темы, может выразился не правильно, но думаю смысл понятен.

12.10.2021 15:14
- гость -

вот это бред.....

12.10.2021 15:14
- гость -

12.10.2021 15:11
- гость -
Что бы в следующий раз вам выразится правильней, вам не мешало бы быть ближе к тюремной теме. Это ответ на ваш вопрос.

12.10.2021 15:23
nik

в грузии "воров" воспитывали бутылками и потом раз "воры" пропали, преступность снизилась..

12.10.2021 15:32
- гость -

Всю эту тему уже обкашляли в Телеге. Это делается для того, чтобы опущенный перестал придерживаться отрицалава, и компромат хранят, чтобы не возникал соблазн вновь за «чёрных» вставать.
УФСИН не знает способов иначе победить воровскую идеологию. А опущенному уже нет места в блатном сообществе.
Все это, естественно, бесчеловечно.
Но вы и отчёт давайте тому контингенту, что там сидит. Обычного «мужика» вряд ли станут прессовать.

12.10.2021 15:35
тю!

А этих дагестанцев, которые нашего парня изувечили, и прочих джигитов, которые здесь у нас насилуют и убивают - оберегать надо и в тюрьмах им условия создавать?!!!!!

12.10.2021 15:36
- гость -


12.10.2021 15:14
- гость -
А зачем мне быть ближе? Если человек понимает и может мне ответить на мой вопрос или рассуждения - он ответит.

12.10.2021 15:54
Гражданин

а чем тогда система фсин отличается от бандитов?

12.10.2021 16:02
- гость -

12.10.2021 15:54
Гражданин
А Вы знаете другой способ привести к порядку отрицалово? Поделитесь, может вам и премию какую дадут.

12.10.2021 16:24
- гость -

12.10.2021 15:54
Гражданин

У государства есть право на насилие. Поэтому все стремятся обладать властью, в том числе и Навальный

12.10.2021 17:00
12.10.2021 16:02 - гость

какое отрицалово??? потерпевшие говорят о принуждении к нужным показаниям и вымогательстве бабла... так что премию себе засуньте. плашмя )

12.10.2021 17:01
12.10.2021 16:24 - гость

с чего вдруг у государства появилось право на насилие? слово "право" само по себе подразумевает закон... но дуракам закон видимо не писан...

12.10.2021 17:07
- гость -

УФСИН не знает способов иначе победить воровскую идеологию.

А чем идеалогия УФСИН лучше воровской? Чем заключённые насильники отличаются от фсиновцев насильников?

12.10.2021 17:23
- гость -

12.10.2021 17:01
12.10.2021 16:24 - гость

А в армию тебя не насильно призывают? Вот ты допустим не хочешь служить или хочешь но в ВДВ, а тебя в стройбат, или хочешь но моряком на черноморском флоте, а тебя в ракетные войска в заполярный Тикси, или ты допустим не хочешь в горячую точку, а тебя отправили. Всё в рамках закона. Если насилие над женщиной там как - если она хотела значит не насилие, а если не хотела значит насилие.

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