Бывший сотрудник ФСИН рассказал о том, для чего пытки в колониях снимают на видео

Бывший сотрудник ФСИН Николай Зайцев в интервью проекту "Редакция" рассказал о том, для чего пытки в российских колониях снимают на камеру и как организуются издевательства над заключёнными. Видеоролик опубликован на YouTube.

По словам Зайцева, насилие является единственным способом, для того чтобы привести некоторых заключённых к порядку, а порядок, в свою очередь, является самым важным для сотрудников колонии.

Он также отметил, что чаще всего издевательства организуют так называемые "активисты" – заключённые, которые сотрудничают с работниками колонии. Получают ли активисты прямые приказы от руководства, Зайцев не уточнял.

По его словам, издевательства записывают на камеру для того, чтобы впоследствии эти видеоролики можно было показать другим заключённым, чтобы их запугать.

Напомним, ранее правозащитники начали публиковать видеоролики, снятые якобы в российских колониях. На видео показаны пытки над заключёнными: их избивают, унижают и насилуют.

Позднее начальник одного из учреждений, упомянутого правозащитниками, а также несколько сотрудников были уволены.

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия после публикации видео с пытками к арестованным в колониях.

14 бывших заключённых написали заявления, в которых рассказали о том, как над ними издевались.