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Новости

Ксению Собчак вызвали на очную ставку по делу о смертельном ДТП в Сочи

, ИА "Амител"
Следователям предстоит составить полную картину происшествия
Ксения Собчак / Фото: кадр из шоу 'Осторожно: Собчак' на YouTube

Ксения Собчак / Фото: кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube

Российская телеведущая Ксения Собчак получила повестку в сочинскую полицию из-за дела о смертельном ДТП с её участием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Телеведущей предстоит очная ставка с водителем другого автомобиля, а также проверка показаний на месте происшествия, для того чтобы составить полную картину случившегося.

Напомним, Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.

Женщину, погибшую в аварии с телеведущей, похоронят в Новосибирске.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.10.2021 10:48
- гость -

Ксюша держись.

13.10.2021 10:53
- гость -

Она за рулем чтоли была? У нее конечно денег много наверное, но вот обычный человек был бы в Сочи в отпуске и попал бы в такую ситуацию его бы из допустим Барнаула вызывали в Сочи?

13.10.2021 10:53
Сёмочка

При чем тут пассажир авто? Если автобус кого задавит, то дергать и винить будут пассажиров?

13.10.2021 11:01
- гость -

10:53 Сёмочка "Если автобус кого задавит, то винить будут пассажиров?"

Выяснят, есть ли в автобусе Сёмочка и вызовут на допрос

13.10.2021 11:03
- гость -

Она все подстроила, чтобы о ней говорили, но смертельного случая она не хотела

13.10.2021 11:15
- гость -

Бред какой то
Вот пусть дознаватели и едут к ней
Что она может пояснить, она встречку в глаза не видела сзади сидела, какие ее показания?
Она за руль держалась чтоле

13.10.2021 11:17
- гость -

"предстоит очная ставка с водителем другого автомобиля"... все... это полный .....
Для чего? Он хочет взять автограф у телеведущей?

13.10.2021 11:41
Filin

Смысл этих действий? Всех свидетелей дтп вызывают на очные ставки?

13.10.2021 11:50
гость

Вызвали потому что сбежала с места ДТП.
Люди погибли, о чём речь. А эта только выехала и
Ч/з 10 мин уже летели на ВИП авто, словно потоп .
Сотрясение мозга, ушибы внутренних органов сама себе диагноз выставила.
Какое сотрясение мозга, если его нет вообще.
На попутке и самолётом ссылаясь. Позор на всю страну.
Это не студии умничать.

13.10.2021 11:54
Nemo

это так называемая полнота следствия. общественный резонанс и нужно-не нужно но проведут очные ставки каждого с каждым даже если это бесмысленно. Иначе прокуратура не подпишет дело в суд. И ей не получится увильнуть от явки иначе раструбят, что препятствует следствию.

13.10.2021 11:58
- гость -

Новость преподнесли конечно как будто она за рулём была, думаю обычное дело допроса ,что значит сбежала с места дтп ? Она вроде как пострадавшая , за рулём то кто был ?

13.10.2021 12:12
- гость -

Ни один наемный водитель на такой дорогой машине не будет гнать и выезжать на встречку, если только его не "подпинывают"

13.10.2021 12:46
- гость -

Господи, ну Собчак -то тут совсем ни при чем! Она всего лишь пассажир такси.
И водитель сказал,что вся вина на нем. Никто его не торопил.

13.10.2021 13:09
- гость -

1212. Вот на таких дорогих авто и выезжают на встречу.

13.10.2021 13:26
М

"не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе"

13.10.2021 14:33
- гость -

Может сбежать с места дтп водитель, но не пассажир, он просто вышел и пошел по своим делам, в любой момент
Также пассажир не может оказывать помощь пострадавшим, если он конечно не медик
Собчак не медик, чего ей там было делать?
Да и сотрясение , оно может проявляться позже, сначала человек в шоке идет, как ни в чем не бывало

13.10.2021 16:24
М

Сколько поклонников у Собчак оказывается)

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