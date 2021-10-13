Ксению Собчак вызвали на очную ставку по делу о смертельном ДТП в Сочи

Российская телеведущая Ксения Собчак получила повестку в сочинскую полицию из-за дела о смертельном ДТП с её участием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Телеведущей предстоит очная ставка с водителем другого автомобиля, а также проверка показаний на месте происшествия, для того чтобы составить полную картину случившегося.

Напомним, Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.

Женщину, погибшую в аварии с телеведущей, похоронят в Новосибирске.