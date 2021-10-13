Ксению Собчак вызвали на очную ставку по делу о смертельном ДТП в Сочи

Российская телеведущая Ксения Собчак получила повестку в сочинскую полицию из-за дела о смертельном ДТП с её участием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Телеведущей предстоит очная ставка с водителем другого автомобиля, а также проверка показаний на месте происшествия, для того чтобы составить полную картину случившегося.
Напомним, Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.
Женщину, погибшую в аварии с телеведущей, похоронят в Новосибирске.
Комментарии
Ксюша держись.
Она за рулем чтоли была? У нее конечно денег много наверное, но вот обычный человек был бы в Сочи в отпуске и попал бы в такую ситуацию его бы из допустим Барнаула вызывали в Сочи?
При чем тут пассажир авто? Если автобус кого задавит, то дергать и винить будут пассажиров?
10:53 Сёмочка "Если автобус кого задавит, то винить будут пассажиров?"
Выяснят, есть ли в автобусе Сёмочка и вызовут на допрос
Она все подстроила, чтобы о ней говорили, но смертельного случая она не хотела
Бред какой то
Вот пусть дознаватели и едут к ней
Что она может пояснить, она встречку в глаза не видела сзади сидела, какие ее показания?
Она за руль держалась чтоле
"предстоит очная ставка с водителем другого автомобиля"... все... это полный .....
Для чего? Он хочет взять автограф у телеведущей?
Смысл этих действий? Всех свидетелей дтп вызывают на очные ставки?
Вызвали потому что сбежала с места ДТП.
Люди погибли, о чём речь. А эта только выехала и
Ч/з 10 мин уже летели на ВИП авто, словно потоп .
Сотрясение мозга, ушибы внутренних органов сама себе диагноз выставила.
Какое сотрясение мозга, если его нет вообще.
На попутке и самолётом ссылаясь. Позор на всю страну.
Это не студии умничать.
это так называемая полнота следствия. общественный резонанс и нужно-не нужно но проведут очные ставки каждого с каждым даже если это бесмысленно. Иначе прокуратура не подпишет дело в суд. И ей не получится увильнуть от явки иначе раструбят, что препятствует следствию.
Новость преподнесли конечно как будто она за рулём была, думаю обычное дело допроса ,что значит сбежала с места дтп ? Она вроде как пострадавшая , за рулём то кто был ?
Ни один наемный водитель на такой дорогой машине не будет гнать и выезжать на встречку, если только его не "подпинывают"
Господи, ну Собчак -то тут совсем ни при чем! Она всего лишь пассажир такси.
И водитель сказал,что вся вина на нем. Никто его не торопил.
1212. Вот на таких дорогих авто и выезжают на встречу.
"не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе"
Может сбежать с места дтп водитель, но не пассажир, он просто вышел и пошел по своим делам, в любой момент
Также пассажир не может оказывать помощь пострадавшим, если он конечно не медик
Собчак не медик, чего ей там было делать?
Да и сотрясение , оно может проявляться позже, сначала человек в шоке идет, как ни в чем не бывало
Сколько поклонников у Собчак оказывается)