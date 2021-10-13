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Светила науки расскажут врачам Алтайского края, как лечить болезни вен в пандемию COVID-19

, ИА "Амител"
Проект направлен на повышение уровня знаний по вопросам патологии сосудов, вен, артерий и критической ишемии

В период пандемии коронавируса люди стали чаще страдать от болезней вен. Флебологи говорят, что количество таких случаев "увеличилось не менее чем в 2,5 раза". И это несмотря на использование всех современных методов диагностики и лечения.

В Барнауле 15 октября состоится межрегиональная научно-практическая конференция "Алтайский венозный форум". В нём примут участие ведущие флебологи из разных регионов страны. Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить в гибридном формате. То есть часть лекторов выступят очно, а часть – в онлайн-режиме.

В первую очередь форум рассчитан на врачей, которые в своей работе сталкиваются с этой проблемой.

О чём будут говорить?

Лекторы поделятся новейшей информацией с учётом современных рекомендаций, подходов в лечении болезней. Участников ознакомят с новыми подходами к ведению пациентов.

Темы выступлений:

  • диагностика венозных тромбоэмболических осложнений;
  • профилактика ВТЭО у больных хирургического профиля;
  • антикоагулянтная терапия и вторичная профилактика ВТЭО;
  • эпидемиология острых и хронических заболеваний вен;
  • патогенез и диагностика заболеваний вен;
  • хирургическое лечение хронических заболеваний вен;
  • терапия хронических заболеваний вен;
  • заболевания периферических артерий – возможности лечения критической ишемии нижних конечностей;
  • острая мезентериальная ишемия – диагностика и лечение;
  • эстетическая флебология.

А кто спикеры?

Среди докладчиков – выдающиеся эксперты-флебологи с многолетним практическим опытом:

Сучков Игорь Александрович
Президент АФР, проректор по научной работе и инновационному развитию, профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Рязанской области, д.м.н. (г. Рязань)

Петриков Алексей Сергеевич
Член Исполнительного совета АФР, профессор кафедры факультетской хирургии с курсом дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (г. Барнаул)

Ананьев Дмитрий Александрович
Врач – сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением кардиохирургии КГБУЗ "Краевая клиническая больница", главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Алтайского края (г. Барнаул)

Кузнецов Максим Робертович
Заместитель директора ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор (Москва)

Кательницкий Игорь Иванович
Профессор кафедры хирургических болезней № 1 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (Ростов на Дону)

Шевела Андрей Иванович
Заведующий отделом Центра новых медицинских технологий Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., профессор (Новосибирск)

Куликов Владимир Павлович
Генеральный директор ООО "Хелми", д.м.н., руководитель ООО "АМИ ПДО", профессор, врач высшей категории по специальности ультразвуковая диагностика (Барнаул)

Простов Игорь Игоревич
Заведующий отделением сосудистой хирургии, доцент кафедры хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

Смирнов Алексей Анатольевич
Доцент кафедры хирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" (Иркутск) 

Где пройдёт форум

Конференц-зал Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73а, к. 3, (5 этаж)

Как принять участие в форуме?

Участие в конференции бесплатное. Предварительная регистрация участников на сайте форума www.altaivenousforum.ru.

Регистрация участников конференции очно с 9:00 до 10:00. Начало конференции в 10:00, окончание – в 15:00.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.10.2021 13:47
- гость -

Это всё давным-давно известно и описано в целом ряде популярных книг американских докторов медицины.
Лечится всё элементарно простым отказом от всего мясного, молочного, мучного, а также от всех видов масел и жиров.
Да-да, простым переходом на полностью веганскую диету!
В считанные недели после этого происходит самоочистка сердечно-сосудистой системы от холестериновых отложений, представляющих из себя окислившийся прогорклый и оттого уплотнённый жир.
С успехом проверено на себе!

13.10.2021 21:24
гость

мне отказывают в консультации сосудистого хирурга (дуплекс БЦС: Гиперэхогенная бляшка истока левой ВСА со стенозом 55% по площади и 48% по диаметру---- говорят только хирурги могут помочь и только в Краевой Больнице.---- и потому: как к ним попасть на приём?
состояние ухудшается.

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