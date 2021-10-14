Число погибших от палёного алкоголя в Оренбургской области выросло до 35

Ещё один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, общее число летальных случаев выросло до 35. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
"Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли", – говорится в сообщении.
По последним данным, на аппаратах ИВЛ остаются три пациента, 16 человек лечатся стационарах, 13 – наблюдаются амбулаторно. Новых случаев отравления при этом в регионе не зафиксировали.
Напомним, пострадавшие от отравления суррогатным алкоголем стали поступать в медучреждения региона в ночь на 7 октября. У людей выявили наличие смертельно опасного чистого метанола в организме. Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли более 1,2 тысячи пол-литровых бутылок со спиртным. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел. По данным "Интерфакса", 16 фигурантам избрали меру пресечения, 14 из них арестовали. В МВД также сообщали, что изготовители палёного алкоголя использовали ингибитор технический – его применяют при изготовлении средств от коррозии.
Комментарии
Это не остановит. Всё пропили.
14.10.2021 11:29
- гость -
А ты прямо таки железобетонно уверен, что все отравившиеся конченные алкаши?
видоизменили новость. узнали что есть ИВЛ.
а вообще каждый год регулярно такую новость кидают. независимо от пострадавших.
Это планавая профилактическая проплаченная новость, господа. знаем, сталкивались.
1219. Не уверен. Работать некому. Пьющих очень много. Ждём Азию.
14.10.2021 12:19
АБОРИГЕН
А кто еще пойдет покупать алкоголь непонятно у кого и неизвестно где?!
14.10.2021 12:52
- гость -
О чем ты вообще говоришь? Алкоголь продавался в том числе и через обычные продуктовые магазины в посёлках. Казалось бы, интернет под рукой, зайди на областные сайты, найди подробности. Но нет, всех голословно обосрать куда проще.
Абориген прав. Отрава везде и нетолько алкоголь . Нет контроля,все на бумаге.