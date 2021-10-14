Число погибших от палёного алкоголя в Оренбургской области выросло до 35

Ещё один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, общее число летальных случаев выросло до 35. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли", – говорится в сообщении.

По последним данным, на аппаратах ИВЛ остаются три пациента, 16 человек лечатся стационарах, 13 – наблюдаются амбулаторно. Новых случаев отравления при этом в регионе не зафиксировали.

Напомним, пострадавшие от отравления суррогатным алкоголем стали поступать в медучреждения региона в ночь на 7 октября. У людей выявили наличие смертельно опасного чистого метанола в организме. Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли более 1,2 тысячи пол-литровых бутылок со спиртным. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел. По данным "Интерфакса", 16 фигурантам избрали меру пресечения, 14 из них арестовали. В МВД также сообщали, что изготовители палёного алкоголя использовали ингибитор технический – его применяют при изготовлении средств от коррозии.