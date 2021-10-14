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СМИ: Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признал вину в массовом убийстве

, ИА "Амител"
Следствие будет настаивать на аресте преступника
Фото: Telegram-канал SHOT

Фото: Telegram-канал SHOT

Следователи предъявили обвинение в массовом убийстве пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что Бекмансуров полностью признал свою вину. Следствие будет настаивать на аресте.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

Стрелок попал в реанимацию, а после того как пришёл в себя, говорил, что ничего не помнит. Сообщалось, что один день его лечения обходился бюджету в два миллиона рублей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.10.2021 16:11
- гость -

Следствие будет настаивать на аресте преступника

да неужели? какая неожиданность…
АМИК, вы всерьёз такое пишите? Вам не кажется, что это днищще?
А что ещё с ним предполагалось делать? Накормить и путевкой в Белокуриху наградить?

14.10.2021 16:17
- гость -

И что же его не пристрелили при аресте? По 2 миллиона рублей в день тратить на лечение такого - это извращение просто.

14.10.2021 16:20
- гость -

У подростков отнимают ружья, но не отнимают автомобили. Автомобиль опаснее ружья.

14.10.2021 16:24
Filin

Если откажут - отпустят, если бы не признался - не настаивали бы?

14.10.2021 16:28
- гость -

И что же его не пристрелили при аресте? По 2 миллиона рублей в день тратить на лечение такого - это извращение просто.

Может тебе поганому интернет-войну прийти в больницу и пристрелить его? Станешь таким же убийцей и я лично буду платить налоги, чтобы ты сидел в тёплой тюрьме, получая скромный паёк.

14.10.2021 16:46
гость

Ну вот ты и содержи убийц на свои налоги. Такие люди не должны жить.

14.10.2021 17:12
- гость -

14.10.2021 16:28
- гость -

Может тебе поганому интернет-войну прийти в больницу и пристрелить его? Станешь таким же убийцей и я лично буду платить налоги, чтобы ты сидел в тёплой тюрьме, получая скромный паёк.
------------
Рот свой грязный закрой.

14.10.2021 17:24
- гость -

14.10.2021 17:12
- гость -

Иди уроки учи, школота, а то мамка ремня всыпет.

14.10.2021 17:39
- гость -

Внешность девичья, а поступок шакала.

14.10.2021 17:42
- гость -

1628 . Голову лечит надо.

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