СМИ: Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признал вину в массовом убийстве

Следователи предъявили обвинение в массовом убийстве пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что Бекмансуров полностью признал свою вину. Следствие будет настаивать на аресте.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

Стрелок попал в реанимацию, а после того как пришёл в себя, говорил, что ничего не помнит. Сообщалось, что один день его лечения обходился бюджету в два миллиона рублей.