Стрельба по воробьям. Как бизнес Барнаула готовится к QR-кодам и новым ковид-ограничениям

В Алтайском крае всерьёз заговорили об ужесточении ковидных ограничений. Ежедневное количество выявленных больных уже перевалило за три сотни, а 12 октября регион поставил новый антирекорд – 30 смертей от коронавируса за сутки. На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко провёл заседание оперштаба, где профильные ведомства искали выход из ситуации. В Роспотребнадзоре уверены, что без новых ограничений снизить заболеваемость не удастся. Самые жёсткие меры предлагается ввести для общепита. Ужесточать "ковидный" указ или нет, власти решат на ближайшем заседании оперштаба. А пока идут обсуждения, amic.ru поговорил с барнаульскими предпринимателями и выяснил, как они готовятся выживать в условиях новых ограничений.

Старики – по домам, общепит – на клюшку

Никаких конкретных решений в оперштабе 6 октября не принимали. Но предложения, которые выдвинули специалисты алтайского Роспотребнадзора, прозвучали весьма чётко. В качестве спасительных мер во время четвёртой волны ведомство рекомендует:

ограничить режим работы предприятий общепита;

вернуть режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет;

ограничить проведение массовых мероприятий: заполнять залы не более чем на 50% от их вместимости, но не превышать лимит в 500 посетителей.

Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов принимал участие в заседании оперштаба и уверен: меры "не самые страшные" и серьёзно по кошелькам предпринимателей не ударят. В то же время он не согласен с позицией санитарного ведомства, что особо пристальное внимание уделяют именно общепиту. По словам омбудсмена, в Роспотребнадзоре предлагают запретить кафе и ресторанам работать с 22 часов вечера до 7 часов утра.

"Можно вообще закрыть рестораны. Ну сколько там человек-то находится после 22 часов? Это единицы. В структуре заболеваемости, думаю, очень немного тех, кто заразился ковидом в кафе. Сегодня многие даже на обед ходят домой или едят в офисе. Зато в транспорте ездят почти все. И в магазин мы ходим каждый день. А там людей в масках сегодня практически не наблюдается. Даже кондукторы и продавцы, бывает, санитарные нормы игнорируют. Вот где, на мой взгляд, основные источники заражения", – считает Осипов.

Омбудсмен подчеркнул, что уже на следующем заседании оперштаба власти начнут детально прорабатывать возможные запреты.

"Привыкли, выкрутимся"

Предприятиям общепита не страшны уже никакие ограничения, убеждён владелец ресторана "Место пасты" Евгений Кураков. После полутора лет пандемии, полного локдауна и огромных финансовых потерь кафе и рестораны готовы смиренно принимать любые требования санитарных властей.

"Мы уже привыкли к изменённому режиму жизни. Конечно, ничего хорошего для нашей работы новые ограничения не сулят. Но если это действительно поможет улучшить эпидемиологическую обстановку – дай Бог. Хотя лично мне непонятно, почему запреты больше всего касаются общепита. В отличие от многих сфер, у нас есть возможность дистанцировать людей друг от друга. Тем более нужно ещё хорошо поискать в Барнауле кафе или рестораны, которые работают ночью. Конечно, они есть. Но наш город не славится пульсирующей ночной ресторанной жизнью и барами, которые гудят до утра", – считает предприниматель.

По словам Куракова, общепит и без всяких ограничений в ближайшее время потеряет в прибыли. У кафе и ресторанов начался "низкий сезон" – осенью люди гораздо реже заходят поесть и выпить кофе. Поэтому владельцы заведений уже готовы к падению трафика, среднего чека и выручки. Ограничения на фоне этого станут лишь дополнительной горстью проблем, которые бизнесу придётся решить.

Согласен с ним и руководитель ресторана "Бочкари" Виталий Брегадзе. Предприниматель уверен, что повлиять на власти и их решения никто не сможет, – остаётся только "крутиться".

"По сути, власть нам говорит: "Вы же предприниматели, вот и предпринимайте". На самом деле это отчасти правильно. Мы же сами выбрали этот путь. Соблюдаем все требования, которые есть, и постоянно держим руку на пульсе. У нас другого выхода нет. В прошлом году мы и письма коллективные писали, чтобы кафе и рестораны открыли. Но кому мы что докажем? У Роспотребнадзора свои аргументы: по 30 человек в день умирает от ковида. И я это тоже, как человек, понимаю. Поэтому будем работать и всё соблюдать. А там к чему придём – к тому и придём", – считает Брегадзе.

Он также убеждён, что если бы люди охотнее ставили прививки, то и жизнь бизнеса стала бы проще.

"Нужно всем вакцинироваться и всё. В Европе большинство привилось. Люди там ходят на футбол, концерты. Включаешь телевизор – а там полный стадион показывают. А мы всё никак не можем такого добиться. У нас люди не настолько дисциплинированные. Но я думаю, мы рано или поздно к этому придём", – подчеркнул ресторатор.

Кураков уверен, что окончательно сломить общепит у пандемии не получится: доставка и продажа еды навынос всё равно приносит прибыль. Гораздо тяжелее, считает бизнесмен, приходится тем, кто не может продавать свои услуги "дистанционно". Вот для них новые ограничения могут стать последним гвоздём в крышку гроба.

"Когда всё дорожает, фитнес уходит на второй план"

Как показал 2020-й год, больше всего от ковидных мер страдает фитнес-индустрия. И у предпринимателей из спортивной отрасли никакого выхода нет, считает руководитель сети фитнес-центров ST GYM Александр Барбашин. Сотрудники строго соблюдают все действующие меры, готовы исполнять новые требования и надеются, что их не закроют совсем.

"У нас всё как положено. Рециркуляторы с техпаспортами. Сотрудники всегда в масках и перчатках. Клиенты в масках идут до самой раздевалки. Можно ли это ещё ужесточить? Можно. Я в сентябре был в Испании. Там люди даже тренируются в масках. Единственное, во время кардио можно её снять, чтобы хоть как-то дышать. Реально ли такое у нас? Да. Готов ли я ввести такое, если будет нужно? Да. Лишь бы нас не закрыли", – рассказал Барбашин.

По словам предпринимателя, и без того небольшое количество посетителей осенью снова снизилось. И пандемия здесь виновата только отчасти. Когда массово дорожают товары и услуги, люди экономят на спорте.

"У нас очень сложная работа, на которую влияет множество факторов. Когда значительно растут расходы на продукты и жизнь, фитнес у людей почти всегда уходит на второй план. Это одно из первых, от чего начинают отказываться. Плюс, чувствуется, конечно, что сейчас многие болеют. Зал стало посещать намного меньше людей. У фитнес-индустрии сейчас, мягко говоря, совсем не время подъёма", – объяснил руководитель.

Он также отметил, что на этой неделе директора барнаульских фитнес-залов встречались с министром спорта края Алексеем Перфильевым. И все подтвердили, что готовы неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора – и старые, и новые.

С колен не вставали

Барнаульским кинотеатрам от новых ограничений хуже не станет. Им и без того уже несладко, рассказала директор кинотеатра "Мир" Марина Шумкова. Залы всё равно не заполняются даже на 50%, которые разрешают санитарные власти.

"Пять месяцев простоя в 2020 году очень негативно отразились на нашей деятельности. Мы сохранили полностью коллектив, выплачивали полагающиеся две трети заработной платы. Но до сих пор мы не оправились от произошедшего и, скорее всего, вернёмся к прежнему состоянию нескоро. Сейчас работаем в ограничениях – залы разрешено заполнять только наполовину. Сложности возникают при формировании репертуара, от которого мы напрямую зависим. Правообладатели и киностудии часто переносят выход фильмов или отменяют совсем. Соответственно, вести бизнес, планировать что-то можно только в очень краткосрочной перспективе. Несмотря на это, мы выполняем все свои финансовые обязательства, как и прежде. Никаких поблажек не имеем ни с чьей стороны", – рассказала Шумкова.

По её словам, самое страшное для кинозалов – новый локдаун. "Если ещё что-то из ряда вон случится, просто похороним в Барнауле этот бизнес", – считает директор.

Спасут ли нас QR-коды?

Ещё одна тема, которую обсуждали в оперштабе, – QR-коды, введённые уже во многих регионах страны. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что организовать в Алтайском крае пропускную систему для общественных мест пока нет технической возможности. Тем не менее теоретические разговоры об этом ведут. И пока все, включая губернатора, против, рассказал Андрей Осипов.

"Мы с губернатором на простом примере это рассматривали. Вот купил человек билет ещё за год до всяких QR-кодов. А его разворачивают на входе: QR-кода нет. Этот человек сел без маски в автобус и поехал домой. И чего мы добились такой мерой? Всё должно работать вместе", – считает омбудсмен.

Ресторатор Евгений Кураков уверен: введение QR-кодов ещё сильнее снизит посещаемость во всех сферах. И дело в психологии потребителя, а не в антипрививочниках.

"Всё это немножко иначе работает, нежели на бумаге. Когда в Москве QR-коды вводили, мы же все на неё под микроскопом смотрели буквально. Полагали, что это может дойти и до нас. И что же выяснилось? Даже те, у кого есть QR-код, перестают ходить в ресторан. Ограничения давят на психологию людей. Грубо говоря, из ста вакцинированных, которые раньше ходили в общепит, после введения QR-кодов придут только 20. Мы обязательно почувствуем отток людей", – объяснил ресторатор.

Осипов подчеркнул, что пока вводить их в крае не собираются. Но никто не знает, какие решения сформируются к следующему заседанию оперштаба.

Стрельба по воробьям

Бизнес-омбудсмен убеждён, что по-хорошему должно быть достаточно и действующих антиковидных мер. Масочный режим в Алтайском крае никто не отменял. Вот только выполняют это требование далеко не все. Именно это и заставляет санитарные власти ужесточать режим, уверен Осипов.

"Второй локдаун никому не нужен. Наш губернатор понимает, что в этом случае нужно оказывать бизнесу поддержку. Копейками тут не обойтись – нужны десятки и сотни миллионов незапланированных средств из бюджета. Поэтому самое главное в работе оперштаба – не введение дополнительных запретов. Это же всё равно, что по воробьям стрелять из пушки. Нужно просто соблюдать масочный режим и дистанцию. И прививать сотрудников. Тогда никакие новые ограничения не понадобятся", – уверен чиновник.

Осипов рассказал, что в ближайшее время он опубликует официальное обращение к предпринимателям края с просьбой честно соблюдать все правила. Пока их игнорируют, у омбудсмена просто нет аргументов, чтобы защитить бизнес.

"Естественно, никто не хочет, чтобы бизнес нёс потери. Но о чём мы говорим, когда Роспотребнадзор приходит в магазин с проверкой, а там сотрудники даже без масок? Потом санитарные власти этим и аргументируют свои решения. Мол, вводим новые правила, потому что старых недостаточно", – пояснил Осипов.

По его словам, предложения, которые звучали неделю назад, возможно, поменяются уже во время следующего заседания оперштаба. Во-первых, эпидситуация в регионе продолжает ухудшаться с каждым днём. А во-вторых, другие регионы действуют ещё жёстче: многие, например, уже ввели QR-коды. Кроме того, указание ввести новые правила может последовать и с федерального уровня, допускает эксперт. И тогда, возможно, перспективы местных предпринимателей станут ещё хуже.