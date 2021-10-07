Роспотребнадзор предложил ограничить работу общепита и вернуть пенсионеров на самоизоляцию

По итогам заседания оперативного штаба в Алтайском крае Роспотребнадзор предложил ужесточить ковидные ограничения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Речь идёт об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек и др.", – сказано в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава считают, что Алтайский край вошёл в очередную волну. Число заражённых коронавирусом в регионе растёт, а медики вынуждены увеличивать коечный фонд в ковидных госпиталях.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов отметил, что особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации. В связи с этим властям предложили искать способы для дополнительной стимуляции населения.

Мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артёмов сообщили, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти были отстранены от работы за отказ от вакцинации. Также в регионе используется практика предоставления дополнительных выходных для тех, кто прошёл вакцинацию.

Напомним, ранее в Алтайском крае обсуждали возможность введения системы QR-кодов. Несмотря на то, что её считают эффективной, на Алтае подобных мер ждать не стоит. У нас просто нет технической возможности.