Роспотребнадзор предложил ограничить работу общепита и вернуть пенсионеров на самоизоляцию

По итогам заседания оперативного штаба в Алтайском крае Роспотребнадзор предложил ужесточить ковидные ограничения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"Речь идёт об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек и др.", – сказано в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава считают, что Алтайский край вошёл в очередную волну. Число заражённых коронавирусом в регионе растёт, а медики вынуждены увеличивать коечный фонд в ковидных госпиталях.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов отметил, что особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации. В связи с этим властям предложили искать способы для дополнительной стимуляции населения.
Мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артёмов сообщили, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти были отстранены от работы за отказ от вакцинации. Также в регионе используется практика предоставления дополнительных выходных для тех, кто прошёл вакцинацию.
Напомним, ранее в Алтайском крае обсуждали возможность введения системы QR-кодов. Несмотря на то, что её считают эффективной, на Алтае подобных мер ждать не стоит. У нас просто нет технической возможности.
Комментарии
коечный фонт? фонТ? Т?
Не смешите мои подковы. Вводить можно все, что угодно. Но если нет механизма контроля, а его нет - то грош цена этому трепыханию. Просто скажите, что вы ничего не можете сделать, и пусть уже идет как идет.
Очередной бред дилетантов. Анализа путей заражения нет, совсем нет. Сколько ходит в общепит? Народ бедный, с собой носит на работу туески. В городе совсем немного мест, где можно прилично и недорого поесть (это не рестораны и узбечки с грильницами) и народу туда ходит мизер от общего количества трудящихся.
По этой логике запретить автобусы и мед.учреждения, в этих местах особо тесное скопление людей.
7.10.2021 15:58
- гость -
Не смешите мои подковы. Вводить можно все, что угодно. Но если нет механизма контроля, а его нет - то грош цена этому трепыханию.
Точно!!!!
Маски отменят, не?
Да, действительно, какой смысл ограничивать общепит, куда ходит не так много народу, когда люди в битком набитом транспорте каждый день ездят? Это как закрывать глаза на сочные сорняки на грядке и полоть только возле забора.
7.10.2021 15:57
- гость -
коечный фонт? фонТ? Т?
Ф-Фторник!)))
Роспотребнадзор и штаб опять имитируют бурную заботу о 65+
Сказочные дол...!!!! Имитация бурной деятельности! Ни одной новой больницы не построено. На прием к врачу не попасть... Но во всем виноват общепит!!!
7.10.2021 15:58
- гость -
Вы так верите, что закрыв кафе, столовые и рестораны будет побежден вирус???
Сколько раз уже вводили и ужесточали всякие санкции и что?
Власть занимается обычной показухой!
Смысл строить больницы если нет врачей.
А ничего,что ,к примеру,в школе,где обучается 1200 человек ребятишек,которые питаются в одной столовой,ходят по одним и тем же коридорам, раздеваются в одной раздевалке, бегают в одном спортзале, а потом бегут домой к бабушкам и дедушкам , которые, якобы, изолированы.
Через еду наверное идет зараза. Через пустые "узбечки". Вот почему иногда муж и жена друг от друга не заражаются.
Опять бурная деятельность началась? Осеннее обострение у роспотребнадзора?
Смысл вводить ограничения где не надо!!! Запретите битком набитый транспорт для начала! Запретите автобусникам ездить с интервалом движения в 1 час! Запретите врачам не лечить хронические болезни! Организуйте в поликлиниках нормальный первичный прием !
Показушники хреновы!
конечно идет виток сильной инфляции , народ надо держать на поводке.
В "узбечках" к слову получше кормят, чем во всяких навороченных суши-макдак ресторанах, где ешь, сам не зная что, и выходишь потом голодный.
Лучшее решение проблемы - отправить на самоизоляцию Роспотребнадзор. Все равно толку от их инициатив как от козла молока, а эта имитация бурной деятельности уже бесит. Пусть посидят пару-тройку месяцев дома, успокоятся. Народ хоть нормально новый год встретит.
7.10.2021 16:56
- гость -
Самое дельное предложение!
Задолбали уже.
Амик! Не удаляйте комментарии к этой новости! Роспотребнадзор должен знать, что думают люди об их деятельности и куда бы их хотели послать !
Действительно кругом во власти тупни.
А не пойти ли вам в пешее эротическое путешествие? Достали, слов нет...
Совсем рамсы попутали?
Когда кончится этот идиотизм с имитацией работы?