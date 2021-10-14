Актёр Валерий Гаркалин вышел из медикаментозной комы

Актёр Валерий Гаркалин выведен из медикаментозной комы. Как сообщает Telegram-канал Baza, медики отмечают у него незначительное улучшение, но он по-прежнему подключён к аппарату ЭКМО и находится в так называемом состоянии оглушения.

Напомним, народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 2 октября. Заболевание у него развилось на фоне хронических проблем с сердцем – в 2012 году актёр перенёс сразу два инфаркта. 5 октября его дочь заявляла, что отец идёт на поправку.

Однако позднее в тот же день стало известно, что 67-летнего народного артиста перевели в реанимацию. Врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии – КТ4. 7 октября Гаркалина перевели на ИВЛ, а чуть позднее – на ЭКМО.