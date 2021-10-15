Пенсионеры из Алтайского края оказались самыми непритязательными к зарплате в Сибири

Пенсионеры из Алтайского края оказались в числе наименее активных на рынке труда и претендуют на одну из самых низких зарплат для людей пожилого возраста среди регионов Сибири – 25 тысяч рублей. Такие результаты приводит служба исследований портала по поиску работы HeadHunter.

По данным сервиса, доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объёме предложения на рынке труда в России составляет всего 1%. Больше всего возрастных соискателей, ищущих работу после выхода на пенсию, в Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областях. В Алтайском крае люди пенсионного возраста разместили 0,6% резюме.

Чаще всего пенсионеры ищут вакансии в сферах домашнего персонала (7,1% от всех резюме в этой сфере принадлежат людям пожилого возраста), науки и образования (2,6%), безопасности (2,4%).

При этом активность пенсионеров в поиске работы зависит от региона. Алтайский край по активности на рынке труда оказался на 79-м месте среди 83 регионов – лишь 40% пожилых соискателей обновили резюме за последние два месяца. Самый высокий показатель оказался в Кабардино-Балкарии – 72%, а в среднем по стране он держится на уровне 49%.

Наиболее высокие ожидания по зарплате у пенсионеров из Камчатского края (80 тысяч рублей), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В Сибири же лидируют по зарплатным ожиданиям пенсионеры из Красноярского края (36,7 тысячи), хотя даже их притязания оказались ниже среднероссийских – 41,7 тысячи рублей.